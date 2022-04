Berlin/Dresden

Erfolg für Sachsen am Freitag vor der Länderkammer: Der Bundesrat fordert von der Bundesregierung ein entschlosseneres Vorgehen gegen Hass und Gewaltaufrufe in Messengerdiensten wie Telegram. Die Länderkammer bestätigte damit am Freitag einen entsprechenden Antrag der sächsischen Landesregierung. „Die breite Unterstützung der Bundesländer für unsere sächsische Initiative zeigt den großen Bedarf für praktikable Lösungen im Umgang mit strafbaren Inhalten in diesen Diensten“, sagte Medienminister Oliver Schenk (CDU).

Kretschmer stritt sich mit Justizminister in ZDF-Talk

Die Sachsen-Initiative hatte im Dezember 2021 Fahrt aufgenommen, nachdem es über den Messengerdienst Telegram Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gegeben hatte. Der Regierungschef hatte in der Corona-Pandemie immer wieder auf das Gewalt- und Hasspotenzial dieser Dienste verwiesen und eine staatliche Kontrolle gefordert. In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ war Kretschmer deshalb mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) aneinandergeraten. „Wir müssen da etwas tun“, hatte er gefordert und Buschmann in der Sendung direkt angesprochen. Andere Dinge seien zunächst dringender, hatte Buschmann kühl entgegnet und Kretschmer im Gegenzug die schlechte Corona-Lage in Sachsen vorgeworfen. Nachdem ihm der Regierungschef daraufhin Maß nahm („So können Sie mit mir nicht reden“), war es zum offenen Streit in der Show gekommen.

Buschmann lenkte nach Morddrohungen gegen Kretschmer ein

Vor dem Hintergrund der konkreten Morddrohungen gegen Kretschmer lenkte dann aber auch Buschmann ein und kündigte ein energisches Vorgehen gegen den Messenger-Dienst Telegram an. Der Bundesrat ist nun einen ersten Schritt gegangen und folgt damit den sächsischen Forderungen. Es sei ein gutes Zeichen, dass die Bundesregierung schon zum Teil tätig geworden sei, sagte Staatskanzleichef Schenk. „Sachsen hoffe, dass sie den Empfehlungen der Länder aus dem Entschließungsantrag folgt, etwa bei der Anwendung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes für diese multifunktionalen Messengerdienste“, sagte Schenk.

Kommunikation über offene Kanäle und große Gruppen

Multifunktionale Messengerdienste sind Anbieter, die neben dem individuellen Nachrichtenaustausch auch Kommunikation über offene Kanäle und sehr große offene Gruppen von teils mehr als 10 000 Mitgliedern ermöglichen. Deren Betreiber sollen nach dem Willen der sächsischen Regierung denselben rechtlichen Pflichten unterliegen wie andere Plattformanbieter. Diese sind verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen und den Zugang zu ihnen zu sperren.

Von André Böhmer