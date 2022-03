Entlastungspaket: So kommen Sie an die 300 Euro Energiegeld

Dresden

Um die hohen Energiepreise abzufangen, hat die Berliner Ampel-Regierung ein Entlastungspaket beschlossen. Dazu gehört auch ein sogenanntes Energiegeld von 300 Euro. Die LVZ erklärt, wie Sie an das Geld kommen.

Wer erhält die Energiepauschale?

Das Geld bekommen alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen (Steuerklassen 1 bis 5) und auch alle Selbstständigen. Die Energiepreispauschale von 300 Euro soll unabhängig von den geltenden steuerlichen Regelungen (Pendler- beziehungsweise Entfernungspauschale, Mobilitätsprämie, steuerfreie Arbeitgebererstattungen, Job-Ticket) „on top“ gewährt werden. Andere – zum Beispiel Rentner, die keine Steuern zahlen müssen oder nicht erwerbstätig sind, und auch Arbeitslose – sollen die Energiepauschale nach den bisherigen Plänen nicht erhalten.

Wie werden die 300 Euro ausgezahlt?

Die Energiepreispauschale wird zum Gehalt oder Lohn ausgezahlt. Der Zuschuss erfolgt also über die Monatsabrechnung des Arbeitgebers beziehungsweise Dienstherrn. Doch Achtung: Die Zahlung unterliegt der Einkommenssteuer und wird damit besteuert. Wer einen hohen Steuersatz hat, bekommt am Ende also entsprechend weniger heraus – wer unter dem Grundfreibetrag bleibt, profitiert von der vollen Summe. Beiträge zur Sozialversicherung fallen nicht an. Selbständige erhalten einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung.

Wann wird es den Zuschuss geben?

Bislang handelt es sich um Pläne – die entsprechenden offiziellen Beschlüsse müssen erst noch folgen. Im Ampel-Papier steht, dass es „schnell“ gehen soll. Es ist aber davon auszugehen, dass Bürgerinnen und Bürger noch Geduld haben müssen: Für die Maßnahmen müssen Gesetze beschlossen oder geändert werden. Experten schätzen, dass das bis Mitte des Jahres dauern könnte.

Wann gibt es den Kinderzuschuss?

Wer Kinder hat, soll zusätzlich einen einmaligen zusätzliche Bonus von 100 Euro pro Kind erhalten. Dieser Einmal-Bonus soll auf den Kinderfreibetrag angerechnet werden. Eine Verrechnung mit dem Kindergeld scheint momentan nicht geplant zu sein.

Was bekommen Geringverdiener?

Für Empfänger von Sozialleistungen wie Hartz IV und Grundsicherung im Alter wurde bereits vor vier Wochen im ersten Entlastungspaket eine Einmalzahlung von 100 Euro beschlossen – sie soll nun verdoppelt werden. Zudem gehen die Koalitionspartner davon aus, dass die Hartz-IV-Sätze aufgrund der hohen Preissteigerungen Anfang 2023 „angemessen erhöht“ werden.

Was ist außerdem geplant?

Die Berliner Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat neben der Steuerpauschale von 300 Euro angekündigt, die Energiesteuer für drei Monate zu senken: Damit kostet Benzin 30 Cent und Diesel 14 Cent weniger. Ebenfalls für ein Viertel Jahr soll es ein Neun-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr geben.

Von Andreas Debski