Erfolgreicher Export: Luchse aus dem Harz haben es schon bis Bayern geschafft

Wernigerode

Seit 20 Jahren leben wieder wilde Luchse in der Brockenregion. Ole Anders, der das einmalige Projekt im Nationalpark Harz von Beginn an betreut, spricht im LVZ-Interview über die erfolgreiche Wiederansiedlung der in Deutschland seit rund 200 Jahren ausgestorbenen größten europäischen Katze.

Wie kam es zu dem Projekt?

Anzeige

In den 1970er Jahren gab es ein erstes Gutachten der Uni Göttingen über eine Machbarkeit einer Wiederansiedlung des Luchses im Harz. 1999 entschied das Land Niedersachsen zusammen mit der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., den Luchs im Nationalpark Harz wiederanzusiedeln. Das Luchsprojekt ist heute ein gemeinschaftliches Vorhaben der Länder Sachsen-Anhalt, Niedersachsen im länderübergreifenden Nationalpark Harz und auch das Land Thüringen ist Kooperationspartner.

Weitere LVZ+ Artikel

Sie sind von Beginn der Leiter. Welche Voraussetzungen brachten Sie dafür mit?

Im Jahr 1999, also kurz nach der Entscheidung für das Projekt kam ich in den Nationalpark. Damals als freiberufliche Unterstützung für die „erste Zeit“ des Projektes. Daraus wurde dann meine Funktion als Koordinator des Luchsprojektes. Zum Abschluss meines Forststudiums (Dipl. Ing FH) fertigte ich eine Diplomarbeit über große Beutegreifer in Ostpolen an. Darauf folgten einige Jahre überwiegend ehrenamtlichen Engagements zu diesem Thema neben meiner freiberuflichen Tätigkeit als Forstingenieur, bis dann das Luchsprojekt startete.

Wieviel Luchse leben in dem Schaugehege und wieviel wurden in den 20 Jahren in die Freiheit entlassen?

Im Schaugehege des Nationalparks leben derzeit vier Luchse. Hinzu kommen gelegentlich im Freiland aus verschiedenen Gründen eingefangene Tiere, die hier für kurze Zeit (nicht sichtbar für das Publikum) gehalten werden. Derzeit befindet sich dort z.B. eine junge verwaiste Luchsin, die in einigen Wochen wieder ausgewildert werden soll. Aus einem anderen (nicht-öffentlichen) Gehege im Nationalpark wurden insgesamt 24 Luchse in die Freiheit entlassen. Alle Luchse waren Gehegenachzuchten aus verschiedenen Tierparks.

Seit wann werden Luchse mit einem Sendehalsband versehen?

Am 17. März 2008 begann das erste Luchs-Telemetrieprojekt im Harz. Damals wurde das erste Männchen narkotisiert und mit einem GPS-Halsbandsender ausgestattet. Seither wurden 25 Luchse mittels Halsbandsender überwacht. Die letzte Luchsjagd im Harz endete übrigens am 17. März 1818 mit der Erlegung eines Luchsmännchens bei Lautenthal.

Es gibt Befürworter und Gegner des Projektes – wie reagieren Sie darauf?

Bis heute ist ein Großteil meiner Tätigkeit Öffentlichkeitsarbeit. Im Laufe der Jahre habe ich rund um den Harz aber auch auf nationalen und internationalen Veranstaltungen unzählige Vorträge gehalten. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist und war es in der Region die Berührungsängste abzubauen. Wir bemühen uns jederzeit auch persönlich ansprechbar für Fragen und Probleme zu sein. In den ersten Jahren des Projektes hat dies tatsächlich bedeutet, mit dem Handy unter die Dusche zu gehen. Luchse sind scheu und ungefährlich für den Menschen. Das hohe mediale Interesse hat natürlich auch sehr geholfen, den Luchs in der Region zu einem weit überwiegend positiv besetzten Thema zu machen. Touristiker aber auch andere Wirtschaftsunternehmen in der Region werben heute mit dem Luchs.

2002 gelang erstmals der Nachweis von wildgeborenen Jungtieren im Harz. Wieviel wurden insgesamt in freier Wildbahn geboren?

Diese Zahl ist, wenn überhaupt, nur sehr grob einschätzbar. Wir denken, dass aktuell im Harz in jedem Jahr mindestens 35 Jungluchse geboren werden, von denen, wenn sie überleben, etliche in das Umland des Gebirges abwandern.

Aus dem Harz „ausgewanderte“ Luchse haben sich weit verbreitet. Wo beispielsweise sind die Großkatzen unterwegs oder auch heimisch geworden?

Einzelne aus dem Harz abwandernde Männchen konnten schon in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen und Brandenburg in einer maximalen Distanz von 310 Kilometern Luftlinie zum Standort des einstigen Auswilderungsgeheges nachgewiesen werden. Die Ausbreitung der reproduzierenden Luchspopulation geht aber deutlich langsamer. Seit 2010 wurden junge Luchse außerhalb des Harzes im hessischen Kaufungerwald, in Niedersachsen im Hils und im Solling und auch (knapp außerhalb des Harzes) in Thüringen geboren. Neben dem teils fehlenden Wald stellen auch Schnellstraßen ernste Ausbreitungshindernisse dar.

Wie soll das Projekt fortgeführt werden?

Das erfolgreiche Luchsprojekt Harz war sicher so etwas wie ein „Türöffner“ für die Wiederansiedlung im Pfälzer Wald. Dort ist in diesen Tagen gerade der letzte von 20 Luchsen in die Freiheit entlassen worden. Bei allen Wiederansiedlungsversuchen – auch im Ausland - geht es darum, die allesamt immer noch sehr kleinen mittel- und westeuropäischen Luchsvorkommen miteinander in genetischen Austausch zu bringen. Das ist eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Aus Anlass des 20jährigen Projektjubiläums soll eigentlich am 28. und 29. September eine große internationale Tagung in Bad Harzburg stattfinden, wo diese Fragen der Vernetzung von Luchsvorkommen mit zahlreichen Experten diskutiert werden sollen. Noch hoffen wir, dass die Corona-Krise diese Pläne nicht zu Nichte macht.

Von Bernd Lähne