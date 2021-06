Ermittlungen nach Telegram-Posting gegen Sachsens Ministerpräsident

Zwickau

Eine 33-Jährige Frau aus Lichtenstein (Landkreis Zwickau) muss sich wegen eines Hasspostings verantworten, das sie in der vergangenen Woche in einer Telegram-Gruppe veröffentlicht hatte. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mitteilte, habe der Text der Mitteilung mögliche Angriffe auf Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einem anstehenden Besuchtermin thematisiert.

Die Ermittler seien am 22. Juni durch einen Hinweis auf die Ankündigung aufmerksam gemacht worden, hieß es. Die in der Telegram-Nachricht benutzten Formulierungen sowie die genannten zeitlichen Zusammenhänge hätten dann eine sofortige Abwehrmaßnahme durch die Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko Rex) notwendig gemacht.

Beschuldigte gesteht Tatvorwurf

Nachdem die Identität der 33-Jährigen festgestellt werden konnte, sei bei ihr eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt und ein Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet worden. Die bisher den Polizisten noch nicht bekannte Frau habe den Tatvorwurf inzwischen gestanden und die Nachricht aus der Telegram-Gruppe selbstständig gelöscht. Alle weiteren Ermittlungen gegen die Lichtensteinerin werden nun bei der Staatsanwaltschaft Zwickau geführt.

Nähere Angaben zur Telegram-Gruppe oder zum genauen Wortlaut der Bedrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten wurden mit Verweis auf das noch laufende Verfahren nicht gemacht. Der geplante Besuchstermin des Regierungsschefs habe dann ohne weitere Vorkommnisse stattfinden können, hieß es. Michael Kretschmer war am vergangenen Mittwoch unter anderem in Zwickau, um dort gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (CDU) das VW-Werk zu besuchen.

Messenger bei Corona-Protesten und Rechtsextremen beliebt

Die Chatgruppen des ursprünglich aus Russland stammenden Instant-Messaging-Dienstes Telegram werden seit Monaten bei der Vernetzung von Corona-Protesten benutzt. Zum Teil gibt es dort Gruppen mit bis zu 100.000 Mitgliedern, in denen Mitteilungen geteilt werden.

In der Vergangenheit dienten solche Chats aber auch klandestinen Gruppen als Kommunikationsplattform. So kommunizierte beispielsweise die rechtsextreme Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ über einen Telegram-Chat und plante dort unter anderem bewaffnete Aktionen am Reichstag in Berlin.

Von Matthias Puppe