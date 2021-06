Leipzig

Es ist ein Vorstoß gegen die Wegwerfmentalität, der Anklang findet: Im Juni startete Thüringen den so genannten Reparaturbonus. In dem bundesweit bislang einmaligen Programm bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihre defekten Elektrogeräte reparieren lassen statt sie zu entsorgen, die Hälfte der Kosten vom Land erstattet. Einmalig werden bis zu 100 Euro pro Person in diesem Jahr gezahlt. Das stößt in der Bevölkerung auf großes Interesse – und das Projekt könnte Schule machen. Sachsen prüft derzeit, das Konzept zu übernehmen.

In manchen Bereichen hat der Vorgang seine logische Selbstverständlichkeit verloren: Geht etwas kaputt, wird der Schaden behoben. Vor allem was Haushaltsgeräte angeht, haben schnelle Verfügbarkeit via Internetbestellung, Preisdumping sowie die sinkende Halbwertzeit von Produkten in den vergangenen Jahrzehnten eine Ex-und-hopp-Gewohnheit erschaffen. Ist der Toaster hinüber, wird fix ein neuer bestellt, obwohl manchmal nur ein fehlendes Schräubchen oder ein defekter Kontakt die Funktion stört. Jährlich fallen in Deutschland auch dadurch 1,6 Millionen Tonnen Elektroschrott an.

Großes Echo auf Projekt

Thüringens staatlicher Reparaturbonus ist auch eine Art Erinnerung daran, dass es mal anders ging – und durch längere Nutzbarkeit Elektroschrott vermieden werden kann. Das Echo darauf ist groß: Einen halben Monat nach dem Start Mitte Juni sind schon 428 Anträge gestellt worden, wie das Umweltministerium in Erfurt mitteilt. 266 davon sind bereits entschieden, lediglich neun abgelehnt worden. Insgesamt hat sich das Land bisher mit mehr als 19.200 Euro an Reparaturrechnungen für Elektrogeräte beteiligt. Zu denen gehören beispielsweise Waschmaschinen, Kühlschränke oder Laptops.

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) ist begeistert: „Das Interesse übertrifft meine Erwartungen“, sagt sie. „Wenn es das Handy oder die alte Nähmaschine eigentlich noch tun, aber die Reparatur unverhältnismäßig hoch ist, hilft unser Bonus.“ Interesse an dem Programm signalisieren nun auch andere Bundesländer, unter anderem Sachsen.

Kampf dem Elektroschrott: In Deutschland fallen jährlich 1,6 Millionen Tonnen an. Quelle: dpa

„Das Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft prüft gerade die Rahmenbedingungen und Wirkungsweisen des Thüringer Programms mit Blick auf eine mögliche Übernahme beziehungsweise etwaige Modifikationen oder weitere Optionen“, informiert Pressereferent Burkhard Beyer auf LVZ-Anfrage. Die hausinterne Prüfung soll bis Ende Juli abgeschlossen sein, danach wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Nach den ersten Erfahrungen aus dem Nachbar-Freistaat ging es im Schnitt um Reparaturkosten pro Fall von 150 Euro, für die 75 Euro Reparaturbonus gewährt wurden. Das Kaufdatum der Geräte liegt laut Ministerium vor allem zwischen 2016 und 2018, aber auch eine elektrische Nähmaschine aus DDR-Zeiten sei darunter gewesen. Am häufigsten wurde der Bonus für die Reparatur von Kaffeemaschinen und -automaten, Geschirrspülern, Waschmaschinen, Mobiltelefonen und Elektroherden genutzt. Laut Umweltministerium wächst die Menge an Elektroschrott pro Jahr bisher um drei bis fünf Prozent.

In Österreich schon länger erfolgreich

Erfunden haben die Thüringer den Reparaturbonus allerdings nicht – in Oberösterreich lief das Projekt bereits 2019 an, ebenfalls mit großem Erfolg. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) lobte es laut Österreichischem Rundfunk nicht nur als „wichtige Umwelt- und Klimaschutzmaßnahme“, sondern strich auch „einen beachtlichen Impuls für die regionale Wirtschaft heraus“. Das Projekt mache das Entstehen vieler neuer Jobs möglich.

Auch in Deutschland dürften lokale Reparaturwerkstätten ebenso Zulauf bekommen wie bundesweit agierende Unternehmen. Reparando beispielsweise wirbt dafür, eine Smartphone-Reparatur dauere vor Ort selten länger als 30 Minuten.

