Erneut antisemitischer Vorfall in Leipzig: Schmiererei auf Laden-Schaufenster

Eine Woche nach der Attacke auf eine Jüdin in Leipzig-Gohlis haben Unbekannte ein Ladengeschäft in der Leipziger Eisenbahnstraße mit einem Davidstern beschmiert. Wie der Filialleiter Kai Naumann erklärte, sei es nicht der erste Vorfall dieser Art. Weil er von seinen Kunden in Zeiten der Pandemie konsequent verlange, eine Maske zu tragen, habe es auch in der Vergangenheit schon ähnlichen Anfeindungen gegeben.

Am Montagmorgen standen neben dem jüdisches Glaubenssymbol auch die Worte „Schlafschaf“ und ein „Q“ auf den Fensterscheiben gemalt. Beides deutet auf Urheber aus den Szenen von QAnon oder Corona-Leugnern hin, in welcher eine angeblich jüdische Weltverschwörung häufig als Grund für die Pandemie kolportiert wird. Die Täter konnten allerdings unerkannt entkommen. Sicher ist aber schon: Es ist der zweite offensichtlich antisemitische Vorfall innerhalb nur weniger Tage in der Messestadt. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der LVZ erklärte, seien die Schmierereien am vergangenen Wochenende angebracht worden. Bei den Ermittlungen prüfe nun auch in diesem Fall der Staatsschutz mögliche politische Hintergründe.

Das fanden die Mitarbeiter am Montagmorgen an ihrem Geschäft. Quelle: privat

Keine Hilfe von Nachbarn

Während Naumann am Montagmorgen die Schmierereien an seinem Laden mit Wasser und Seife entfernen konnte und stattdessen das Symbol der Corona-Warnapp hinters Glas klebte, hat die zuvor in Gohlis attackierte 26-Jährige inzwischen aus Angst die Messestadt verlassen. Bis zum Angriff fühlte sie sich wohl und sicher in Leipzig, erklärt sie in einem Internetposting. Das habe sich aber schlagartig geändert, als ihre Nachbarin erfuhr, dass sie Hebräisch spricht. „Sie fragte uns, ob wir Juden sind und warum wir hier seien?“ In der Folge sei die Nachbarin sehr feindlich geworden. Die Situation eskalierte am vergangenen Montagabend: Erst wurde die junge Frau gewaltsam am Betreten des Hauses gehindert, dann versuchte die Nachbarin in ihre Wohnung einzudringen und sie „zurück nach Israel“ zu vertreiben. Keiner der anderen Bewohner im Haus kam ihr zu Hilfe. Auch deshalb konnte die Täterin letztlich wohl triumphieren.

Dass nicht alle im Stadtteil so denken, zeigt ein Brief des Bürgervereins Weltoffenes Gohlis, der am Montag veröffentlicht wurde. „Die Nachricht über den fremdenfeindlichen Vorfall in Gohlis-Süd hat uns zutiefst bestürzt und fassungslos gemacht“, heißt es darin. Jüdisches Leben gehöre zu Leipzig ebenso wie der lebendige kulturelle und politische Austausch mit Israel. „Uns beschämt, dass die antijüdische Attacke in der Umgebung geduldet, möglicherweise gar gebilligt wurde.“ Wer zur Ausgrenzung im Wohnumfeld, auf der Arbeit oder im Verein schweige, „stellt sich in die schlimme Tradition des deutschen Wegschauens, die die Schoah erst möglich machte“, so der Bürgerverein weiter.

Hotspot der Judenfeindlichkeit

Die antisemitischen Angriffe zuletzt in Leipzig sind keine Einzelfälle. Seit etwa 2017 registrieren Polizei und Opferverbände wachsende Zahlen, bis hin zum Terroranschlag am jüdischen Feiertag Jom Kippur 2019 in Halle. In Sachsen war die Metropole Leipzig schon vor Beginn der Corona-Pandemie der Hotspot für Judenfeindlichkeit – auch noch vor Dresden. Der Bundesverband der Recherche und Informationstellen Antisemitismus (RIAS) bereichtet in seinem im Februar 2021 veröffentlichten Sachsen-Monitor von 180 entsprechenden Einträge in den Jahren 2014 bis 2019 allein für die Messestadt. Nur ein Teil der Angriffe und Schmähungen fand sich bis dato auch in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik wieder.

„Der Fall aus Leipzig Gohlis ist deshalb so gravierend, da er sich im privaten Rückzugsraum der Betroffenen ereignete und sich somit dauerhaft auf ihr Lebens- und Sicherheitsgefühl auswirkt“, sagte RIAS-Geschäftsführer Benjamin Steinitz am Montag gegenüber der LVZ. Dass die Nachbarn nicht reagiert hätten, sei „symptomatisch für die Situation in Sachsen und Deutschland und die gleichgültige Haltung und fehlende Anteilnahme der Mehrheitsgesellschaft bei Fälle von offenem Antisemitismus“.

