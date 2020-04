EnviaM: Stromverbrauch sinkt um 15 Prozent, billiger wird’s für Kunden aber nicht

Leipzig

Die Energieversorgung in Mitteldeutschland läuft stabil! Selbst auf eine Verschlechterung der Lage sei man vorbereitet! Diese Botschaft sendet der mitteldeutsche Energieversorger EnviaM an seine Kunden.

„Wir haben auf die Corona-Krise schnell reagiert und sehr zeitig Notfallpläne für einen möglichen Krisenfall erarbeitet“, sagt Stephan Lowis, Vorstandschef des größten ostdeutschen Energieversorgers. Das Unternehmen versorgt in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg nach eigenen Angaben mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Dienstleistungen.

EnviaM-Mitarbeiter bereit, auch in Isolation zu arbeiten

Mitarbeiter aus „geschäftskritischen Bereichen“, etwa in den Schaltzentralen, würden räumlich getrennt arbeiten, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Selbst Vorkehrungen für eine Isolation von der Außenwelt dieser Mitarbeiter sind getroffen, um den Betrieb in den Leitstellen aufrechtzuerhalten. „Die Bereitschaft der Kollegen in diesen sensiblen Bereichen ist gewaltig“, so Lowis. Bereits kurz nachdem das Vorhaben kommuniziert worden war, seien einige Mitarbeiter mit gepackter Reisetasche zur Arbeit erschienen.

Einsatztrupps bestehen aus maximal Zwei Mitarbeitern

Die rund 300 Monteure im Strom- und 60 im Gasnetz seien weiterhin im Einsatz. Allerdings würden die Einsatztrupps aus einem, maximal zwei Mitarbeitern bestehen. „Wir haben uns zeitig um Schutzausrüstung wie Masken, Kleidung und Desinfektionsmittel gekümmert“, so der EnviaM-Chef. Es fehle an nichts. Um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, ist die Firma mit Hauptsitz in Chemnitz früh zu Heimarbeit übergegangen. 1600 der rund 3300 Mitarbeiter seien im Homeoffice, sagt Lowis, der davon selbst Gebrauch macht. Noch vor Jahren - etwa während der Sars-Pandemie 2002/2003 – wäre das in diesem Umfang wegen unzureichend ausgebauter Infrastruktur nicht denkbar gewesen.

Stromverbrauch durch Lockdown um 15 Prozent gesunken

Der Stromverbrauch in Mitteldeutschland sei durch den Lockdown um bis zu 15 Prozent zurückgegangen. Der erhöhte Stromverbrauch der privaten Haushalte etwa durch die Arbeit im Homeoffice und an Internetknoten und Rechenzentren kann den reduzierten Stromverbrauch der Industrie nicht kompensieren. Die gesunkene Netzlast habe aber keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, versicherte Lowis.

Veränderungen gibt es im Strommix. Der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind und Solar steige, weil die meisten Ökostromanbieter im Gegensatz zu konventionellen Erzeugern ihre Produktion einfach durchlaufen lassen. „Per Gesetz ist ihnen die Vergütung garantiert.“ Großtechnische Speichermöglichkeiten für überschüssigen Strom gebe es nicht.

Börsenpreis sinkt, der für den Endverbraucher vorerst aber nicht

Durch den geringeren Verbrauch ist auch der Strompreis an den Börsen gefallen. Dem Endverbraucher nützt das aber wenig: Lowis betont, dass die meisten Anbieter feste Preise in ihren Verträgen vereinbart haben. Wie die Endkundenpreise für Strom mittelfristig aussehen werden, könne momentan niemand sagen, da neben den Beschaffungskosten auch die Entwicklung der Netzentgelte sowie der Steuern, Abgaben und Umlagen eine Rolle spielen.

Die Verbraucherzentrale Sachsen rät Endkunden, bei denen die günstigen Preise nicht ankommen, zu einem Anbieterwechsel. Bei einigen günstigen Anbietern sei der Tarif um durchschnittlich drei Prozent gesunken. Allerdings sollten die Kunden die Angebote genau vergleichen. Vergleichsportale würden hier helfen. Aber Nutzer sollten im Hinterkopf haben, dass die Portale nicht „per se objektive Ergebnisse“ lieferten.

Von Andreas Dunte