Leipzig

Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Davon ist Constantin Schwaab überzeugt. Deshalb gründete er vor sechs Jahren die Firma Wirelane. Das Start-up hat sich auf das Aufstellen und Betreiben von Ladesäulen spezialisiert. Davon gibt es zu wenige in Deutschland, auch in Sachsen. Schwaab will das ändern.

„Ohne intakte Ladeinfrastruktur gelingt der Durchbruch nicht“, sagt der 43-Jährige. Jeder, der in Sachsen ein Hotel betreibt oder eine andere touristische Einrichtung führt, dem baue Wirelane eine oder mehrere Ladesäulen hin, sagt Schwaab, der zum Interview mit schwarzer Baseballkappe und Hoodie vor seinem Rechner sitzt. „Kostenlos. Versprochen.“

In zwei Jahren will Wirelane an die Börse

Was wie ein unseriöses Angebot klingt, sei genau durchgerechnet. „Und für Wirelane keineswegs ein Verlustgeschäft.“ Und weil das so ist, stehen hinter dem Münchner einige potente Geldgeber. 27 Millionen Euro hat er für sein Vorhaben bereits eingesammelt, 18 Millionen alleine im vorigen Jahr. Fünf Millionen Euro hat er aus eigener Tasche dazugegeben. In zwei Jahren will er mit Wirelane schwarze Zahlen schreiben. Der Börsengang sei auch geplant.

Wirelane-Chef Constantin Schwaab, Quelle: Wirelane

Dass Schwaab nicht bloß große Töne spuckt, dafür spricht die Vita des Unternehmers. „Constantin ist ein Macher, ein Gründer, wie er im Buche steht“, sagt Sebastian Bott, Weggefährte und Vertriebschef von Wirelane. Schwaab, der an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität sowie in Genf und Barcelona Politikwissenschaften studiert hat, gründete unmittelbar nach dem Studium die Internet-Verkaufsplattform „Rebelio“, die er groß machte und gewinnbringend verkaufte. Parallel baute er die Firma „Plain Energy“ auf – ein europaweit agierender Entwickler und Betreiber von Photovoltaikparks. Anlagen stehen in Deutschland, Spanien und anderen europäischen Ländern.

Elon Musk übergab ihm persönlich den Autoschlüssel

Auch Kinoheld, eine marktführende Plattform für Kinokarten, geht auf sein Gründungsgeschick zurück. Nach dem Verkauf der Mehrheitsanteile an Kinoheld gründete der Münchner Wirelane.

Wie es dazu kam, erzählt Schwaab gern, denn es hat etwas mit dem von ihm verehrten Senkrechtstarter Elon Musk zu tun. Der händigte ihm 2013 in München eigenhändig den Schlüssel für sein erstes E-Auto aus. „Damals war der Kundenkreis für E-Mobile noch sehr übersichtlich.“ Doch die Freude über seinen Tesla dauerte nicht so lange wie erhofft, denn Ladesäulen waren zu jener Zeit so selten zu finden wie ein vierblättriges Kleeblatt. Schwaab aber ärgerte sich nicht lange – er sah die Marktlücke und gründete Wirelane. 2018 kaufte er das Ladegeschäft des Münchner Start-ups Eluminocity auf und startete durch.

„Der Trend Elektromobilität ist nicht mehr zu stoppen“

Heute hat er knapp 100 Beschäftigte. „Wir bieten Komplettlösungen rund um die Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur an.“ 2500 Ladesäulen wollte die Firma im vergangenen Jahr verkaufen. Obwohl die Münchner das Ziel verfehlten – 2000 Säulen wurden es letztlich –, peilen sie in diesem Jahr mehr als eine Verdoppelung an.

Dass das klappen wird, daran lässt Schwaab keinen Zweifel. Denn der Bedarf an Ladesäulen ist groß. Zum Beweis nennt er Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes, wonach in Sachsen im vergangenen Jahr 9078 rein elektrisch angetriebene Autos zugelassen wurden. Fast doppelt so viele wie im Jahr davor (5139). „Der Trend Elektromobilität ist nicht mehr zu stoppen – alle namhaften Hersteller setzen auf das emissionsfreie Fahren“, proklamiert Constantin Schwaab. Volkswagen nehme für die Transformation bis 2030 rund 35 Milliarden Euro in die Hand. BMW wolle bis dahin die Hälfte seiner Flotte elektrifiziert haben. „Bei Porsche plant man, bereits 2025 so weit zu sein“, zählt der Wirelane-CEO auf.

Während sich immer mehr Menschen für ein batteriebetriebenes Auto entscheiden, stockt der Ausbau der Lade-Infrastruktur. Laut Angaben der Bundesregierung gibt es in 225 der insgesamt 421 sächsischen Gemeinden keine öffentlich zugängliche Lademöglichkeit. In Thüringen ist das sogar in 491 von 633 Gemeinden so. Würden Hotels und andere touristische Einrichtungen Ladesäulen vorhalten, sähe es deutlich besser aus. Doch warum kann Schwaab die Ladesäulen kostenlos anbieten?

Lohnendes Geschäft mit der THG-Quote

Da ist zum einen die 80-prozentige Förderung des Bundes – mit der Kampagne „Ladeinfrastruktur vor Ort“ will Berlin den Ausbau des Netzes vorantreiben. Zum anderen ist da die Treibhausgasminderungsquote (THQ). Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich ein gewaltiger Markt. Die THG-Quote, so das Ziel der Bundesregierung, soll dafür sorgen, dass die Kohlendioxid-Emissionen im Verkehrssektor in den kommenden Jahren sinken. An öffentlichen Ladepunkten lässt sich mit der Quote Geld verdienen. Pro Kilowattstunde waren es bislang zwei bis vier Cent. Ab diesem Jahr sind es bis zu 20 Cent, Tendenz steigend.

Mittlerweile gibt es eine Menge Anbieter, die E-Auto-Besitzern ihre THG-Quote abkaufen wollen, um sie an Flottenbesitzer oder Mineralölkonzerne weiter zu veräußern, die damit ihre Kohlendioxid-Bilanz aufbessern.

Schwaab geht noch einen Schritt weiter: „Jeder, der eine Ladesäule bei Wirelane erwirbt“, sagt der Unternehmer, „tritt im Gegenzug seine Treibhausgasquote für sechs Jahre an uns ab.“ Natürlich, schiebt er hinterher, könne jeder selbst seine Quote verkaufen, aber das sei sehr aufwändig und lohne sich bei weitem nicht für jeden. „Große Handelsketten, die ihre Filialen mit Ladesäulen ausstatten, werden bei der Vermarktung ihrer THG-Quoten sicher nicht auf unsere Hilfe angewiesen sein, ein kleiner Hotelbetrieb aber schon.“

Obwohl es die Quote schon einige Zeit gibt, sei sie vielen nicht bekannt. Das Modell, so der Wirelane-Chef, verdiene mehr Aufmerksamkeit, denn es sei ein „wichtiger Baustein“, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Deshalb geht er jetzt in Sachsen auf Werbetour und danach in andere Bundesländer. Dass er Ausdauer hat, darf man ihm glauben. Schwaab ist leidenschaftlicher Triathlet. Strecken von bis zu 225 Kilometer am Stück machen ihm nichts aus. Sofern der Vater von drei Kindern die Zeit dafür hat. Aktuell sei das leider nicht der Fall.

Von Andreas Dunte