Erste Thüringer Meisterschaft in „Mensch ärgere dich nicht“ im Altenburger Schloss

Altenburg

„Jetzt ist es vorbei mit Nettigkeit. Jetzt gibt es keine Zurückhaltung mehr“, scherzte Danuta Rainhardt und deckte den Würfel auf. Mit ihrem Mann, den Kindern und Enkeln war sie am Sonntag von Gera nach Altenburg gekommen, um an der ersten Thüringer Landesmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ teilzunehmen.

Landesmeister kommt auch Wilchwitz

Diese startete pünktlich 15 Uhr im Bachsaal des Residenzschlosses in Altenburg. 68 Meisterschaftsanwärter hatten zuvor einen Platz und eine Farbe an einem der 17 Spieltische gezogen. Jung und alt, Bekannte und Fremde fanden so zusammen, um in den nächsten drei Stunden den Thüringer Meister auszuspielen. So durfte sich dann der Wilchwitzer Nico Schlehahn nennen. Bis es soweit war, wurde konzentriert gewürfelt, gesetzt und Figuren geschlagen. „Eine unserer Enkelinnen spielt das besonders gern. Und weil der Opa von der Meisterschaft im Radio gehört hat, sind wir heute mit der Familie in Altenburg“, sagte Danuta Rainhardt und setzte eine ihrer Figuren zwei Felder vor. Dafür überlegte sie nicht lange und zog einfach.

Nico Schlehahn aus Wilchwitz wurde Thüringens erster Landesmeister im „Mensch ärgere dich nicht“. Quelle: Mario Jahn

Dabei geisterte ein Wort durch den Raum und die Köpfe: Strategie. Gibt es eine oder gibt es keine, war eine der großen Fragen zum Spieleklassiker aus dem Jahr 1910, der auch in Zeiten aufwendiger Videospiele kaum etwas von seiner Beliebtheit verloren hat. Nein, es gebe keine Strategie, war sich Tim Kränsel sicher. „Ich spiele nur auf Glück, man kann ja nicht wissen, was als nächstes gewürfelt wird“, meinte der 14-Jährige dennoch nicht ohne einen gewissen Ehrgeiz.

Titelsammler gehen in Altenburg an den Start

Während sich der Schüler noch über die zweite Sechs in Folge freute, lächelte Oliver Stein vielsagenden am Nachbartisch bei der Frage nach seiner Strategie. „Pssst! Ich kann doch nichts verraten! Der Feind am Tisch hört doch mit“, witzelte er. Um dann zu betonen: Es gebe keine Strategie, nach der er oder die Mitglieder seines Teams, das „Mädn-Team Thiemendorf“, verfahren. Nichtsdestotrotz scheint die lustige Truppe mit den grünen T-Shirts aus dem Landkreis Görlitz Titel bei „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Meisterschaften zu sammeln. „Wir fahren regelmäßig zu solchen Veranstaltungen. 2012 haben wir sogar die Weltmeisterschaft gewonnen. Und kürzlich ist meine Freundin in Bayern Landesmeisterin geworden“, nennt der 39-Jährige nur zwei Beispiele, während andere auf den Spielbrett an ihm vorbeiziehen.

Auf 25 Minuten waren jeweils die drei Spielrunden begrenzt. „Sonst kann es sich über Stunden hinziehen. Gewonnen hat so der, der mit seinen Figuren die wenigsten Züge bis ins Ziel braucht“, erläuterte Udo Schmitz. Er organisiert deutschlandweit die Turniere gemeinsam mit der Firma Schmidt Spiele, deren Gründer Josef Friedrich Schmidt „Mensch ärgere Dich nicht“ erfand. Mit der Spielerzahl zur ersten Landesmeisterschaft in Thüringen war Schmitz sehr zufrieden. „Vor Jahren haben wir in Sachsen mit 24 angefangen, inzwischen kommen 200 Spieler“, so Schmitz. Und manche von ihnen würden strategisch spielen, glaubt er zu wissen – und blickt dabei zu den Thiemendorfern.

Von Jörg Reuter