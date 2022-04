Berlin/Dresden

Die Meldung hat in Sachsen gemischte Reaktionen ausgelöst: Wer sich ab 1. Mai mit dem Coronavirus infiziert, wird von den Behörden nicht mehr in Quarantäne geschickt. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich darauf geeinigt, die Absonderung künftig nur noch dringend zu empfehlen. Vorgeschrieben wird sie nicht mehr.

Ausnahmen gebe es lediglich für Mitarbeitende im Gesundheits- und Pflegesystem, die bei Infektionen weiterhin zwingend in Isolation müssten. Allerdings könnten sich auch diese schon nach fünf Tagen „freitesten“. In Wirtschaft und Behörden wird das voraussichtlich zu Entlastungen führen, Forschende sehen sie allerdings oftmals kritisch.

Köpping: Strategiewechsel

„Es ist ein Strategiewechsel, den wir zum 1. Mai vollziehen werden“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Tag nach der Entscheidung mit den Ressortchefs der anderen Länder. Anhand der Neuausrichtung der Quarantäne-Regeln würden auch entsprechende Empfehlungen von Robert-Koch-Institut und Bund umgesetzt. „Es ist eine neue Phase der Pandemie. Omikron ist nicht so gefährlich wie vorhergehende Virusvarianten. Eigenverantwortung ist dabei ein wichtiges Thema, wie übrigens schon in der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung“, so Köpping gegenüber der LVZ.

Allerdings müssten bis zum Inkrafttreten am 1. Mai noch offene Fragen geklärt werden, „beispielsweise die Lohnfortzahlung für positiv getestete Menschen ohne Symptome, die sich verantwortungsvoll isolieren. Mir war wichtig, dass für die vulnerablen Gruppen der Schutz erhalten bleibt, indem für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen weitergehende Quarantäne-Regeln gelten“, so die Sozialdemokratin weiter.

Landesärzte-Präsident: Auf Eigenverantwortung vertrauen

Auch Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer (SLÄK), begrüßt den Strategiewechsel. „Zwei Jahre nach der Pandemie sollte man der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger vertrauen. Aktuell können schwere Erkrankungen vermieden werden, denn es stehen Schutzmaßnahmen wie Impfungen und ausreichend Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.“

Corona werde auf lange Sicht nicht verschwinden. „Quarantänemaßnahmen mit ihren Auswirkungen auf die Sozialsysteme können deshalb nicht zwingend das Mittel der Wahl sein, um die Infektionslage zu beherrschen“, so Bodendieck weiter. Er mahnte jedoch, dass alle Betroffenen mit positivem Testergebnis und Krankheitssymptomen auch weiterhin einen Arzt aufsuchen sollten.

Epidemiologen fürchten vermehrt Infektionen – und Ausfälle

Virologen und Epidemiologen sehen den Schritt zu mehr Eigenverantwortung oftmals kritischer. Professor Markus Scholz von der Universität Leipzig hatte erst kürzlich davor gewarnt, auf die Quarantäne zu verzichten. „Eine völlige Aufhebung der Quarantäne kann nicht empfohlen werden, da dies entscheidend zu einer weiteren Anheizung der Welle beitragen würde. Wir haben schon die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern erreicht, so dass wir uns ein weiteres Anwachsen der Welle nicht leisten können“, so Scholz.

Aus Sicht von Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGFI), ist die Aufhebung der Isolationspflicht eine paradoxe Entscheidung. Statt wie erhofft Personalausfälle zu vermeiden, würden vermehrt infizierte Personen zur Arbeit kommen und andere anstecken. „Die Anzahl der Infektionen wird also steigen. Damit wird aber auch die Anzahl der Erkrankungen steigen, mit der dann wieder Personal ausfällt“, so der Immunologe.

Watzl fürchtet zudem, dass die „dringende Empfehlung“ zu eigenverantwortlicher Isolation in der Kommunikation untergehen werde. Bei vielen Menschen komme nur die Nachricht an, dass man trotz einer Infektion weiter am öffentlichen Leben teilnehmen könne, mutmaßt er.

Experte vermutet April-Scherz

Kristan Schneider, epidemiologischer Modellierer an der Hochschule Mittweida, sprach am Dienstag im Interview mit t-online von einem schlechten April-Scherz. „Das wäre so sinnvoll, wie wenn man sich freiwillig an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten kann und freiwillig entscheiden würde, ob man zahlen will oder Punkte in Flensburg bekommt, wenn man geblitzt wurde. Wir haben am Anfang der Pandemie in Schweden gesehen, dass Appellieren an die Vernunft der Bevölkerung nichts bringt. Jetzt begeht man denselben Fehler“, so Schneider gegenüber dem Portal.

Zweite Omikron-Welle sinkt allmählich ab

Sachsens Gesundheitsämter arbeiten angesichts der extremen Infektionszahlen seit Herbst ununterbrochen im Notfallmodus – mit notwendiger Unterstützung aus vielen anderen Behörden. In Leipzig nahm man den geplanten Wegfall der Quarantänepflicht am Dienstag erst einmal nur zur Kenntnis. Gesundheitsamtschefin Constanze Anders wollte erst die rechtlichen Rahmenbedingungen des geplanten Strategiewechsels abwarten, ehe sie eine Einschätzung abgeben könne.

Vor zwei Wochen hatte die zweite Omikron-Welle im Freistaat mit wöchentlich mehr als 100.000 Infektionen ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Seitdem sinken die Zahlen wieder allmählich ab. Vor allem bei den enorm betroffenen Kindern und Jugendlichen als auch bei jüngeren Erwachsenen wurden zuletzt spürbar weniger Infektionen registriert. Experten wie Markus Scholz gehen allerdings von einer sehr hohen Dunkelziffer aus, die sich mit den bereits erfolgten Öffnungen zum 3. April erhöhen werde. Die zweite Omikron-Welle sinke langsamer ab – und könnte den Modellierungen zufolge somit noch länger Infektionen, Erkrankungen und auch Todesfälle zur Folge haben.

Von Matthias Puppe