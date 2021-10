Radefeld

Cornelia Schulz legt die Päckchen auf die Schablone vor sich. „Länge? Breite? Höhe? Passt.“ Die Sendung wandert aufs Band. Die nächste auch noch, die übernächste nicht. Das Päckchen ist an einer Ecke eingerissen. „Das packen wir lieber nach“, sagt Schulz. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen sortiert sie am Sorter (Sortierer) in Radefeld (Kreis Nordsachsen) Päckchen – und zwar im Briefzentrum Leipzig.

Entlastung im Weihnachtsgeschäft notwendig

Denn auch wenn der Paketdienstleister Deutsche Post DHL beim Weihnachtsgeschäft nicht mehr mit ähnlichen Sprüngen wie im vergangenen Jahr rechnet – klar ist, dass das Paketzentrum dringend Entlastung braucht. Im Jahr 2020 hatte der Corona-Lockdown im größten Briefzentrum im südlichen Osten, in dem die Post aus den Zulieferzentren Leipzig, Dresden, Magdeburg und Neumark (bei Zwickau) aufläuft, für Rekorde gesorgt. Getrieben auch vom Onlinehandel, der satte 20 Prozent zulegte, wurden über eine halbe Million Pakete pro Tag sortiert.

Dirk Trautmann ist mit der neuen Lösung zufrieden. Quelle: Dirk Knofe

Eine kurzfristige Entlastungsmöglichkeit im Weihnachtsgeschäft besteht nun darin, kleinere Sendungen, die enorm zugenommen hat, über das seit 1996 in Betrieb befindliche Briefzentrum zu sortieren. Auch, weil auf der anderen Seite die Zahl der Briefe seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. „Weihnachtsgeschäft“ – das meint in der Logistikbranche die Zeit von Oktober bis Anfang Januar, da nach dem Fest immer noch viele Retouren auf die Reise gehen, erklärt der Abteilungsleiter des Briefzentrums, Dirk Trautmann. Die Hochdruckzeit beginne schon Mitte November. Der Black Friday sei mittlerweile auch noch eine Art Peak. „Viele Kunden springen da auf“, sagt er. Ab Mitte Dezember aber pendelt sich das Geschäft auf hohem Niveau bis Weihnachten ein.

„Ein wenig Druck rausnehmen“

„Deshalb nutzen wir den Platz im Briefzentrum, die Infrastruktur und die Wege, die wir sowieso fahren müssen“, erläutert Trautmann. „Damit nehmen wir ein wenig den Druck raus.“ Im vergangenen Jahr wurde das erstmalig und erfolgreich praktiziert. Während aber 2020 das E plus 2-Verfahren (Einlieferung heute, Zustellung am übernächsten Tag) galt, geht es in diesem Jahr um E plus 1. „Das haben wir im letzten Jahr noch nicht geschafft“, gesteht der Abteilungsleiter. Es habe letztlich enorme Aufwände erfordert, um diesen Qualitätssprung nun hinzubekommen.

Zur Galerie Im Vorjahr wurde der Versanddienstleiter vor dem Fest von Sendungen überrollt. Als Konsequenz aus dem Corona-Jahr versucht der Logistiker nun, sein Paketzentrum in Radefeld zu entlasten.

Neben rund zwei Millionen Briefsendungen und Werbeerzeugnissen pro Tag sollen dann im Briefzentrum in Radefeld bis zu 65.000 Pakete pro Tag aus den Zulieferzentren verarbeitet werden. „Das war früher mal die Auslastung von einem separaten Paketzentrum“, sagt Trautmann. Für den Kunden ändere sich dabei praktisch gar nichts. Die „Weihnachtspaket-Entlastung“ werde langsam hochgefahren, der Strom vom Paket- ins Briefnetz sukzessive erhöht.

Vorbereitung beginnt bereits im Sommer

Konkret geht es um kleinformatige, bis etwa schuhkartongroße Paketsendungen, die von den zuliefernden Paketzentren zunächst separat nach Radefeld geliefert werden. „Wir sortieren sie für die Zielregion und leiten sie dann mit dem bestehenden Brieftransportnetz ab.“ Mit anderen Worten: Der Briefträger, der die Post austrägt, bringt dann auch das kleine Päckchen.

Das Briefzentrum in Radefeld. Quelle: Dirk Knofe

Rund 420 Mitarbeiter sind kontinuierlich im Briefzentrum beschäftigt. Fürs Weihnachtsgeschäft werden noch einmal weitere 60 Kräfte rekrutiert. Die Personalplanung dafür beginnt bereits im Sommer. Befristete Verträge würden gern entfristet, wenn das in beiderseitigem Interesse sei. Auch würden zu diesem Zeitpunkt Gespräche mit Lieferanten geführt, um die zu erwartenden Mengen besser einschätzen zu können.

Strenges Zeit-Regime

Aus den Paketzentren kommen die fraglichen Sendungen, deren Maße in einer Scanvorrichtung überprüft wurden, im Kartonage-Wagen auf den Multiformat-Sorter (Sortierer). Dort werden sie von Mitarbeitern wie Cornelia Schulz noch einmal manuell auf Schadlosigkeit und geeignete Größe untersucht und mit der Anschrift nach oben in Schalen auf dem Fließband eingelegt. Diese haben in der Mitte Klappen. Eine Kamera erfasst die Adressdaten und entscheidet, über welchen Zielbehälter das Paket ausgeworfen wird. 8000 bis 10.000 Sendungen werden so pro Stunde überprüft und den richtigen Postleitzahlen zugeordnet. Das ist rund ein Drittel dessen, was ein Paketzentrum schaffen muss.

Vorbereitung zum Abtransport an die Zielzentren. Quelle: Dirk Knofe

Alles funktioniert nur nach einem strengen Zeit-Regime. Am Nachmittag und Abend wird die Abgangspost aus der gesamten Region in Containern sortiert und abtransportiert. „Wir haben ein sehr strenges Regime der Abfahrten – in der Regel von Fünf-Minuten-Rastern“, sagt Trautmann. Später, in der Nacht kämen dann die Eingangspakete. Dafür würden andere Programme auf dem Sorter geladen, die den richtigen Zustellbereich ermitteln.

„Die Leute schreiben immer weniger Briefe“

Trautmann geht fest davon aus, dass es in Zukunft noch mehr derartiger kleiner Paketsendungen werden. Im Jahr 2023 soll darum ein größerer Mittelformat-Sorter ins Briefzentrum kommen. Mit dem wären dann sogar 12.000 Pakete in der Stunde zu schaffen. Ins Paketzentrum nebenan gingen dann vor allem die größeren Sendungen. „Die Leute schreiben eben immer weniger Briefe“, sagt der Leiter des Briefzentrums schulterzuckend. Deshalb entlaste die Umstellung nicht nur beim Weihnachtsgeschäft, sie sichere letztendlich auch Arbeitsplätze.

Von Roland Herold