Bad Lausick

Als ein Elfjähriger aus Bad Lausick am Freitagnachmittag nicht nach Hause gekommen war, lösten die Eltern eine Vermisstenanzeige aus. Am Sonnabendvormittag endeten die intensiven Suchmaßnahmen der Polizei in einer Tragödie. Die Leiche des Jungen wurde im Schacht eines Silos einer alten Mühle im Etzoldshainer Weg gefunden.

Das Kind war am Freitag gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet worden, bestätigte Polizeisprecherin Birgit Höhn. „Gegen 10 Uhr am Sonnabend wurde der Junge dann tot geborgen“, so Höhn. Spezialkräfte der Feuerwehr Leipzig sowie die örtliche Feuerwehr kamen zum Einsatz. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde zur Unglücksstelle gerufen, um Angehörige und Freunde der Familie seelsorgerisch zu betreuen.

Der Elfjährige wurde am Freitag bei einem nahe gelegenen Supermarkt gesehen und war dann verschwunden. Die Einsatzkräfte gehen bislang von einem tragischen Unglück aus – Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, hieß es.

Von Thomas Lieb und Frank Schmidt