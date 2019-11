Neukieritzsch

Während in Leipzig am Freitag eine Demonstration mit verschiedenen Aktionen geplant ist, rufen die Aktivisten der Initiative „Ende Gelände“ zum großen „zivilen Ungehorsam“ am Samstag auf. Sie wollen Tagebaue im Leipziger Revier und in der Lausitz blockieren, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

„Ende Gelände“ und andere Gruppen wie „ Fridays for Future“, „Students for Future“ und „Alle Dörfer bleiben“ sind sich einig: Die Regierung habe kein Klimapaket sondern ein kleines Päckchen geschickt. Der Kohleausstieg 2038 sei zu spät, denn nicht nur die Zukunft der Erdbewohner sei gefährdet, sondern bereits die Gegenwart, wenn man an Buschbrände in Australien und Überschwemmungen in Venedig denke, argumentieren die Sprecher.

Schienen, Bagger und Zufahrten blockieren

Die Aktivisten fordern den sofortigen Kohleausstieg. Sie selbst möchten diesen herbeiführen, wenn sie am Samstag die Arbeitsprozesse der Tagebaue lahmlegen. „Mit dem Wertvollsten, das wir besitzen, wollen wir protestieren“, sagte Sina Reisch, Sprecherin von „Ende Gelände“. Damit gemeint sind ihre eigenen Körper. In kleineren Gruppen wollen die Aktivisten auf das Gelände der Tagebaue im Leipziger Revier und der Lausitz gehen, um Schienen, Bagger oder Zufahrten zu blockieren. Mehrere kleine Einheiten (sogenannte Finger) sollen aus verschiedenen Richtungen auf das Gelände gelangen. „Wir werden uns ruhig und besonnen verhalten, wir gefährden keine Menschen“, heißt es von der Initiative während einer Pressekonferenz am Donnerstag in Leipzig.

Viele Drohungen von rechts

Ziviler Ungehorsam diene dazu, auf falsche politische Entscheidungen aufmerksam zu machen. „In der Geschichte hat es schon oft dazu geführt, dass etwas durchgesetzt werden konnte. Der Kampf für das Frauenwahlrecht, ist ein Beispiel“, so Reisch.

Allerdings bekommt „Ende Gelände“ nicht nur Zustimmung, sondern auch viele Drohungen. „Wir haben so viele Drohungen von Rechtsradikalen bekommen, wie noch nie“, sagte Reisch. Das beträfe vor allem die Aktion in der Lausitz.

>> Lesen Sie auch:

Hochschulstreik auch in Leipzig: „Students For Future“ organisieren alternative „Klimaschule“

Was Leipzig für den Klimaschutz tut

Neues Leben in dem Geisterdorf Pödelwitz: Was wird aus dem Ort am Tagebau?

Von Nicole Grziwa