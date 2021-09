Elektronische Patientenakte: Was bedeutet das System für Patienten in Sachsen?

Leipzig

Sachsens Krankenkassen haben mit der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) begonnen. Seit Januar müssen sie ihren Versicherten diese digitale Dokumentation anbieten. Was steckt dahinter?

Was ist die ePA? Ein Datenspeicher für alle Gesundheitsdokumente, die einen Austausch zwischen Versicherten, Ärzten, Therapeuten und Kliniken ermöglicht. Aktuell können dort Arztbriefe, Medikationspläne und Notfalldaten abgelegt werden sowie Befunde, Diagnosen, Behandlungs- und Therapieberichte. Ab 2022 sollen folgen: Impfpass, Zahnbonusheft, U-Heft (Neugeborene und Kleinkinder), Mutterpass und Organspende-Erklärung. Einzelne Kassen bieten Zusatzfunktionen an – die Barmer zum Beispiel eine Erinnerung zur Medikamenteneinnahme und eine Schwangerenberatung, die Techniker Krankenkasse individuelle Impf- und Vorsorgeempfehlungen.

Wie funktioniert das Ganze? Versicherte laden sich eine App ihrer jeweiligen Kasse herunter, ab 2022 können sie auch den heimischen Computer nutzen. Sie können von ihrem behandelnden Arzt und bald auch von ihrem Krankenhaus verlangen, dass Behandlungsdokumente in der ePA abgelegt werden. Oder sie scannen selbst Dokumente ein, die sie für wichtig halten. Der Patient kann die Dokumente verwalten, für einzelne Behandler freigeben oder auch löschen.

„Patient bekommt Hoheit und Kontrolle über seine eigenen, gebündelten Gesundheitsdaten“: Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer Sachsen. Quelle: André Kempner

Müssen Patienten die ePA nutzen – und was haben sie davon? Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot. Der Versicherte hat Zugriff auf sämtliche ihn betreffenden Dokumente und Befunde. „Er bekommt die Hoheit und die Kontrolle über seine eigenen, gebündelten Gesundheitsdaten“, erklärt Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer-Krankenkasse in Sachsen. Früher habe man sich als Patient am Praxis-Empfang durchaus mal rechtfertigen müssen, wenn man eigene Behandlungsunterlagen haben wollte. Was bislang oft in einer Hängeakte beim Hausarzt liegt, kann man nun ohne großes Nachfragen einsehen. Aber: Die medizinischen Vorteile kommen nur zum Tragen, wenn der Patient seine Dokumente für möglichst viele Behandler freigibt. Dann werden Doppel-Untersuchungen vermieden und damit zum Beispiel die Röntgen-Belastung verringert. Ein zentraler Medikationsplan (der auch um selbst verabreichte, rezeptfreie Arzneien ergänzt werden kann) verhindert Kontra-Indikationen. Es gibt die Hoffnung auf eine verbesserte Behandlungsqualität, weil Ärztinnen und Ärzte ein umfassenderes Bild bekommen.

Kann die Krankenkasse in meine ePA-Dokumente gucken? Nein.

Müssen Ärzte die ePA nutzen – und was haben sie davon? Niedergelassene Mediziner sind ab Oktober, Kliniken ab Januar 2022 verpflichtet, Daten in die ePA einzuspeisen, wenn ein Patient das wünscht. „Bei der Anamnese waren die Mediziner bislang oft auf mündliche Schilderungen ihrer Patienten angewiesen“, sagt Barmer-Chef Magerl. Sofern die Versicherten ihre Daten weitgehend freigeben, erhalten Ärztinnen und Ärzte ein umfassendes, strukturiertes und präziseres Bild von ihrem Patienten. Zeit kann gespart werden, wenn bestimmte Befunde nicht extra vom Kollegen angefordert werden müssen. Magerl sieht die Chance für eine Reduktion von Fehlern sowie für mehr Schnelligkeit und Effizienz.

Wie viele Versicherte machen schon mit? Bei der AOK-Plus rund 2700 von 3,4 Millionen Versicherten in Sachsen und Thüringen, bei der Barmer rund 400 von 326.000 Versicherten in Sachsen, bei der Techniker Krankenkasse rund 3500 von 226.000 Versicherten in Sachsen.

Welche Kritik gibt es? Der Chaos-Computer-Club hatte Ende 2019 auf Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur hingewiesen. Hackern der Vereinigung war es gelungen, sich mit gefälschten Zertifikaten Zugriff auf gespeicherte Daten zu verschaffen. Eine hinreichend sichere Verwaltung der eigenen Patientenakte sei bei Smartphones mit dem Betriebssystem Android nicht möglich. Die Torgauer Ärzte Dr. Isabell und Dr. Sebastian Thomalla haben angekündigt, ihre Praxis im Oktober zu schließen, weil sie Patientendaten durch die ePA nicht hinreichend gesichert sehen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat gerade angewiesen, die ePA um zusätzliche Datenschutzfunktionen zu erweitern. Barmer-Chef Magerl sieht hingegen einen bestmöglichen Schutz garantiert. Die Daten seien verschlüsselt abgelegt und könnten nur vom Versicherten selbst oder berechtigten Personen eingesehen werden, sagt Claudia Szymula. Sachsens Barmer-Sprecherin weist zudem darauf hin, dass die Datensicherheit auf vielen gängigen, kommerziellen Gesundheits-Apps oft in Frage stehe.

