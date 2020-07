Delitzsch

Wie geht es weiter mit Delitzsch? Wie sieht die Einwohnerprognose aus? Was muss getan werden, um die Stadt in den nächsten Jahren weiter zu entwickeln? Die Antworten finden sich in mehr als 200 Seiten Papier. Und die Antwort ist nicht in allen Fällen rosig.

Es klingt freilich eher nach eingeschlafenen Füßen: Integriertes Stadtentwicklungskonzept, kurz Insek, nennt sich das. Im Insek aber findet sich viel Zukunft zu Delitzsch. Es lotet aus, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln soll, es geht auch um Fragen wie Klimaschutz und Infrastruktur, Senioren- und Jugendbetreuung, Wirtschaft und Tourismus und vieles mehr. Es geht also um so gut wie alles, was eine Stadt lebenswert macht. Der Prozess hat mehrere Jahre gedauert. Nun blickt das Stadtentwicklungskonzept bis ins Jahr 2030, teilweise auch darüber hinaus. Es ist ein wenig wie ein Fahrplan und Zukunftsprognose für die Stadt.

Delitzsch will Mittelzentrum bleiben

Eine Kernaussage: Delitzsch soll als Wohn- und Wirtschaftsstandort mit sogenannten mittelzentralen Funktionen fortführend weiterentwickelt werden. Dazu gehören zum Beispiel ein Krankenhaus, Fachärzte und weiterführende Schulen. Als wichtig werden für die Stadtentwicklung aber auch weiche Faktoren wie wiederkehrende Veranstaltungen, die Wahrung des kulturellen Erbes und Freizeitangebote erachtet.

Weniger Einwohner in Delitzsch

Aus dem Papier geht aber auch hervor, dass von Zuzugsboom nach Delitzsch keine Rede mehr sein kann. Je nach Szenario des Statistischen Landesamtes zum Beispiel liegt die Einwohnerzahl im Jahr 2035 bei 24 560 beziehungsweise 23 850 – ein Rückgang also um 1,3 bis 4,1 Prozent. Die Verwaltung selbst ist mit dem Insek anhand der aktuellen Altersstruktur sowie grundlegender Parameter wie Geburtenzahl und Sterbezahl bis 2038 sogar noch genauer herangegangen. Begonnen wurde mit einer Einwohnerzahl von 25 628 im Jahr 2018. Im besten Falle landet man in der Prognose bei 24 741 Einwohnern 2038 (- 3,4 Prozent), im schlechtesten Falle bei 23 384 (- 8,8 Prozent). Selbst das „mittlere Szenario“ landet bei einer prognostizierten Einwohnerzahl von 23 991 (- 6,4 Prozent).

Abrisse im Delitzscher Norden

Für das Insek konnten 2018 auch die Bürger per Umfrage mitreden. Quelle: Wolfgang Sens

Eines greift dann natürlich ins andere. Hinsichtlich des Stadtumbaus beziehungsweise der jetzigen Stadtquartiere wie der Altstadt stehen die Zeichen zum Beispiel auf Erhalt des Status quo. Im Norden und Westen beispielsweise muss weiterhin mit Abrissen gerechnet werden, im Westen sollte Bauland ausgewiesen werden und im Norden das Wohnumfeld verbessert werden sowie die „städtebauliche Dichte“ reduziert. Speziell im Norden gibt es Wohnungsleerstand. Im Delitzscher Osten ist laut Insek der Bedarf gegeben, das Wohnumfeld aufzuwerten, etwa mit „hochwertigen Freizeitangeboten“.

Die LVZ wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept in den nächsten Wochen in einzelnen Punkten noch näher beleuchten und auswerten.

Delitzscher konnten mitreden Delitzsch hat die Bürger in das Insek mit einbezogen. Es gab zum Beispiel vor zwei Jahren einen umfangreichen Fragebogen, den man ausfüllen konnte. Dabei wurde nicht nur um Kreuzchen gebeten, an etlichen Stellen des Fragebogens war sehr konkret nach der detaillierten Meinung gefragt. Insgesamt haben 225 Personen an der Befragung teilgenommen und den Fragebogen mindestens zur Hälfte ausgefüllt. Zusätzlich fanden öffentliche Veranstaltungen statt. Zudem gab es studentische Impulse des Studiengangs Stadt- und Raumplanung der Fachhochschule Erfurt.

Das Insek kann man auf der Homepage der Stadt abrufen.

Von Christine Jacob