Entdeckt: Delitzscher Feuerwehrauto rollt jetzt in Afrika

Delitzsch/Gambia

Ein Internetfund hat ein einstiges Fahrzeug der Feuerwehr Delitzsch wieder bekannt gemacht. In einem Reiseblog der Leipzigerin Ines Krüger über Gambia taucht auch ein Bild eines Autos mit Stadt-Wappen und Bezeichnung der Feuerwehr Delitzsch auf. Wie ist das Auto in Westafrika gelandet? Und was macht es dort?

Aufnahmen des einstigen Delitzscher Feuerwehrautos in Gambia. Quelle: Ines Krüger

Auto war in Delitzsch große Hilfe

Der 1992 zugelassene Ford Transit gehörte seit Ende 1994 zum Bestand der Feuerwehr Delitzsch, die ihn zunächst als sogenannten Vorausrüstwagen (VRW) nutzte und damit zahllosen Unfallopfern helfen konnte, bis schwere Technik eintraf. Ende 2010 bekam die Feuerwehr dann einen großen Rüstwagen. Der Transit diente noch bis 2017 als Transporter, bevor er wegen erheblicher Mängel außer Dienst gestellt und an Autohändler verkauft wurde. Dort allerdings verliert sich die Spur.

Im Frühjahr 2019 dann kommt der einstige VRW der Leipzigerin zufällig vor die Linse. Bei einem Ausflug sah sie ihn, erkannte schnell ein Feuerwehrauto darin und das Wort Delitzsch. Die Welt sei offensichtlich ein Dorf, muss Ines Krüger schmunzeln. Allerdings reichte es nicht zu mehr als einem Foto. Der Fahrer hielt nur kurz, setzte seine Passagiere ab und brauste wieder davon.

Von Christine Jacob