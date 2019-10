Er war der Pfarrer vom 9. Oktober in Leipzig: Gotthard Weidel erinnert sich

Leipzig

Wer leitete eigentlich als Pfarrer das Friedensgebet in St. Nikolai am 9. Oktober 1989? Christoph Wonneberger? Oder Hausherr Christian Führer, der in dichterischer Freiheit als „Pfarrer Ohlbaum“ in Erich Loest’s Roman „Nikolaikirche“ zu bleibenden Ehren kommt? Keiner von beiden. Der Pfarrer, der mit der Aufgabe betraut war, hieß Gotthard Weidel. Er ist heute 71 Jahre alt und wohnt in Gohlis.

Vor 30 Jahren war Weidel Pfarrer der Leipziger Friedenskirche. Schon Wochen vor dem 9. Oktober war festgelegt worden, dass er und der in seiner Kirchgemeinde tätige Friedensarbeitskreis, den es seit 1986 gab, die Andacht gestalten sollen. Die politische Situation hatte sich dramatisch zugespitzt. Tausende verließen die DDR, auch in Leipzig war es vor dem 9. Oktober zu gewaltsamen Zwischenfällen bei Demonstrationen gekommen, zuletzt am 7. Oktober, dem Nationalfeiertag der DDR. „Hallo, da hast du dir aber was eingehandelt“, beschreibt Weidel 30 Jahre später seine damalige Gemütslage.

Auch Genossen in der Kirche

Am 5. Oktober gab es eine Dienstberatung von Leipziger Pfarrern mit Landesbischof Johannes Hempel. Im Ergebnis war man sich einig in der Meinung, die Kirche habe ein begrenztes politisches Mandat, sie habe Stellung zu beziehen, sei aber keine Partei. „Das Friedensgebet absagen? Undenkbar, wir wussten von der Verantwortung, die wir haben, fragten uns sehr besorgt: Was kommt nach dem Friedensgebet?“, denkt Weidel noch heute an die ungeheure Spannung jener Tage. Am 9. Oktober war die Nikolaikirche schon Stunden vor dem Beginn des Friedensgebets um 17 Uhr „besetzt“. Bis zu 1000 Genossen waren verpflichtet worden, in die Kirche zu gehen. Pfarrer Führer sah sich veranlasst, die Emporen für das „arbeitende Proletariat, das erst nach 16 Uhr zu uns kommen kann“, frei zu halten. Und sperrte die Aufgänge.

Hören Sie hier: Tonaufnahmen von der Einweisung der Genossen zur Besetzung der Nikolaikirche

Weidel rückblickend: „Zu Beginn des Friedensgebetes begrüßte Superintendent Friedrich Magirius die über 2000 Menschen mit Schalom. Bitte antworten Sie mit Schalom, sagte er danach. Viele taten es, auch viele der Genossen … Das hatte mich tief beeindruckt. Später verlas Universitäts-Theologe Peter Zimmermann den Aufruf der Leipziger Sechs zur Gewaltlosigkeit. Ich spürte, dass sich was bewegt.“ Pfarrer Weidel predigte: „Es ist heute schwer, das passende Bibelwort für diesen Tag und diese Stunden auszuwählen … Im Propheten Jesaja 45, 20-24, steht folgendes: Kommt alle her … Dieser Ruf Gottes galt und gilt zu allen Zeiten Menschen, die auf Trümmern ihrer Macht stehen. Menschen, deren Hoffnung fast zusammenbricht, weil Veränderungen nicht in Sicht sind … Wir beten Montag für Montag für den inneren und äußeren Frieden. Diesem Gebet werden wir die Bitte um den Dialog hinzufügen müssen …“

Auf der Suche nach „Kampfgruppenkommandeur Lutz“

Dialog war das große Thema des Friedensgebets. In Vorbereitung hatten Weidel und die Mitglieder des Friedenskreises versucht, Kontakt mit jenen zu bekommen, deren Ergebenheitsadressen pro SED-Politik in der Leipziger Volkszeitung abgedruckt worden waren. Weidel selbst war auf der Suche nach „Kampfgruppenkommandeur Lutz“, der am 6. Oktober der LVZ verkündet hatte, notfalls mit der Waffe in der Hand gegen die Demonstranten vorzugehen: „Ich rief einen älteren Mann mit diesem Namen an, er weinte, weil er schon viele Anrufe hatte ertragen müssen …“ Zum Schluss der Predigt hieß es: „Können wir eine größere Aufgabe in unserer Stadt haben, als Friedensmacher zu sein?“

Beifall als Amen

30 Jahre danach. Gotthard Weidel weiß noch von der Dramatik und persönlichen Anspannung jener Stunden und auch von der besonderen Atmosphäre beim Friedensgebet in St. Nikolai: „Unter den 2000 Teilnehmern waren wohl 1500 keine Christen. Sie sagten auch nicht Amen, sie spendeten aber nach jedem Wort, das ihnen Hoffung gab, Beifall. Das war ihr Amen.“ Unter den Genossen, die in die Nikolaikirche delegiert worden waren, befand sich Philosophie-Professor Wolfgang Weiler. Am Dienstagmorgen rief er Weidel an, er wolle reden mit ihm. Bereit zum Dialog, so wie ihn sich der Pfarrer wünschte.

