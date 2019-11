Ende Gelände will gegen Demonstrationsverbot vor Gericht klagen

Leipzig

Die Initiative „Ende Gelände“ hat ankündigt an, gegen die Einschränkung des Versammlungsrechts im Gebiet des Tagebaus Schleenhain und in der Lausitz juristisch vorgehen zu wollen. Wie es am Freitag in einer Stellungnahme hieß, soll gegen die Allgemeinverfügungen der Behörden in Bautzen, Leipzig und Görlitz geklagt werden. Das Landratsamt in Borna hatte seine seine Entscheidung beispielsweise mit fehlenden Polizeikräften begründet. „Ende Gelände“ will am Samstag in den Tagebauen mit „zivilem Ungehorsam“ gegen den weiteren Abbau von Braunkohle demonstrieren.

„Die LEAG zerstört mit ihrem Geschäftsmodell unsere Lebensgrundlagen. Uns soll nun verboten werden, genau an den Orten der Zerstörung zu demonstrieren. Das ist absurd und offenbart ein skandalöses Demokratieverständnis“, erklärte Nike Mahlhaus, Sprecher von „Ende Gelände“ am Freitag. Die sächsischen Behörden schafften „riesige demokratiefreie Zonen“, so Mahlhaus weiter. Die Initiative werde dies nicht akzeptieren. „Unser legitimer Protest muss genau dort stattfinden, wo die Klimakrise angeheizt wird.“

Juristisch vertreten werden die Protestierenden vom Berliner Rechtsanwalt und Uni-Dozenten Michael Plöse (Humbolt Universität). „Die Versammlungsfreiheit ist ein elementares Grundrecht in der Demokratie. Teil dessen ist es, den Ort des Protests frei wählen zu können. Großräumige Demonstrationsverbotszonen helfen niemandem“, so Plöse. Er will nun die Gerichte entscheiden lassen, „ob die sächsischen Behörden aus Überforderung, Ideenlosigkeit oder mangelndem Verständnis für die Spielarten demokratischer Beteiligung handeln.“

Unterstützung von Linken – Kritik von den Grünen

Unterstützung erhält der Protest im Kohlegebiet neben den Organisatoren von Fridays For Future auch von den Leipziger Linken. „Obwohl der Kohleausstieg eigentlich beschlossene Sache ist, merkt man davon nichts“, sagte Michael Neuhaus, umweltpolitischer Sprecher der Linkenfraktion im Leipziger Stadtrat. Dass die Bundesregierung die Beschäftigten der Kohleindustrie gegen den Umweltschutz ausspiele, sei unmoralisch und heuchlerisch.

Kritik am geplanten Protest in den Tagebauen des Leipziger Reviers, in Görlitz und in der Lausitz gibt es dagegen auch von den Grünen. „Die angekündigten Proteste führen wieder einmal vorrangig zum Austausch von Extrempositionen. Ich halte diese Polarisierungen in der öffentlichen Debatte nicht für zielführend. Wenn jeder und jede nur den eigenen verbalen Spaten auspackt, um den Graben noch tiefer zu graben – dann ist Niemandem hier geholfen“, sagte Annett Jagiela, Sprecherin des Grünen-Kreisverbands Görlitz. Sie warnte davor, die unterschiedlichen Positionen weiter gegeneinander aufzuhetzen. „Wir alle brauchen gute Luft, preiswerten und verlässlichen Strom und gut bezahlte Arbeit. Ich weiß um den Wert der Arbeit der Kohlekumpels, ich weiß um den Wert einer gesunden Natur, der guten Luft und ich weiß, dass die Veränderungen der Zukunft auch für die Unternehmen anstrengend sein werden“, so Jagiela weiter.

Landratsamt: Zu wenig Polizeikärfte

Die Behörden in Bautzen, Görlitz und im Landkreis Leipzig hatten das Versammlungsrecht am Donnerstag für Tagebau-Gebiete eingeschränkt. Wie es beispielsweise aus dem Landkreis Leipzig hieß, habe die Versammlungsbehörde „öffentliche Versammlungen oder Aufzüge unter freiem Himmel im Sinne des Versammlungsgesetzes“ für das gesamte Wochenende rund um den Tagebau Schleenhain verboten. Das Landratsamt in Borna begründet diese Entscheidung mit fehlenden Polizeikräften, die für die Absicherung des vielfältigen Protestes auf einer großen Fläche notwendig wären. Selbst mit Beteiligung anderer Bundesländer sei die Sicherheit nicht zu gewährleisten, hieß es.

Von Matthias Puppe