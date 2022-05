Dresden

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sieht den Freistaat vor einer wirtschaftspolitischen Zeitenwende. Wer die Erneuerbaren Energien auszubremsen versuche, gefährde den Freistaat als Wirtschaftsstandort, sagte er am Mittwoch bei seiner Regierungserklärung im Dresdner Landtag und forderte schnellstmöglich einen „Booster für Erneuerbare Energien und Rohstoffe“. Doch was bedeuten diese Ankündigungen?

Energie-Pakt mit der Industrie

Gemeinsam mit Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) hat Dulig am Mittwoch einen „Pakt für neue Energien“ ausgerufen. Mit diesem koalitionsinternen Seitenhieb wollen die Beiden einerseits den Druck auf die CDU erhöhen. Andererseits wird aber auch Forderungen aus weiten Teilen der Wirtschaft nachgekommen: Der ideologische Streit um Erneuerbare Energien solle beiseite gelegt werden, hieß es zuletzt – stattdessen müsse der Turbo eingelegt werden, um die steigende Nachfrage beim gleichzeitigen Wegbrechen von russischen Rohstoffen auch in Zukunft decken zu können.

Konkret soll der Energie-Pakt gemeinsam mit Unternehmen umgesetzt werden. Zunächst soll der Bedarf aus der Wirtschaft gemeldet werden, um die benötigten Größenordnungen für die einzelnen Bereiche festzustellen. Auf dieser Grundlage sollen dann schnellstmöglich die Voraussetzungen – von der Planung bis zum Bau – geschaffen werden, um die Kapazitäten an Erneuerbaren Energien erheblich aufzustocken. Das betrifft sowohl Windräder und Solaranlagen, als auch potenzielle Anschlüsse und Produktionsstätten für Wasserstoff. Vorbild ist Nordrhein-Westfalen, wo es ein ähnliches Programm bereits gibt.

Wiederaufleben des Sero-Systems

Aus der DDR ist das System der Sekundärrohstoffe vielen Menschen noch bekannt, das es für Papier und Schrott teilweise heute wieder gibt. Der Plan sieht nun quasi ein Wiederaufleben vor – aber für moderne Technik. Dulig nennt den Ansatz „Kreislaufwirtschaft“ und macht klar: „Wer über Energieunabhängigkeit spricht, sollte über andere Rohstoffe nicht schweigen.“

Dabei geht es zum Ersten um den verstärkten Abbau von einheimischen Rohstoffen in Sachsen, die beispielsweise für die Chip- oder Handyherstellung unerlässlich sind: Lithium, Flussspat, Zinn und Kupfer. Russland und auch China haben sich einen Großteil der weltweiten Förderrechte gesichert – aufgrund der wirtschaftspolitischen Lage wird der Abbau hierzulande wieder lukrativ. Andererseits – und hier geht es um die neuen Sero-Rohstoffe – sollen technische Geräte nicht mehr nur entsorgt werden. So gibt es schon jetzt in Freiberg (Mittelsachsen) den bundesweit einzigen Standort, um Solarmodule zu recyceln, in Dresden und Aue (Erzgebirgskreis) für Autobatterien. Auch aus alten Handys, Tablets und Laptops sollen verstärkt die begehrten Rohstoffe wiedergewonnen werden, möglicherweise auch mit einem „finanziellen Anreizsystem“ für die Abgabe.

Neuausrichtung in der Ansiedlungspolitik

Die Beispiele Tesla in Brandenburg und zuletzt Intel in Sachsen-Anhalt haben gezeigt: Sachsen hat es zunehmend schwerer, große Investoren anzulocken. Das liegt zum einen an der Verfügbarkeit von entsprechenden Flächen – aber auch an grünem Strom, bei dem der Freistaat bundesweit hinterher hinkt. Viele Unternehmen würden aber schon heute auf Klimaneutralität achten, so der Wirtschaftsminister. „Ohne Erneuerbare Energien gefährden wir unseren Wirtschaftsstandort. Wer immer noch den Ausbau bremst, gefährdet unsere Arbeitsplätze“, erklärte Dulig im Landtag.

Mit Blick auf das Finanzministerium und die laufenden Haushaltsverhandlungen forderte der Wirtschaftsminister mehr Unterstützung: „Es muss allen klar sein, dass Sachsen die für die Zukunft entscheidenden Großansiedlungen in der Mikroelektronik künftig nicht liegen lassen darf.“ Der nächste Doppelhaushalt müsse „genug Mittel reservieren“ – und diese finanzielle Last könne das Wirtschaftsressort nicht allein bewältigen: „Diese Investitionen sind eine übergreifende wirtschafts-, klima- und sicherheitspolitische Frage – eine Schicksalsfrage für unseren Freistaat.“

Hoffen auf den Energieträger Wasserstoff

Für Wasserstoff als grünen Energieträger laufen aktuell die Forschungen auf Hochtouren. So wird in Chemnitz ein Bundeszentrum für Wasserstofftechnologien geben – Ziel ist ein möglichst „breiter und zeitnaher“ Einsatz im Verkehr. Daneben bereitet die Wirtschaft eine Umstellung vor: Allein die energieintensiven Unternehmen in sächsischen Industrieregion (Chemie, Stahl, Schmieden) zwischen Nünchritz (Landkreis Meißen), Gröditz und Riesa planen laut Wirtschaftsministerium über 500 Millionen Euro an Investitionen. Daneben arbeiten auch Unternehmen wie die Leipziger L-Gruppe an einer Wasserstoffstrategie.

In diesem Zusammenhang könnten sich die aktuellen Netzkonzepte der Bundesregierung allerdings verheerend auswirken: „Gerade auch vor dem Hintergrund des nötigen Strukturwandels kann es nicht sein, dass Sachsen nach den bisherigen Planungen außen vor ist“, kritisierte Dulig in Richtung Berlin. Ein Grund ist offenbar, dass der Freistaat nicht ausreichend Erneuerbare Energien vorweisen kann. Dulig forderte einen „diskriminierungsfreien Zugang zum überregionalen Wasserstoffnetz bis 2030“.

Hilfen für die sächsische Wirtschaft

Darüber hinaus kündigte Dulig auch Hilfen für Unternehmen an, die unter den Sanktionen gegen Russland leiden. Hohe Energiepreise verteuerten die Produktion, Liefer- und Wertschöpfungsketten würden unterbrochen, Rohstoffe und Vorprodukte seien nicht verfügbar, sagte Dulig – „einige Unternehmen treffen diese ökonomischen Folgen besonders hart. Wir lassen sie nicht im Regen stehen“.

Neben Bundeshilfen stelle Sachsen vor allem Rettungs- und Umstrukturierungsdarlehen zur Verfügung, bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gebe es zudem ein „Beratungszentrum Konsolidierung“ als zentrale Anlaufstelle. „Wenn nötig, werden wir unsere Hilfen aufstocken. Darauf können sich die Unternehmen verlassen“, versprach Dulig.

Von Andreas Debski