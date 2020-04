Er bekam erste fremde Niere in Leipzig: „Jeder Leichtsinn könnte mich das Leben kosten“

Leipzig

Lutz Eppendorfer ist ein sportlicher 63-Jähriger, der gerade auf der Baustelle seines neuen Hauses in Taucha herumwerkelt und der bewusst zu allen Abstand hält. Gerade jetzt, wo das Coronavirus für Vorerkrankte mit geschwächtem Immunsystem, zu denen er gehört, lebensbedrohlich werden kann.

Nach zweieinhalb Jahren Dialyse erhielt er die neue Niere

Der 21. Oktober 1993 wurde für den damals 37-Jährigen zum zweiten Geburtstag. Nach zweieinhalb Jahren an der Dialyse und langen Wartens auf ein Spenderorgan klappte es endlich. Lutz Eppendorfer war der erste Patient, dem am Leipziger Universitätsklinikum eine neue Niere eingepflanzt wurde. Er ist noch heute dem Spender und dessen Angehörigen unheimlich dankbar. „Ein Organ für das Überleben eines anderen zu schenken, ist eine der besten menschlichen Eigenschaften. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt er aus Erfahrung.

Nierenversagen wurde nicht gleich erkannt

Für den gelernten Feinmechaniker und ehemaligen Serviceleiter eines PKW-Reifendienstes kamen die Symptome damals zur Wendezeit wie aus heiterem Himmel. „Ich hatte Bluthochdruck, einen ganz komischen Geschmack im Mund und Probleme beim Sehen, habe erbrochen, fühlte mich matt und schwach. Aber mein behandelnder Arzt fand keine Ursache“, erinnert er sich. Deshalb sei er selbst ins Leipziger Krankenhaus St. Georg gefahren. Dort wurde dann totales Nierenversagen festgestellt. „Mein Körper war vergiftet, in der Lunge war schon Wasser, die Ärzte wunderten sich, dass ich es überhaupt bis in Krankenhaus geschafft hatte“, erzählt er. Dann begann die Zeit der Dialyse und des Wartens. Beim dritten Versuch klappte es dann mit der Transplantation. Beim ersten Mal war er erkältet, beim zweiten Mal passte das Organ nicht optimal. Erst an jenem Oktobertag vor gut 26 Jahren war alles perfekt.

Immunsuppressiva unterdrücken das eigene Immunsystem

Seitdem schluckt Lutz Eppendorfer morgens und abends Immunsuppressiva, also Medikamente, die sein eigenes Immunsystem herunterfahren, damit das fremde Organ vom Körper nicht abgestoßen wird. Zudem nimmt er Blutdrucksenker. So konnte er jahrelang relativ normal leben. Nur gerade jetzt macht ihn das besonders anfällig für das neue Sars-Cov-2-Virus, gegen das es weder ein Medikament noch eine Impfung gibt. Wenn in den offiziellen Warnungen des Robert-Koch-Instituts von Risikogruppen die Rede ist, dann gehört der 63-Jährige ganz vorn mit dazu.

Die Einkäufe erledigt seine Frau jetzt allein

Davon will er sich jedoch nicht unterkriegen lassen. „Natürlich hat sich durch das Coronavirus auch mein Leben verändert, aber ich lasse mir dadurch auch nicht meine mühsam wiedergewonnene Lebensfreude kaputt machen“, sagt er. An Hygiene wie regelmäßiges, gründliches Händewaschen sind Transplantierte wie er längst gewöhnt. Die Einkäufe, die er vorher gern gemacht hat, erledigt jetzt seine Frau Dagmar allein. Für die Arbeiten auf der Baustelle seines Hauses in Taucha trägt er einen Mundschutz. „Den haben uns Freunde genäht, wir können ihn waschen und wiederverwenden. Es gibt ja keinen zu kaufen. Das ist wie in alten Zeiten, wo man sich selbst helfen musste“, lacht er.

Spaziergänge und gesunde Ernährung

Um sich fit zu halten, geht er mit seiner Frau spazieren oder fährt Rad rund um Panitzsch, wo die Eppendorfers bis zum Umzug ins neue Heim noch wohnen. Menschenansammlungen meidet er. Sein Sportstudio hat ohnehin geschlossen. Seit Jahrzehnten ernährt er sich gesund. „Viel Gemüse, wenig Fleisch, gesunde Fette, daran habe ich mich gewöhnt, das ist für mich normal“, erzählt der Transplantierte. „Ich verhalte mich entsprechend. In den vergangenen 26 Jahren habe ich mich nicht mehr angesteckt und war nicht mehr erkrankt als normal-gesunde Menschen“, freut er sich.

Furcht vor Ansteckung ist da

Das soll so bleiben. Und doch befürchten er und seine Frau, dass es in dieser Corona-Zeit gefährlich werden kann, zumal man sich ja nicht ganz von der Öffentlichkeit abschotten könne und Dagmar Eppendorfer noch arbeiten geht. Natürlich sei der Mensch ein soziales Wesen und brauche Kontakte zu anderen, meint er.

Tochter kommt nicht zu Ostern

Ihn betrübe auch, dass Tochter, Schwiegersohn und die achtjährige Enkeltochter, die in Hamburg zu Hause sind, zu Ostern nicht kommen. Aber seine 39-jährige Tochter habe gleich von sich aus gesagt, dass sie ihre Eltern, insbesondere ihren hoch gefährdeten Vater, keinem Risiko aussetzen wolle, so schwer es ihr auch falle. Die Tochter habe sofort Verantwortung übernommen und volles Verständnis für die schwierige Situation gezeigt, sagt ihre Mutter. Gleiche Rücksichtnahmen erlebe sie im gesamten Verwandten- und Freundeskreis.

„Jeder Leichtsinn könnte mich das Leben kosten“

Eltern und Kinder haben zu Ostern Päckchen und Post ausgetauscht und sind über Telefon und Netz in Verbindung, berichtet sie. Deshalb bleiben Eppendorfers an den Feiertagen nur zu zweit. „Es ist nun mal wichtig, diese Corona-Zeit sehr diszipliniert hinter sich zu bringen. Gerade für mich. Jeder Leichtsinn könnte mich das Leben kosten“, so der 63-Jährige.

