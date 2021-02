Plauen

Nach stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen müssen im Vogtlandkreis Grund- und Förderschulen sowie Kindergärten wieder schließen. Das gelte ab Montag (1. März), teilte das Landratsamt in Plauen mit. „Eine Notbetreuung bleibt gewährleistet.“

Grenze: Doppelt so hoher Wert

Die 7-Tage-Inzidenz in dem Landkreis wurde am Donnerstag vom Robert Koch-Institut mit 201 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern ausgewiesen. Damit liege der Wert doppelt so hoch, wie der in der Corona-Schutz-Verordnung ausgewiesene kritische Grenzwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, betonte das Landratsamt. Landrat Rolf Keil (CDU) habe daher mit dem Kultusministerium vereinbart, die Präsenzbeschulung auszusetzen. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde am Freitag veröffentlicht.

Auch in Nordsachsen droht eine solche Schließung. Dort liegt die Inzidenz an allen Tagen in dieser Woche ebenfalls über 100. Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 142,6. Landrat Kai Emanuel (CDU) kündigte für Freitag eine Mitteilung an.

Eigentlich sollten Grundschulen und Kitas bei steigenden Zahlen frühestens ab 8. März wieder geschlossen werden dürfen. So sieht es die Coronaschutzverordnung vor. Die Landkreise und kreisfreien Städte dürfen jedoch auch schon zuvor handeln, wenn sich die Infektionslage wieder verschärft hat.

Kultusministerium trägt Entscheidung mit

In den Schulen des Vogtlandkreises seien seit der Öffnung 18 Corona-Infektionen bei Schülern und sechs bei Lehrkräften gemeldet worden, teilt das Kultusministerium mit. Diese seien „Einzelfälle“ und „in die Schulen hineingetragen“ worden. Die Schüler der Abschlussklassen können ihre Schulen weiterhin besuchen, so das Ministerium weiter. „Auch wenn die Zahl der Infektionen an Schulen im Vogtlandkreis unauffällig niedrig ist, tragen wir die Maßnahmen des Landrates Rolf Keil mit. Es geht darum, das flächendeckend hohe Infektionsgeschehen im Landkreis zu begrenzen“, so Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Von Matthias Roth (mit dpa)