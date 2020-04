Eppendorf Zentrifugen schafft sich zweiten Produktionsstandort in Leipzig

Leipzig

Ein traditionsreicher Industriestandort in Schönefeld wird jetzt neu belebt. An der Brahestraße 8 im Gewerbegebiet Nordost – wo bis 2015 die Firma Heidelberger Druck ihre Klebebinder und Sammelhefter produzierte – zieht nun als erster neuer Mieter die Eppendorf Zentrifugen GmbH ein. Das bestätigte die Hamburger Konzernmutter Eppendorf AG am Freitag der LVZ.

Standort in Paunsdorf bleibt

Der bisherige Eppendorf-Standort an der Portitzer Allee in Paunsdorf bleibe dabei unverändert bestehen, so Konzernsprecherin Julie Brahms. „Dort werden weiter alle unsere Labor-Zentrifugen hergestellt. Sie kommen von der Berliner Charité bis zu Kliniken und Forschungszentren weltweit zum Einsatz. In den letzten fünf Jahren konnten wir die Zahl unserer Mitarbeiter in Leipzig von 135 auf etwa 200 erhöhen“, berichtete sie.

Am neuen Standort in Schönefeld folge im Sommer eine Fertigungslinie für Zubehör zu den Leipziger Labor-Zentrifugen. Mit Hilfe des Immobilienvermittlers JLL habe man dafür 4700 Quadratmeter Produktions- und Logistikflächen in einer bisher leeren Halle gemietet. Zu den Auswirkungen auf die Zahl der Beschäftigten am Standort lasse sich noch nichts Konkretes sagen.

Seit 1991 in Leipzig präsent

Der Medizin-Technik-Konzern aus dem Hamburger Stadtteil Eppendorf kam schon 1991 nach Leipzig. Damals übernahm er einen 1945 als Zentrifugenwerk Janetzki in Engelsdorf gegründeten Betrieb, der nach dem Zusammenbruch des Ostblocks nicht mehr wettbewerbsfähig war. 2015 wurde eine neue Produktionsstätte in Paunsdorf (gleich neben NEL Neontechnik Leipzig) eröffnet – samt Zentrifugen-Entwicklung, Produktion, Verwaltung und modernem Hochlager.

So sah es in der Leipziger Montagehalle für Sammelhefter von Heidelberger Druck aus. 2015 wurde der Standort geschlossen. Damit endete die mehr als 140 Jahre dauernde Tradition der Herstellung von Buchbindereimaschinen in der Messestadt. Quelle: LVZ-Archiv

Der zusätzliche Standort in Schönefeld ist zugleich der Startschuss für eine Wiederbelebung der dortigen, vor fünf Jahren geschlossenen Hallen von Heidelberger Druck, informierte Steffen Sauer, Niederlassungsleiter des Maklerhauses Colliers. Gemeinsam mit dem neuen Eigentümer des Areals – der sächsischen Firma Immopact – solle das Gelände mit etwa 25 000 Quadratmetern Nutzflächen zeitnah wiederbelebt werden. „Dabei wird auch in die Modernisierung der Hallen aus den 1990-er-Jahren investiert, die über sechs Sektionaltore und 24 Kranbahnen verfügen.“ Ob Cafeteria, Ladestationen für eBikes, Grünflächen zum Erholen – es gebe bereits vielfältige Überlegungen für einen modernen Industriestandort.

Lehren aus Corona-Krise

Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) wünschte Eppendorf bei der Erweiterung maximalen Erfolg. „Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, die Produktion von Medizintechnik lokal abzudecken.“ Die Pläne passten gut zum Bestreben der Stadt, als Bio- und Life-Science-Standort international Gewicht zu erlangen.

Von Jens Rometsch