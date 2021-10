Er kurierte die DDR-Sportstars – Bad Düben trauert um Medizin-Koryphäe Jungmichel

Bad Düben

Dr. Dieter Jungmichel ist am Montag im Alter von 90 Jahren gestorben. Erst im Juli hatte der national und international anerkannte ehemalige Chefarzt des Bad Dübener Fachkrankenhauses für Orthopädie seinen 90. Geburtstag auf seinem Grundstück in der Kurstadt gefeiert.

Dübener Gespräche

Das Fachkrankenhaus für Orthopädie erlangte unter seiner Führung nationalen und internationalen Ruhm. Unter der wissenschaftlichen Leitung des damaligen Chefarztes Dieter Jungmichel wurde im September 1990 die erste Fortbildung für Operationspersonal am alten Standort des Waldkrankenhauses organisiert. Später erweiterte Jungmichel diese Gespräche, Schwestern, Physiotherapeuten und die Orthopädietechnik wurden einbezogen. Mit der Wende gab es einen Einbruch. Physiotherapie und Orthopädietechnik brachen weg. Die Dübener Gespräche überlebten bis 2013 und wurden deutschlandweit bekannt.

50 Jahre Doktor Jungmichel

1956 bestand er sein Staatsexamen und den Führerschein. 2006, nach goldener Hochzeit und 75. Geburtstag, wurde der Dübener in Leipzig für sein 50-jähriges Schaffen geehrt. „Ich habe als Jugendlicher und Student keine großen Feierlichkeiten über mich ergehen lassen. Mein Leben war dennoch nie langweilig“, verriet er damals im Gespräch mit der LVZ. Die Professoren Peter-Friedrich Matzen und Peter Uibe hätten seine Karriere wesentlich geprägt. Matzen war sein Facharztausbilder, Uibe Chef der städtischen Orthopädie in Leipzig, wo Jungmichels berufliche Laufbahn 1963 als Oberarzt begann. Am 1. September 1972 wechselte er ins Waldkrankenhaus Bad Düben, wo er Chefarzt wurde und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand am 31. Dezember 1999 blieb. Er bezeichnete es stets als Glück, dass er die Orthopädie in der Kurstadt aufbauen durfte.

Viele Leistungssportler operiert und behandelt

Als Operateur hatte er unter anderem die Eislauf-Weltstar Kati Witt, die Turner Erika Zuchold, Klaus Köste, die Leichtathleten Renate Stecher, Udo Beyer, die Handballer Peter Rost und Lothar Doering auf dem Tisch, ebenso den Kubaner Alberto Juantorena, der 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal Gold über 400 Meter holte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bad Düben trauert

„Auf dem Weg zum Bürgermeisterbüro im Rathaus begegnet den Besuchern ein großes Gemälde von Dieter Jungmichel, so, wie wir ihn in Erinnerung behalten werden, mit wachem aufmerksamen Blick, fokussiert auf das Wesentliche, die Lösung des Problems im Blick und natürlich im weißen Ärztekittel“, sagt Bürgermeisterin Astrid Münster. Die Stadt Bad Düben, viele ehemalige Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen herausragenden Arzt und begnadeten Orthopäden sowie langjährigen Chefarzt verloren. OMR Dr. Dieter Jungmichel war über viele Jahre das Gesicht und der ärztliche Leiter des Waldkrankenhauses Bad Düben, welches unter seiner Führung zu DER Adresse in der Orthopädie, vor allem in der Sportmedizin in der ehemaligen DDR wurde, teilt die Stadt mit. Er habe es verstanden, mit seinem Team unter den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen der DDR das Krankenhaus ganzheitlich baulich-technisch und pflegerisch fortzuentwickeln.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Person

Am 11. Juli 1931 geboren, wuchs Dieter Jungmichel in Taucha auf und absolvierte von 1951 bis 1956 ein Studium an der Uni Leipzig. Seine Frau Ursula, die er übrigens schon aus Kindheit und Jugend kannte, heiratete er 1956. Mit seiner Ehefrau, die die perfekte Ergänzung nicht nur an seiner Seite sondern auch beim gemeinsamen Hobby Garten war, hat er zwei Töchter. Im März dieses Jahres feierte das Paar nach 65 Jahren Ehe die Eiserne Hochzeit.

Von Frank Pfütze