Ende der kostenlosen Corona-Tests: Das müssen Menschen in Sachsen jetzt wissen

Essen im Restaurant, trainieren im Fitnessstudio oder Besuch im Kino: Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird ab diesem Montag für Ungeimpfte wesentlich teurer. So sind Schnelltests für den Gr0ßteil der Menschen nicht mehr kostenlos. Eine Impfung, überstandene Erkrankung oder negative Testung gilt aber als Voraussetzung, um diverse Einrichtungen besuchen zu können – Grundlage ist die sogenannte 3G-Regel.

Wie teuer es für Ungeimpfte wird und wer weiterhin ein Anrecht auf kostenlose Nachweise hat – Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum kosten Tests jetzt Geld?

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten vereinbart, dass das Angebot der kostenlosen Bürgertests zum 11. Oktober für Menschen ohne Symptome enden soll. Mit der geänderten Testverordnung, die seit Montag gilt, wird dies rechtskräftig. Die Begründung aus der Politik: Da es inzwischen ein kostenfreies Impfangebot für jeden gebe, sei eine fortlaufende Übernahme der Test-Kosten durch den Steuerzahler nicht länger notwendig.

Wie teuer ist ein Corona-Test?

An der Stelle wird es unübersichtlich: Auch im Freistaat werden die Preise nicht gedeckelt, das heißt, die Preisbildung ergibt sich allein aus der Marktsituation. Vorerst sei eine Preisspanne zwischen 15 und 40 Euro pro Test erwartbar, wie die Verbraucherzentrale Sachsen erklärt. Vor dem Hintergrund sei es ratsam, Preise zu vergleichen.

Zum Ende der kostenfreien Bürgertests werden Anbieter also einen Preis festlegen, und diesen je nach Marktlage in den kommenden Tagen und Wochen anpassen. Einige Unternehmen locken zudem mit Angeboten: Im Petersbogen in Leipzig müssen Studierende etwa nur 6,90 statt 12,90 Euro zahlen.

Für wen bleiben die Tests weiterhin kostenlos?

Die Testverordnung des Bundes beinhaltet eine Übergangsregelung. Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren und Schwangere können noch bis zum 31. Dezember mindestens einen Abstrich pro Woche kostenfrei in Anspruch nehmen. Für diese Gruppen liegt erst seit Kurzem eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vor. Sie sollen also auch ausreichend Zeit haben, sich impfen zu lassen.

Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder erst in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf Jahre alt geworden sind, können sich weiterhin kostenlos testen lassen. Von einer Bezahlung befreit sind auch jene, die zum Ende einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test benötigen. Laut Sächsischem Sozialministerium können sich außerdem enge Kontaktpersonen einer mit Sars-CoV-2-infizierten Person kostenfrei testen lassen.

Ausgenommen sind zudem Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das Sächsische Sozialministerium verweist ferner auf eine Ausnahmeregelung für ausländische Studierende: Halten sie sich für ein Studium in Deutschland auf, können sie sich bis zum 31. Dezember kostenfrei testen lassen, vorausgesetzt, sie wurden mit einem Impfstoff geimpft, der in Deutschland nicht anerkannt ist.

Wie kann ich nachweisen, dass ich Anspruch auf einen kostenfreien Corona-Test habe?

Um einen kostenlosen Antigentest zu bekommen, muss bei der Teststelle ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden. Bei Kindern wird auf diesem Weg auch das Alter geprüft. Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, benötigen ein ärztliches Zeugnis. Laut Bundesgesundheitsministerium muss eine Diagnose nicht angegeben werden. Eine Schwangerschaft kann mittels Mutterpass belegt werden.

Und was ist mit PCR-Tests?

PCR-Nachweise, die von Ärzten oder vom Gesundheitsamt veranlasst werden, sind von der Änderung nicht betroffen. Die Kosten werden in diesen Fällen übernommen. Das heißt: führt ein Arzt bei einer Person einen PCR-Test durch, weil sie Corona-Symptome aufweist, muss sie dafür nicht bezahlen.

Welche Alternativen gibt es?

Wer wissen möchte, ob er sich mit dem Coronavirus infiziert hat, kann auf einen günstigeren Selbsttest aus dem Handel zurückgreifen. Für Zwecke abseits der Selbstvergewisserung ist der Antigentest aus dem Drogerie- oder Supermarkt aber nicht geeignet. Wo ein Schnelltest für den Zutritt verlangt wird (3G-Regel), reicht ein etwaiger Nachweis nicht aus.

