Leipzig/Oschatz

Im Prozess um einen ehemaligen KSK-Elitesoldaten aus Collm bei Oschatz ist jetzt das Urteil gesprochen worden. Das Landgericht Leipzig hat den 46-Jährigen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Strafe jedoch zur Bewährung ausgesetzt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verstoßen hat. Beim Urteil blieb das Gericht jedoch hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück. Die hatte eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert. Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig.

Der Elitesoldat hatte in seinem Grundstück in Collm bei Oschatz Sprengstoff, Waffen und Munition versteckt und war durch Untersuchungen des Militärischen Abschirmdienstes aufgeflogen. Ein rechtsradikaler Hintergrund zu den Taten konnte in dem Prozess nicht nachgewiesen werden.

Von Manuel Niemann