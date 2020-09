Erst Corona – jetzt Schweinepest: Leipziger Mastbetrieb in Sorge

Landkreis Leipzig

Die Frage lautete nicht mehr, ob die Afrikanische Schweinepest (ASP) Deutschland erreicht, sondern nur noch wann. Seit Mittwoch ist der Ernstfall nun da: Und mit dem erstmaligen Nachweis der hochansteckenden Tierseuche bei einem toten Wildschwein in Brandenburg wächst auch bei Schweinehaltern im Landkreis Leipzig die Sorge.

Rund 4500 Schweine stehen in den Ställen der Agrarproduktion Elsteraue. „Schon seit einiger Zeit treffen wir alle erdenklichen Vorsorgemaßnahmen, um unsere Bestände zu schützen“, erklärt Geschäftsführerin Kristin Heinichen, während sie die aktuellen Nachrichten genau verfolgt. Das Unternehmen betreibt mit 16 Mitarbeitern Tier- und Pflanzenproduktion, zieht Raps, Rüben, Mais und Ackerbohnen. Ein beträchtlicher Teil wird an die Schweine verfüttert, die als Läufer mit rund 28 Kilo nach Zwenkau kommen und dann bis zum Schlachtgewicht gemästet werden.

Was im eigenen Stall passiert, darauf kann die Chefin noch Einfluss nehmen und das tut die Unternehmensführung auch. Aber wenn ein totes Wildschwein an der deutsch-polnischen Grenze dazu führt, dass der Markt für Schweinefleisch einbricht, dann können die Zwenkauer Landwirte auch nur hilflos zuschauen. „Wir beobachten die Entwicklungen sehr genau und haben unsere Mitarbeiter nach dem Fund des Tierkadavers in Brandenburg erneut belehrt“, berichtet Kristin Heinichen. Gleichzeitig verfolgt sie, wie sich der Markt entwickelt. Und sie weiß genau: „Ein mit ASP infiziertes Tier hat Auswirkungen für alle Schweinehalter in Deutschland, egal wo das Tier gefunden wurde. Natürlich auch für unser Unternehmen, selbst wenn der Fundort mehrere hundert Kilometer entfernt ist.“

Kristin Heinichen, Geschäftsführerin der Agrarproduktion Elsteraue in Zwenkau. Quelle: Vom LKL gesucht

Strenge Stall-Hygiene soll Tierseuche fern halten

Bereits jetzt gelten strenge Hygieneregeln in der Elsteraue, um den Tierbestand von der Außenwelt abzuschirmen: Alltagskleidung und Stallmontur werden zum Beispiel streng voneinander getrennt. „Die Mitarbeiter kommen zur Arbeit, ziehen ihre Straßenschuhe und Sachen aus, bevor sie die Stallsachen anziehen. Alles, was im Stall getragen wird, wird vor Ort gewaschen und verlässt das Gebäude gar nicht erst.“ Auch eine Desinfektionsschleuse ist Standard, um die Einschleppung unerwünschter Erreger zu verhindern.

Weil das Unternehmen mit zu den größten Schweinemastbetrieben in der Region zählt, wurde hier 2017 bereits der Ernstfall geprobt. „Der Landkreis hat auf unserem Gelände eine große Katastrophenschutzübung veranstaltet. Knapp 140 Kräfte von Feuerwehren, Kat-Schutz, Technischem Hilfswerk und DRK probten die Abläufe, sollte es der Erreger in den Stall schaffen“, erinnert sich die Diplomagraringenieurin. Eine Fahrzeugschleuse und ein Dekontaminationszelt wurden damals aufgebaut, außerdem Desinfektionsduschen für Mensch und Maschine. Ein Spritzkommando widmete sich dem Traktor von Seniorenchef Gerhard Landgraf.

Der Betrieb hat all diese Bilder von vermummten Menschen in weißen Schutzanzügen angesichts des ersten ASP-Befundes in Deutschland jetzt wieder vor Augen: „Der Worst Case wäre natürlich, wenn eines unserer Tiere infiziert wäre. Dann müsste der gesamte Bestand – mehrere tausend Tiere – gekeult werden. Das mag ich mir gar nicht vorstellen.“

Weg zum Schlachthof könnte zum Problem werden

Dabei muss es die Schweinepest gar nicht erst in den Stall schaffen, um der Agrarproduktion gefährlich zu werden. Bei einem Fund im Umkreis würde das gesamte Gebiet zum gefährdeten Bezirk erklärt und es würden strenge Restriktionen in Kraft treten. Dann dürften keine Tiere mehr aus- oder eingeführt werden. „Das wäre ebenfalls ein riesiges Problem.“ Auch das Schlachten käme ins Stocken. „Wir liefern unsere Schweine derzeit nach Weißenfels. Das liegt bekanntlich in Sachsen-Anhalt und damit jenseits der Landesgrenze, was dann zum Problem werden könnte.“ Auf den Bereich Ackerbau könnte sich ASP bei Landwirten ebenfalls auswirken: „Es ist möglich, das dann ein Ernteverbot für die betroffene Fläche ausgesprochen wird.“

Als Schweinehalter brauchte man bereits immer starke Nerven und musste mit Preisschwankungen leben. Einen Höhenflug erlebte der Schweinepreis, nachdem die Afrikanische Schweinepest in China grassierte und der Export von deutschen Produkten nach Fernost deshalb regelrecht explodierte. „Damals wurden Kilopreise bis zu zwei Euro erzielt. Doch diese Phase ist lange vorbei“, bedauert die Leiterin des Agrarunternehmens. Noch am Donnerstag lag der Preis bei 1,47 Euro pro Kilo Schlachtgewicht. „Am heutigen Freitag ist er um 20 Cent gefallen.“

Bereits durch Corona bei Tönnies weniger Absatz

Auch Corona habe die Jahresbilanz schon verhagelt. „Wir waren betroffen, weil der Schlachthof in Weißenfels nicht alle Schweine abgenommen hat. Das bedeutete für uns 300 Tiere weniger Absatz.“

Ganz schwarzmalen will man in der Elsteraue dennoch nicht: „Vielleicht“, hofft Kristin Heinichen, „gelingt es in Deutschland ja auch wie in Belgien oder Tschechien, die Tierseuche durch konsequente Maßnahmen zu stoppen.“ Die Agrarproduktion Elsteraue tue jedenfalls alles dafür, sich gegen die Afrikanische Schweinepest zu wappnen.

