Erster Schnee in Sachsen und Thüringen- wenige Flocken in Leipzig

Leipzig

In Sachsen ist in der Nacht zum Dienstag der erste Schnee gefallen. In Dresden und Leipzig wirbelten die Flocken am Morgen aber nur leicht. Dafür blieb im Vogtland und im Erzgebirge eine leichte Schneedecke liegen, wie Florian Engelmann, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes bestätigte. Spitzenreiter sei die Talsperre Pöhl mit sechs Zentimetern. Die Lagen des Erzgebirges wurde dagegen nur leicht „eingezuckert“.

„Hotspot“ Werratal

In Thüringen hat es sogar noch etwas mehr geschneit. Vor allem im Werratal blieben bis zu acht Zentimeter liegen. Spitzenreiter ist mit diesem Wert Dermbach unweit von Bad Salzungen. „Das ist mal ein positiver Hotspot“, wie Engelmann sagte.

Auch der Wintersportort Oberhof im Thüringer Wald wurde in glitzerndes Weiß gehüllt. In Südthüringen kann es dem Wetterdienst zufolge teilweise zu Glätte kommen. Der Schnee soll bei Werten um den Gefrierpunkt auch den ganzen Tag liegen bleiben.

Es wird sonnig

Das war es dann aber auch schon mit der ersten Stippvisite des Winters. In den kommenden Tagen erwartet Engelmann keinen weiteren Niederschlag. In Leipzig sagt der Meteorologe für die kommenden Nächte Frost voraus. Am Tag steigen die Temperaturen dann bei Sonnenschein wieder leicht über die Null-Grad-Marke.

Von mro