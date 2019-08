Lengenfeld

Wenn der Baum zwinkert, der Hausdrache am Rapunzelschloss freundlich grüßt und Hänsel und Gretel ans Pfefferkuchenhaus klopfen, dann sind die Jüngsten eingetaucht in die Märchenwelt des Freizeitparks Plohn in Sachsen. Die Größeren zieht es eher zum neuen Highlight der vogtländischen Erlebniswelt, der Achterbahn „Dynamite“, die mit Looping, 360-Grad-Schraube und bis zu 40 Metern Höhe ordentlich für Bauchkribbeln sorgt. „Das ist die Attraktion der Saison. Seit sie im Mai im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer eröffnet wurde, kommen Achterbahn-Klubs aus aller Welt her, um sie zu testen. Wir hatten Gäste aus den USA, Großbritannien, Belgien, Frankreich und anderen Ländern. Alle waren begeistert“, schwärmt Katja Martin, die Pressesprecherin des Freizeitparks. Auch Petra Richter (62) aus Rötha, die sich zusammen mit Enkel Lucas (13) gerade von der Mega-Achterbahn durchschütteln ließ, sagt noch immer beeindruckt: „Das war wie zeitweise schwerelos zu sein. Das ging schon durch und durch.“

Blick in den Freizeitpark Plohn im Sommer 2019 Quelle: Archiv

Im malerischen Vogtland, südlich von Zwickau, unweit der A 72, wo sich die große Erlebniswelt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene erstreckt, war 1996 in Plohn, einem Ortsteil von Lengenfeld, nur ein Forellenhof, erzählt Katja Martin. „Von der Fischgaststätte mit angegliederter Märchenwelt entwickelte sich Stück für Stück ein großer Freizeitpark“, sagt die 41-Jährige, die selbst gern auch privat mit ihren 2 und 6 Jahre alten Kindern durch die Themenwelten – vom Dinosaurierland bis zum Wilden Westen – streift. Im Unterschied zu anderen Freizeitparks bietet Plohn auch viel für die ganz Kleinen zwischen ein und vier Jahren, auch beschauliche Achterbahnen. „Die Kinder können hier eintauchen in eine kleine Traumwelt, in der Bäume sprechen und die Märchen zum Anfassen sind“, beschreibt Katja Martin die Atmosphäre. Auch die Erwachsenen, so ihre Erfahrung, könnten hier mal komplett aus dem Alltag aussteigen. Einfach mal loslassen.

Auf ein breites Angebot für alle Altersgruppen hat das familiengeführte Unternehmen immer Wert gelegt. Als seine Motivation nennt Seniorchef Arnfried Völkel (70): „Wenn ich die strahlenden Kinderaugen beim Verlassen des Parks betrachte und die ganze Familie für einige Stunden aus dem Alltag in unsere Fantasiewelten eintaucht, haben wir alles richtig gemacht.“

Der Freizeitpark Plohn im malerischen sächsischen Vogtland. Quelle: Archiv

Juniorchef Jan Völkel (37) blickt schon auf die Schulanfangsparty am 17. August, bei der ABC-Schützen freien Eintritt haben und am Abend noch eine Lasershow geboten bekommen. „Wir freuen uns sehr darauf, auch in diesem Jahr wieder mit hunderten Schulanfängern und ihren Familien eine tolle Party zu feiern. Unsere Schulstartparty ist die größte Veranstaltung des Jahres in unserem Park“, sagt er.

Die Feier für die Schulanfänger ist zugleich der krönende Abschluss der Mittsommernächte, bei denen seit Anfang Juli jeden Samstag die Fahrgeschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben, ein Feuerwerk den Himmel erhellt, Live-Musik erklingt und die kleinen Gäste abends zum Lampionumzug starten. Auch am kommenden Samstag, den 10. August, lädt Park-Maskottchen Plohni wieder dazu ein.

Bisher kamen jährlich rund 300 000 Gäste. Diese Marke soll in diesem Jahr noch getoppt werden, so das ehrgeizige Ziel der Betreiber.

Der Freizeitpark Plohn hat in diesem Jahr noch bis zum 3. November 2019 geöffnet. Bis zum1. September täglich von 10 bis 18 Uhr, danach nur bis 17 Uhr. Preise: Erwachsene 29,50 Euro, Kinder von 4 bis 12 Jahren 26 Euro, Kinder unter 4 Jahren kostenlos. www.freizeitpark-plohn.de

Von Anita Kecke