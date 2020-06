Leipzig

Am Samstag ist es soweit: Dann ist es exakt 100 Tage her, dass die Corona-Pandemie auch in Leipzig ankam. Ein mit Covid-19 infizierter 51-Jähriger wurde am 6. März nach positivem Test als Corona-Patient Nummer eins ins Klinikum St. Georg eingeliefert. Angesteckt hatte sich der Mann beim Skiurlaub in Südtirol. Er wurde auf der Sonderisolierstation vom Team um Professor Christoph Lübbert behandelt und am 16. März als geheilt entlassen. .

Seit 16. Mai nur noch drei positive Tests

Seitdem wurden bei 600 Messestädtern nach Auftreten von Krankheitssymptomen Corona-Viren nachgewiesen. Wie viele Leipziger sich in den vergangenen 100 Tagen tatsächlich angesteckt haben, darüber lässt sich nur spekulieren.

So berichtete die LVZ auf der Titelseite in ihrer Printausgaben vom Wochenende 7./8. März über den ersten Corona-Fall in Leipzig. Quelle: LVZ

Denn vielfach verläuft die Infektion ohne Beschwerden. Sicher ist: Elf der Erkrankten starben aufgrund dieser Infektion. Den Höhepunkt der ersten Welle erlebte Leipzig bereits am 27. März, damals gab es 32 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Zwei Wochen zuvor, am 13. März hatte das Gesundheitsamt erstmals zweistellige Zahlen gemeldet. Es dauerte einen Monat, dann war das Gröbste überstanden. Seit dem 16. Mai wurden gar nur noch drei Messestädter positiv auf das Virus getestet.

Leipzig hat damit zumindest medizinisch die Kurve bekommen. Auch in der Wirtschaft wächst der Optimismus, dass die Folgen der Corona-Krise beherrschbar sind. So sind die rund 12 000 Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Leipzig bislang besser durch das Corona-Tal gekommen als befürchtet. Im Baubereich hat es faktisch keine Einbrüche gegeben, und bislang hat kein Betrieb Insolvenz angemeldet. Das sagte Kammerpräsident Klaus Gröhn der LVZ.

Allerdings habe der wochenlange Shutdown den Dienstleistungsbereich wie etwa das Friseurhandwerk oder die Zulieferbetriebe für die Industrie schon hart getroffen. „Wir haben im Raum Leipzig eine erfahrene Handwerkerschaft, die sich auch gegenseitig unterstützt und in der Krise den Solidargedanken hochgehalten hat“, erläuterte Gröhn. Auch im Ausbildungsbereich sieht es bislang nicht schlechter aus als im Jahr zuvor. Derzeit befinden sich 3473 Lehrlinge im Kammerbezirk Leipzig in Ausbildung, das sei in etwa das gleiche Niveau wie 2019.

Mittelstandschef Paul : Gastronomie klarer Verlierer

Auch der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) sieht für die klein- und mittelständischen Unternehmen Hoffnung. „Der Lockdown war zwar eine bittere Pille, jedoch ohne dramatisch wirtschaftliche Auswirkungen“, sagte Patrick Paul, BVMW-Chef der Wirtschaftsregion Leipzig, der LVZ. Die Krise, so Paul, biete besonders der IT-Branche und dem Handwerk, „einen gesteigerten Profit und großes Potenzial in der Optimierung von Prozessen“.

Doch demgegenüber gebe es auch klare Verlierer. „Dazu zählen natürlich die Hotel- und Gastronomie- sowie auch die Eventbranche mit allen anhängenden Gewerken“, sagte der BVMW-Chef. Hier muss nachgebessert und langfristig vonseiten der Politik geholfen werden, um einer großen Konkurswelle entgegenzuwirken“, forderte er.

