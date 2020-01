Hier steigt 2020 die Party: Das sind Sachsens schönste Volksfeste

Leipzig

Die Sachsen sind traditionsbewusst und wissen dies auch gebührlich zu feiern. Davon zeugen jedes Jahr Hunderte Volksfeste im Freistaat, die je nach Region und Jahreszeit auch sehr unterschiedlich ausfallen. Damit Sie bis zum großen Finale im September nicht den Überblick über das sächsische Volksfestjahr verlieren, haben wir einen Fahrplan mit einigen Höhepunkten zusammengestellt.

Kufen gewetzt

Schlittschuhlaufen und Rodeln in Zeiten des Klimawandels? Gerade in den flacheren Regionen Sachsens bietet sich dazu im Winter kaum noch Gelegenheit. In den beiden Metropolen werden Ende Januar Nöte zur Tugend gemacht und beim Dresdner Winterzauber (24.1. bis 8.3.) sowie beim Leipziger Eistraum (17.1. bis 1.3.) Kufen gewetzt und wärmende Köstlichkeiten kredenzt.

Sachsen ist zwar keine der traditionellsten Faschingsregionen – das hält die Bewohner aber nicht davon ab, sich Ende Februar trotzdem amüsant „zum Narren“ zu machen. Der Skifasching in Oberwiesenthal (23.2.) wird beispielsweise zum 103. Mal gefeiert und bietet neben Umzug zum Fichtelberg auch schrille Abfahrt samt akrobatischer Kunst.

Außerdem im Februar: Zwönitzer Lichtmeß (2.2.), Skifasching Schellerhau (23.2.)

Eier im Tiefflug

Zurück in der Tieflandsbucht, zurück an der Kreuzung von Via Regia und Via Imperii: Zum Leipziger Umschlag (9. bis 10.3.) kommen mittelalterliche Händler, Ritter, Burgfrauen und Musiker zusammen, bieten der Kundschaft stilecht Waren und Schauspiel an. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 10.000 Schaulustige in den Agra-Park.

Ostereierschieben am Protschenberg in Bautzen (Archivfoto) Quelle: LVZ

Zum Osterfest macht den Sorben niemand etwas vor – so farbenfroh und vielseitig wird das Brauchtum nirgends sonst bewahrt. Alljährlicher Höhepunkt ist dabei das Bautzener Eierschieben am Protschenberg (12.4.), bei dem nach historischem Festumzug durch die Stadt am Hang zur Spree auf tieffliegende Eier geachtet werden muss.

Außerdem im April: Albrechts Burgfest in Meißen (30.4. bis 1.5.), Sorbischer Ostereiermarkt in Schleife (6./7.4.)

Natur und Parallelwelt

Einige Autofahrminuten weiter nördlich wird danach gleich an mehreren Stellen der auskeimenden Frühlingspracht gehuldigt. Zehntausende Besucher pilgern jedes Jahr zum Blütenfest in den Rhododendronpark nach Kromlau (29.5 bis 1.6.) oder zum Deutsch-Polnischen Fest in den Fürst-Pückler-Park zwischen Bad Muskau und Łęknica (25.5.).

Außerdem im Mai: Sächsische Zitrustage in Großsedlitz (23./24.5.), Kunstfest Meißen (9./10.5.)

Bunte Republik Neustadt 2016 in Dresden. Quelle: Stephan Lohse

Drei Jahre lang bestand die Bunte Republik Neustadt quasi als Parallelmonarchie in Dresden. Dann ging die Regierung buchstäblich in der Elbe baden. Schon seit 1993 wird daran mit einem großen Stadtteilfest erinnert, so auch im kommenden Jahr (19. bis 21.6.). Wer es weniger alternativ mag, kann beim Annaberger Kät (12. bis 21.6.), dem größten Volksfest im Erzgebirge, eine Runde im Kettenkarussell drehen.

Außerdem im Juni: Stadtfest in Leipzig (5. bis 7.6.), Elbhangfest in Dresden (26. bis 28.6.), Bergstadtfest Freiberg (18. bis 21.6.)

Ton und Traktoren

Deutlich traditioneller und ruhiger geht es in der Regel beim Schlesischen Tippelmarkt in Görlitz (18./19.7.) zu. Vor historischer Kulisse in der Altstadt präsentieren hier mehr als 70 Handwerker aus der ganzen Republik ihre filigranen Töpferwaren. Dazu gibt es schlesische Bräuche, inklusive Musik und Trachtentanz.

Außerdem im Juli: Weinfest in Leipzig (1. bis 5.7.), Altstadtfest in Stollberg (3. bis 5.7.)

Blick auf die Burgruine der Festung Frauenstein. Quelle: Frank Wehrmeister

Zur Urlaubszeit mehren sich die Stadt- und Gemeindefeste in allen Teilen von Sachsen. So wird zum Beispiel in Bockau (Erzgebirgskreis) traditionell das Wurzelfest (14. bis 16.8.) gefeiert, inklusive Traktorenparade und Rassegeflügelschau. Immer einen Ausflug wert ist allerdings auch das Mittelalterspektakel auf der Burgruine Frauenstein in Mittelsachsen (29./30.8.).

Außerdem im August: Stadtfest in Dresden (14. bis 16.8.), Volksfest in Schwarzenberg (14. bis 16.8.)

Finale Grande im Schacht

Das mit Abstand größte, bunteste und vielseitigste Volksfest im Freistaat ist der Tag der Sachsen, der in diesem Jahr vom 4. bis 6. September in der jüngst vereinigten Kreisstadt Aue-Bad Schlema ausgetragen wird. „Herzlich willkommen im Schacht“ heißt das Motto in der Grubenregion, 250.000 Schaulustige werden erwartet. Drei große Bühnen, mehrere Themenwelten und der traditionelle Festumzug sind schon in Planung.

Nach dem Landeserntedankfest (2. bis 4.10.), das in diesem Jahr in Oelsnitz stattfindet sowie weiteren Jahrmärkten und Kirmes-Veranstaltungen biegt das Jahr langsam auf die Zielgerade ein. In Sachsens Gemeinden werden dann bereits wieder die Schwibbögen geputzt, denn schließlich öffnen Ende November bereits die ersten Weihnachtsmärkte.

Von Matthias Puppe