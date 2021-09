Leipzig

Die Strompreise kennen derzeit nur eine Richtung: steil nach oben. Das gefährde den Wirtschaftsstandort Deutschland, mahnten Vertreter von Wirtschaft, Politik und Verbänden auf dem am Mittwoch begonnenen 10. Ostdeutschen Energieforum in Leipzig. Sie forderten einen grundlegenden Umbau der Strompreisgestaltung in Deutschland.

„Ein Blick auf die Stromrechnung reicht: Strom aus erneuerbaren Energien muss günstiger werden“, sagte Burkhardt Greiff, Sprecher der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin. „Wir dürfen als ostdeutsche Wirtschaft global nicht den Anschluss verlieren. Oberste Priorität hat eine Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen im Energiebereich sowie des CO2-Preises. Darüber hinaus dürfen wir den Kohleausstieg, der in einem gesellschaftlichen Konsens auf 2038 festgelegt wurde, nicht durch politischen Aktionismus aushebeln.“ Verlässlichkeit, so Greiff weiter, sei für die Akzeptanz der Energiewende gerade in den Regionen, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind, unerlässlich.“

IHK warnt vor Abwanderung energieintensiver Produktion

Kristian Kirpal, Präsident der IHK zu Leipzig, mahnte: Der Ausstieg aus Kernenergie und Braunkohle werde die Stromkosten und der Brennstoffemissionshandel weitere Energieträger deutlich verteuern. „Und das bei gleichzeitig steigendem Strombedarf für die Elektromobilität und die Produktion grünen Wasserstoffs.“ Auch die Verdrängung energieintensiver Produktionsverfahren ins Ausland durch die nationale CO2-Steuer und die geplante schrittweise Abschaffung der besonderen Ausgleichsregelung für Unternehmen mit einem hohen Stromverbrauch seien „äußerst kritische Signale“ für den Standort Deutschland und die dringend benötigten Unternehmensansiedlungen. „Für eine erfolgreiche Energiewende muss ein grundlegender Umbau der Strompreisgestaltung, etwa über die Abschaffung der EEG-Umlage und die Senkung der Stromsteuer, zu den dringlichsten Aufgaben einer neuen Bundesregierung gehören.“

Der ostdeutsche Mittelstand müsse mehr in die Energiewende einbezogen werden, forderte Dietrich Enk, Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen, der das Energieforum in Leipzig federführend organisiert. „Für die bundesdeutsche und europäische Wirtschafts- und Klimapolitik dreht sich alles um Industrieabsicherung.“ Er forderte, auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen am Energietransfer zu beteiligen.

Kretschmer: Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben

Eröffnet wurde die zweitägige Veranstaltung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Nach der Bundestagswahl, sagte er in seiner Rede, brauche Deutschland eine Stunde der Wahrheit. Die Diskussion um den Ausbau der Erneuerbaren Energien, erfolge nach dem Motto: Es müsse werden – um jeden Preis.

Der Freistaat habe sich klar zum Ausbau verpflichtet und werde entsprechend die Bauordnung ändern. „Es ist völlig unstrittig, dass es mehr Erneuerbare Energien braucht als bisher. Aber ob wir auf diesem Weg Deutschland wettbewerbsfähig halten, ist nicht entschieden.“ Zugleich betonte Kretschmer, dass die Belange Betroffener etwa beim Windkraftausbau berücksichtigt werden müssen.

„Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Preise“

Zum beschlossenen Ausstieg aus der Atomkraft sagte der Ministerpräsident. „Ich trage den Kompromiss zum Atomausstieg mit. Ich warne aber vor einem kompletten Absägen der Technologie.“ Nachfolgenden Generationen müsse es möglich sein, sich beim Thema anders zu entscheiden.

Genervt zeigte er sich davon, dass der Kompromiss zum Kohleausstieg ständig in Frage gestellt werde. Dieser sei hart erarbeitet und habe speziell in Sachsen viele Opfer gebracht.

Bei der Energiewende, so Kretschmer weiter, müssten diese Ziele im Vordergrund stehen: „Wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise. Wir müssen unabhängig vom Ausland sein. Wir brauchen Klimaneutralität und wir brauchen Versorgungssicherheit.“ Das gehe nur durch Investitionen in Wissenschaft und Innovationen. Auch da erwarte er nach der Bundestagswahl klare Antworten und verlässliche Finanzzusagen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Andreas Dunte