Die Ampelkoalition will am 25. November die epidemische Notlage auslaufen lassen. Die Änderungen im Infektionsschutzgesetz sollen nächste Woche im Bundestag verabschiedet werden. Was sagen die neuen Abgeordneten aus Sachsen dazu? Und was ist aus ihrer Sicht zu tun? Die LVZ hat sie gefragt.