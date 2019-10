Leipzig

Viele Autofahrer mussten am Montag erstmals zum Eiskratzer greifen. Mit frostigen Temperaturen ist Sachsen in die neue Woche gestartet. Auf bis zu minus 3,8 Grad fiel das Thermometer am Morgen im Freistaat. Gemessen wurde der Tiefstwert nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sohland ( Spree) bei Bautzen, wo es sogar kälter war als auf dem Fichtelberg (-2,1 Grad). Auch in Leipzig waren bei 0,8 Grad Winterjacke und dicker Pullover erste Wahl.

Hoch Jennifer bringt Frost und viel Sonne

„Sachsenweit gab es in der vergangenen Nacht zum ersten Mal verbreitet Luftfrost“, erklärte Meteorologin Cathleen Hickmann vom DWD in Leipzig. Verantwortlich für die aktuelle Wetterlage ist Hoch Jennifer, das die Woche mit viel Sonne und einem Temperatursturz einläutete. Auf maximal 13 Grad klettert das Thermometer am Montag. Wer besonders früh aufstand, konnte um kurz nach 7 Uhr wie in der Sächsischen Schweiz einen herrlichen Sonnenaufgang bewundern.

Der Blick am Montagmorgen vom Basteifelsen. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Die kühle, trockene Luft aus Skandinavien wird ab Dienstag zunächst von atlantischem Tiefeinfluss mit milderen Temperaturen, dafür aber auch einigen Regenschauern abgelöst. „Es wird wechselhaft, typisches Herbstwetter. Bei Temperaturen um 15 Grad ist es dazu meist windig“, blickt Hickmann auf die kommenden drei Tage voraus.

Bis zu 23 Grad am Wochenende möglich

Besserung ist aber am Wochenende in Sicht. Dann könnte das Quecksilber sogar noch einmal über die 20-Grad-Marke klettern. Schon am Samstag sind in Leipzig laut DWD 19 Grad möglich, dazu gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Optimistische Prognosen sagen für Sonntag und Montag sogar einen goldenen Oktober mit bis zu 23 Grad voraus.

Die Eiskratzer können also vorerst wieder im Handschuhfach verschwinden. Mit Nachtfrost ist bis Mitte des Monats laut DWD nicht zu rechnen. Einziger Wermutstropfen: Es bleibt auch weiterhin windig.

Von Robert Nößler