Endlagersuche für Atommüll: Delitzsch kommt weiter infrage und wehrt sich

Die Suche geht in die nächste Runde. Auf der dritten Fachkonferenz wird an diesem Wochenende der Zwischenbericht zur Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle diskutiert, der im Vorjahr veröffentlicht wurde. Laut diesem kommt knapp die Hälfte des Bundesgebiets dafür infrage. Darunter auch das Delitzscher Pluton, ein rund 104 Quadratkilometer großes Gebiet aus kristallinem Gestein in etwa 400 Meter Tiefe, das beinah bis an die Stadtgrenze von Leipzig reicht.

Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) hatte sich bereits im Mai dieses Jahres vor der zweiten Konferenz deutlich zu einer Lagerstätte in der Region geäußert. „Ich mache das persönlich nicht mit“, sagte Wilde. Bei allen Untersuchungen und Konferenzen sei bisher ausgeklammert worden, welche Schäden den Menschen vor Ort in der Vergangenheit zugefügt wurden.“

Welche Teile Sachsens kommen geologisch für ein Atommüllendlager infrage? Die Lagerzeit soll bis zu 1 Millionen Jahre betragen. Grüne Flächen zeigen Regionen, in denen ein Lager fachlich plausibel, rosa Flächen zeigen Regionen, in denen es fachlich unplausibel ist. Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Wilde warnt vor Alleingängen

Kurz vor der dritten Beratungsrunde ist man im Rathaus ein Stück weiter. „Als Oberbürgermeister habe ich alle Anrainerkommunen und Landkreise mit der Bitte angeschrieben, sich mit dem Thema Atommüll-Endlagersuche im mitteldeutschen Raum zu beschäftigen“, sagt Wilde. Daraufhin seien zahlreiche Antworten eingegangen.

Zudem haben Wilde und weitere Stadtvertreter an den virtuellen Foren der Bundesgesellschaft für Entsorgung und des Sächsischen Städte- und Gemeindetags teilgenommen. „Unser Gesamteindruck war eher von Entsetzen über die schlechte Vorbereitung und unzureichende Einbindung der Öffentlichkeit geprägt“, sagt Wilde.

Stadt Delitzsch arbeitet mit dem Landkreis Nordsachsen an einer Stellungnahme

Mitte September soll es eine Beratung zwischen dem Landkreis Nordsachsen und der Stadt Delitzsch geben, in der insbesondere auf die geologischen Fragestellungen eingegangen wird. Im Ergebnis werde sich an der ablehnenden Meinung nichts ändern, sagt Wilde „da für die Delitzscher Bürger und Bürgerinnen nicht allein die Geologie ausschlaggebend ist, sondern wir die Region nicht zur Müllkippe der Nation verkommen lassen wollen.“

Später soll es eine zwischen den Kommunen und dem Landkreis abgestimmte Stellungnahme geben. „Von kommunalen Alleingängen rate ich dringend ab, da es hier um eine ganze Region geht“, sagt Wilde.

