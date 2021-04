Mitteldeutschland

Schwarzmalerei ist nicht sein Ding. Schönfärberei mag er ebenso wenig. Kritischer Realismus charakterisiert sein Credo wohl am treffendsten: Robert Momberg redet als Hauptgeschäftsführer des ostdeutschen Bauindustrieverbandes nicht gern um den heißen Brei herum. So zieht er prompt ein differenziertes Fazit, wenn er auf die 30-jährige Entwicklung des hiesigen Baugeschehens seit der Wende zurückblickt. „Insgesamt fällt die Bilanz positiv aus, wenngleich das noch vorhandene Schwachstellen nicht ausschließt“, sagt der gebürtige Bad Saarower nüchtern.

So moniert er zum Beispiel, dass das Image seiner Branche in der Gesellschaft bislang nicht auf dem Niveau angekommen ist, „das sie verdient hat“. Noch immer gelte der Bauberuf im Verständnis vieler Deutscher als schmutzige Schwerstarbeit, die es nicht lohne, auf sich zu nehmen. „Dabei hat die moderne Technik, also die Digitalisierung, längst auch bei uns Einzug gehalten“, nennt Momberg als ein Indiz für die sich wandelnden Anforderungen. Wenn etwa der Bauingenieur mit Laptop zugange ist statt mit handgemalten Bauskizzen und Papierprotokollen oder auf den Baustellen mit modernster GPS-Technik gearbeitet werde.

Gefragt, wie er denn das binnen drei Jahrzehnten Erreichte in einem einzigen Satz zusammenfassen würde, muss der 52-Jährige nicht lange überlegen und betont: „Unsere Branche hat bewiesen, wie erfolgreich sie mit Stress und Anpassungsdruck zurechtkommt. Das ist bemerkenswert.“ Ein Strahlen in seinen blauen Augen bekräftigt seine Hochachtung für „seine“ Unternehmen. Sie seien äußerst anpassungsfähig. „Die Krise – das zeigt das Auf und Ab nach der Wende – ist sozusagen der Normalmodus, in dem sich unsere Zunft bewegen, behaupten und entwickeln muss.“ Daher sei ihre Wandlungsfähigkeit ein Pfund, das zwar nicht vom Himmel falle, aber überlebenswichtig sei.

Investitionen: 1,6 Billionen Euro

Dabei meint er nicht nur den gemeisterten Systemwechsel hin zur Marktwirtschaft. „Damit hatten allerdings alle im Osten zu kämpfen.“ Vielmehr gehe es um strukturelle, konjunkturelle und politische Einflüsse, die im Bau zu meistern gewesen seien. Dabei habe der Verband, der die Interessen von 260 Firmen mit zusammen 20 000 Beschäftigten in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt vertritt, eine zentrale Rolle nach der Wiedervereinigung gespielt – als Vermittler zwischen Unternehmen und Politik. Zugleich sei er eine wichtige Stütze, indem er die Betriebe in rechtlichen, technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen unter die Arme greife. Nicht zuletzt dadurch falle das Fazit nach 30 Jahren Bau im Osten „insgesamt positiv“ aus.

Seit 1990 betrugen nach Angaben des Verbandes in den neuen Ländern die Bauinvestitionen knapp 1,6 Billionen Euro. „Das zeigt: Die ostdeutsche Bauwirtschaft hat ihre Leistungsfähigkeit immer wieder unter Beweis gestellt – ihr handwerkliches Geschick und ihre Ingenieurskunst“, schätzt Momberg ein. Und er fügt rasch mit Blick auf den derzeitigen Stand hinzu: „Der Anteil der Bauwirtschaft an der Bruttowertschöpfung liegt nach wie vor leicht über dem bundesdeutschen Durchschnitt von etwa sieben Prozent.“ Inzwischen sei der Strukturwandel in der hiesigen Baubranche weitestgehend abgeschlossen, nun gehe es um Konsolidierung.

Für Momberg ist jedoch zugleich klar, dass die Bauproduktion der frühen 1990er-Jahre nie wieder erreicht worden ist und das wohl auch nicht mehr eintreten wird. Ob die Formulierung Bau-Boom, die seinerzeit oft durch die Medien ging, übertrieben gewesen ist? „Nein, sie beschreibt die Situation sehr genau: enorme Nachfrage nach Bauleistungen in allen Bereichen.“

