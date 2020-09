Laußig

Am Montagabend kam es auf dem Gelände des Kieswerkes Laußig, der Mitteldeutschen Baustoffe GmbH, zu einem tragischen Unglück, in dessen Folge ein 76-jähriger Mann aus Pristäblich (Gemeinde Laußig) ums Leben kam. Jetzt meldete sich dazu auch Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider zu Wort. „Zu allererst möchte in den Angehörigen des Verunglückten mein Beileid ausdrücken und ihnen viel Kraft bei der Bewältigung des Verlustes wünschen. Es ist eine tragische Geschichte, die hier passierte. Wie und was da genau geschah, das muss die Polizei und die Staatsanwaltschaft in den nächsten Wochen ermitteln. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass in dem Betriebsgelände, wo sich der Unfall ereignete, strengstens untersagt ist, sich in diesem Bereich aufzuhalten, weil dort große und schwere Radlader unterwegs sind.“

Auf dem Geländes des Kieswerkes Laußig geschah am Montagabend der tragische Unfall. Quelle: Steffen Brost

Obduktion in Leipzig

Bei dem Mann handelt es sich um einen ehemaligen Betriebsangehörigen des Unternehmen. Warum er sich an diesem Abend auf dem Gelände aufhielt, gehört zu den Ermittlungen der Leipziger Staatsanwaltschaft. Er wurde kurz nach 19 Uhr leblos und schwer verletzt am Ufer der Kiesgrube aufgefunden. Zu genauen Hergang wollte sich Staatsanwältin Vanessa Fink nicht äußern, weil die Ermittlungen noch andauern. Sie gab nur so viel zu Protokoll, das wohl ein schwerer Radlader bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben soll. In Leipzig erfolgt derweil die rechtsmedizinische Obduktion des Leichnams, die weitere Erkenntnisse zum Hergang zu Tage bringen soll.

Die Geschäftsleitung des Kieswerkes Laußig wollte sich nicht zu dem Unglück äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Bei der abendlichen Bergung des Verunglückten, kamen auch 26 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Pristäblich und Bad Düben zum Einsatz, die unter anderem die Unglücksstelle ausleuchteten.

An der Kiesgrube in Laußig ist auch Baden streng verboten.

Von Steffen Brost