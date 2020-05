Andrang am Eröffnungstag im neuen Starkenberger Erlebnispark

Starkenberg

Gleich am ersten Tag ist der Andrang groß. Etliche sind gekommen, um die neue Attraktion im Starkenberger Ortsteil Kostitz zu sehen. „Elefantenreservat und Erlebnispark“ heißt das große Freigelände mit Dutzenden Tierarten. Betreten werden darf zwar nur der vordere Bereich – die Komplett-Eröffnung muss wegen der Covid-19-Epidemie noch warten. Doch Betreiber Hardy Weisheit ist froh, nun überhaupt Gäste empfangen zu dürfen, nachdem sein Zirkus Afrika in Starkenberg sesshaft geworden ist. Und die Besucherschlange schon vor Einlassbeginn zeigt, dass vor allem Familien mit Kindern Abwechslung suchen. „Ich bin so froh, dass die heute aufmachen“, sagt eine junge Mutter.

Besonders die Kinder haben Freude daran, nah an die Tiere heranzukommen. „Oh, süß“, schwärmen einige, als sie kleine Hunde entdecken, die mit Watussi-Rindern, Hühnern und weißen Vollblutarabern den Stall bevölkern. Von weiter hinten ruft jemand: „Mama, hier sind Riesenpferde!“ Gemeint sind die beiden schwarzen Holländischen Friesen. Von denen sind Cindy Wagner und ihre vier Kinder besonders beeindruckt. „Ich finde das Konzept gut, dass die Tiere nicht immer reisen müssen“, meint die Callenbergerin und verfüttert Pellets an die Pferde. Das Futter gibt’s für einen Euro pro Tüte.

Dickhäuter und Pferdedressur

Die drei Dickhäuter im Freigelände dürfen nicht gefüttert werden. Trotzdem ist ihr Gehege regelmäßig von Besuchern belagert. Da das Zirkuszelt coronabedingt nicht genutzt werden darf, zeigt Hardy Weisheit seine Pferdedressur mit den Schwarzen Friesen und den Argentinischen Miniponys in einer kleinen Manege unter freiem Himmel, gefolgt von Jonglage, Clownereien und Kaspertheater.

Zehn Euro für Kinder und Erwachsene

Am Tag der Eröffnung kostet der Eintritt für Kinder und Erwachsene acht Euro. Dafür findet nicht jeder Verständnis. „Mir ist das für die Kinder zu teuer“, meint eine Besucherin mit Enkelsohn. „Fünf Euro hätten auch genügt.“ Zehn Euro werden es ab sofort sein – solange, bis der Erlebnispark komplett eröffnet ist, erklärt Hardy Weisheit. Wenn irgendwann der vollständige Parkbetrieb mit Zirkuszelt, Artisten, Tierschaureservat, Hüpfburg und Karussell laufen darf, zahlen Erwachsene 16 Euro.

Immerhin: Die meisten Gäste haben am Eröffnungstag sichtlich Spaß, genießen vor allem die Nähe zu den Tieren. Ein Aspekt, der allerdings bei der Tierschutz-Organisation Peta auf Kritik stößt. In einem Schreiben fordert Peta das Veterinäramt des Altenburger Landes auf, dem Zirkus den unmittelbaren Kontakt zwischen Besuchern und Wildtieren zu verbieten. Die Behörde sieht allerdings keinen Grund einzuschreiten. Die Bedingungen vor Ort seien geprüft worden, einschließlich der Versorgung und Unterbringung der Tiere, teilt das Veterinäramt auf OVZ-Anfrage mit. Weder auf dem Gelände in Kostitz noch bei früheren Gastspielen des Zirkus Afrika an anderen Standorten im Altenburger Land seien tierschutzrelevante Verstöße festgestellt worden.

Genehmigung liegt vor

Für das Training, die Vorstellung und das Zurschaustellen der Tiere besitze Zirkusbetreiber Hardy Weisheit eine bis März 2023 gültige Genehmigung nach Paragraf 11 Tierschutzgesetz. Der Fachbereich Ordnungsangelegenheiten des Landratsamtes habe in Kostitz die „Tierschau unter freiem Himmel“ für genau definierte Areale genehmigt. Eine Eröffnung des kompletten Erlebnisparkes sei derzeit nicht gestattet.

Die von der Organisation Peta schon mehrfach beklagten Verhaltensauffälligkeiten der Zirkus-Afrika-Elefanten ist auch dem Veterinäramt bekannt. Das sogenannte Weben, das pausenlose Hin-und-her-Schwingen mit Kopf und Rüssel, sei in unterschiedlicher Intensität festzustellen. „Was der Auslöser war, kann heute nicht im Detail festgestellt werden“, teilt die Behörde mit. Dieses Verhalten werde aber auch bei sich ändernden Lebensverhältnissen nicht verschwinden. „Herr Weisheit schafft mit der Einrichtung der Freigehege in Kostitz deutlich bessere Bedingungen für seine Tiere. Es ist aber nicht zu erwarten, dass dann das Weben der Elefanten aufhört“, prognostiziert das Veterinäramt.

Behörde: Elefantenreiten ist erwünscht

Die Kritik der Tierschutzorganisation am Elefantenreiten weist die Fachbehörde zurück: „Das Elefantenreiten ist sogar in Zirkusleitlinien des Bundes als eine ergänzende Beschäftigungsmöglichkeit aufgeführt und erwünscht. Die Elefanten nehmen dabei mit Sicherheit keinen Schaden.“

Der Park in der Kostitzer Straße 1 in Starkenberg ist immer donnerstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

