Leipzig

André Poggenburg, Vorsitzender der rechtsnationalen Kleinpartei Aufbruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland (ADPM), ist aus seiner eigenen Partei ausgetreten. Wie Schatzmeister Mirko Schüring am Montag bestätigte, hatte Poggenburg am Sonntag auf dem Parteitag der Rechtspopulisten zusammen mit Egbert Ermer einen Antrag gestellt, den Wahlkampf seiner eigenen Partei mit sofortiger Wirkung einzustellen und die ADPM bis zum 31. August 2019 aufzulösen. Statt weiter für die ADPM zu werben, so Poggenburg, sollten die Parteimitglieder künftig lieber die AfD unterstützen.

„Dieser Antrag kam völlig überraschend und wurde von den Delegierten mit übergroßer Mehrheit abglehnt“, sagte Schüring gegenüber der LVZ. Aufgrund der Ablehnung seien Poggenburg und Ermer sofort von allen Parteiämtern zurückgetreten und hätten auch die ADPM verlassen. Als neuer Vorsitzender seiner Partei fungiere nun kommissarisch das bisherige Vorstandsmitglied Benjamin Przybylla, so Schüring weiter.

Der frühere sachsen-anhaltische AfD-Vorsitzende und Fraktionschef André Poggenburg hatte die ADPM erst Ende Januar 2019 gegründet. Zuvor war ihm vom AfD-Bundesvorstand nach offenem Streit das Vertrauen entzogen und ihm mit Parteiausschluss gedroht worden. Poggenburg galt bis dato als Unterstützer des völkischen-nationalen Flügels in der AfD, hatte 2015 zusammen mit Björn Höcke auch die sogenannte „Erfurter Resolution“ entworfen.

Von Matthias Puppe