„Daten sind verschlüsselt abgelegt“: Sachsens Barmer-Sprecherin Claudia Szymula. Quelle: André Kempner

Müssen Apotheken mitmachen? Nein, sie sind nicht dazu verpflichtet. Sachsens Landesapothekerchef Friedemann Schmidt sieht allerdings keinen Widerstand in seiner Berufsgruppe. Die ePA nutzt die selbe technische Infrastruktur, die die Pharmazeuten ohnehin bis Januar für elektronische Rezepte anschaffen müssen. Die Apotheker seien grundsätzlich interessiert an der ePA-Nutzung – vor allem mit Blick auf den elektronischen Medikationsplan. Der sei „eine wesentliche Arbeitsgrundlage für moderne Pharmazie“, so Schmidt. Noch wird häufig mit gedruckten Medikationsplänen von Ärzten oder Kliniken gearbeitet, die dann von den Apotheken korrigiert oder ergänzt werden. Nicht immer sind diese Dokumente auf dem aktuellen Stand. Mit der digitalen Variante sinke zudem die Gefahr formaler Fehler, sagt Friedemann Schmidt: Ein Algorithmus kann falsche Dosierungsangaben erkennen. Der Check von Wechselwirkungen wird auch vereinfacht, was vor allem bei der Einnahme vieler verschiedener Medikamente von Bedeutung ist. Der Nutzwert sinke jedoch erheblich, wenn Patienten ihre Medikationspläne nicht für die Apotheken freigeben, sagt Schmidt.

Die elektronische Patientenakte – und was ein Leipziger Arzt davon hält Die Resonanz auf die elektronische Patientenakte (ePA) ist bei Sachsens Ärzten noch verhalten. Dr. Thomas Lipp befürwortet die ePA grundsätzlich. Anders als Sachsens Barmer-Chef Fabian Magerl sieht der Vorsitzende des Sächsischen Hartmann-Bundes aber erstmal keine gesteigerte Effizienz, sondern mehr Bürokratie auf sich und seine Kollegen zukommen. Lipp, der auch im Vorstand der Sächsischen Landesärztekammer sitzt, führt Verfahrensprobleme ins Feld. In einer Gemeinschaftspraxis, wie Lipp sie betreibt, müsse der Patient die ePA für jeden einzelnen Kollegen freigeben. Weitere Herausforderung: Mediziner sind angehalten, Befunden von fachfremden Kollegen zu vertrauen, Kollegen des gleichen Fachs zu misstrauen. Andererseits dürfe der Arzt selbst offensichtlich falsche Befunde nicht löschen, weil das dem Patienten vorbehalten sei. Zudem müsse die digitale Suche innerhalb einer Patientenakte dokumentiert werden. „Mir scheint die ePA, wie sie jetzt strukturiert ist, für den Arzt außerordentlich aufwendig“, sagt Lipp. Mit dem Wegfall der Impfzentren käme ab Oktober weitere Arbeit auf die Hausärzte zu. Zugleich müssten sich die Praxen technisch auf die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU, ab Oktober) sowie des elektronischen Rezepts (ab Januar) und neue Diagnoseschlüssel (ab Januar) vorbereiten. Lipp, der als Hausarzt mit fünf Kollegen an zwei Leipziger Praxisstandorten tätig ist, hat sich trotzdem vorbereitet. 120.000 Euro seien seit April investiert worden – allerdings für den gesamten Bereich der papierlosen Praxis (ePA, e-Rezepte, eAU) sowie für Videosprechstunden. Mancher Kollege könnte diesen Aufwand scheuen, befürchtet Lipp; bei vielen sei die aktuelle Technik nicht ausreichend. Der Leipziger schätzt, dass etwa zehn Prozent der niedergelassenen Ärzte in Deutschland den Wandel nicht mitmachen wollen und im Laufe des vierten Quartals schließen. Betroffen sein könnten vor allem Praxen älterer Kollegen auf dem Land. Dort also, wo die Versorgung ohnehin schon schwierig ist.

Wie geht es weiter? Es werden schrittweise weitere Behandler wie Physiotherapeuten und Hebammen eingebunden. Die ePA wird aber nach Einschätzung von Experten lange brauchen, um sich zu etablieren. „Zuerst werden die jungen, digitalaffinen Leute mitmachen“, vermutet Apothekerchef Schmidt. Voll zum Tragen kämen die Vorteile jedoch vor allem bei älteren Patienten mit längerer Krankengeschichte und umfangreicher Medikamentenliste. Durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) sind in Zukunft theoretisch zahlreiche Erweiterungen denkbar – wenn der Patient das will. So könnten aus Reihen von Blutwerten oder bildgebenden Verfahren (Röntgen, MRT) Gefahren frühzeitig sichtbar werden. Auch die Qualität von Hautkrebs-Screenings ließe sich verbessern, wenn Bilder per KI über längere Zeiträume oder mit pathologischen Befunden verglichen werden.

Von Björn Meine