Das sei einhergegangen mit einem rasanten Aufbau der Kapazitäten. Die Bauleistung stieg laut Verband in den ersten Jahren nach der Wende enorm. „1991 gleich 100 gesetzt schoss sie bis 1995 auf 210“, rechnet Momberg vor, wenngleich das Ausgangsniveau vergleichsweise niedrig war. Ein Aufschwung, der wohl einzigartig bleibe. Mit einem leichten Schmunzeln setzt der Verbands-Hauptgeschäftsführer hinzu: „Bis 2019 wurden im Osten Bauaufträge im Wert von 45 Milliarden Euro an Firmen vergeben, die in den alten Bundesländern ansässig waren. So gesehen war die Wiedervereinigung auch ein ordentliches Konjunkturprogramm für westdeutsche Firmen.“ Zwar sei der Transfer mittlerweile nahezu ausgeglichen. Dennoch: „Mit Blick auf die vergangenen drei Jahrzehnte überwiegt der Abfluss ostdeutscher Order nach Westdeutschland.“

Große Beschäftigungseffekte

Ohne Zweifel behaupte sich der Bau als „zentrale Stütze der Volkswirtschaft, selbst in Krisenjahren. Immerhin ist er sehr beschäftigungsintensiv“. Momberg belegt das mit einem Beispiel. Der Vater zweier Kinder spricht dabei von einem hohen Multiplikator-Effekt. Dieser liege bei 2,3. „Das heißt: Eine Million Euro Investitionssumme zieht eine gesamtwirtschaftliche Produktion in Höhe von 2,3 Millionen Euro mit entsprechenden Beschäftigungseffekten nach sich.“

Hinter diesen Zahlen verbergen sich, so der Hobby-Wassersportler, regelrechte bauliche Höhepunkte. „Da sehe ich zum einen die Sanierung der Innenstädte – etwa von Leipzig, Dresden und Görlitz.“ Baudenkmäler erstrahlten in neuem Glanz. Momberg nennt die Frauenkirche und das Dresdner Schloss. Zum anderen seien zahlreiche Hochschulen modernisiert worden. „Nicht zu vergessen die Ansiedlung von Porsche und BMW in Leipzig.“ Aber noch etwas liegt dem promovierten Volkswirt am Herzen bei dieser Aufzählung: Nämlich, dass es „mittlerweile viele gut geführte Familienunternehmen in den neuen Ländern gibt, die bereits 30 Jahre am Markt erfolgreich agieren und nun mit Stolz an die nächste Generation übergeben werden können“.

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Das vergisst Momberg natürlich keineswegs. So hätten trotz immenser Nachfrage nach Bauleistungen nach der Wende viele hiesige Baufirmen mit den neuen Wettbewerbsbedingungen nicht standhalten können. „1995 lagen die Insolvenzen bei uns vierzehnfach über dem Ausgangswert von 1991.“

Leider lasse der derzeitige Auftragseingang befürchten, dass die Corona-Pandemie die Bauwirtschaft „mit Verzögerung treffen wird“, schätzt Momberg ein. „Vor allem die Kommunen schreiben weniger Infrastrukturprojekte aus. Und besonders in Sachsen sind die Aussichten im Straßenbau düster.“ Bereits im vorigen Jahr sei der baugewerbliche Umsatz in den ersten drei Quartalen ins Minus gerutscht. Nach der jüngsten Umfrage rechnet nur noch jeder vierte Ost-Baubetrieb mit steigenden Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr, aber die Mehrheit mit Einbußen. Fast 70 Prozent der Befragten schauen mit großen Sorgen auf 2021.

Dennoch, und das sei wieder die angenehme Seite der Medaille, betont Momberg: „Ebenfalls rund 70 Prozent der Firmen gaben an, dass ihre Beschäftigtenzahlen gleich bleiben oder sogar steigen werden.“ Wenngleich die Mitarbeiterzahlen der 1990er-Jahre nie mehr erreicht würden, „ist jetzt nach Jahren des Aderlasses Stabilität erzielt worden“. Allerdings gingen seit Mitte der 1990er-Jahre zwei Drittel aller Stellen im Ost-Bau verloren. Derzeit stehen hier 190 000 Mitarbeiter auf den Lohn- und Gehaltslisten der Firmen, bei Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten sind es 108 000, im Westen fast 400 000.

Sein Wunsch für die nächsten Monate? „Möge es eine Rückbesinnung auf die Aufbruchstimmung der 1990er-Jahre geben. Das beinhaltet Gestaltungswille, Entbürokratisierung und hohe Verantwortung für die Gesellschaft.“

Alles in allem bringt es sein kritischer Realismus wieder einmal auf den Punkt: Momberg sieht für die nächste Zeit einerseits viel Hoffnungsvolles, andererseits aber auch Hemmendes, das dringend beseitigt werden sollte.

Von Ulrich Langer