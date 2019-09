Leipzig

Adieu Spätsommer: Nach den sonnigen 25 Grad vom Sonntag geht es auf dem Thermometer nun rapide abwärts. „In der nächsten Woche schafft es eine Kaltluftzunge zu uns, die für sehr kühle Temperaturen sorgen wird“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Spätsommerwetter ist weg

Den Wetterwechsel spüren wir aber auch schon diese Woche. Das trockene und schöne Spätsommerwetter ist definitiv weg. „Ein Tief folgt dem nächsten, es scheint so, als sei die Westwetterlage wieder aufgelebt. Zumindest der Regen tut Natur und Landwirtschaft unglaublich gut. Es wird lokal ordentlich nass“, so Jung. Die wechselhafte Wetterlage bleibt die gesamte Wetterwoche erhalten.

Es wird stürmisch: In Mitteldeutschland droht in der Nacht von Sonntag auf Montag der erste richtige Herbststurm mit Spitzenböen bis 100 km/h! Quelle: wetter.net

In Sachsen droht Herbststurm: Bis 100 km/h Sonntagnacht!

Am Sonntag deuten verschiedene Wettermodelle sogar einen Herbststurm an. Danach würde uns ein Randtief überqueren und für ordentlich viel Wind bis hin zu Sturm sorgen. „Das könnte eine recht gefährliche Wetterlage werden“, so der Wetterexperte. Und das vor allem in Mitteldeutschland: In der Nacht von Sonntag auf Montag sind hier laut derzeitigen Modellrechnungen Spitzenböen von 90 bis 100 km/h drin!

Am Tag der Einheit Schneeflocken auf dem Brocken

Pünktlich zur Feiertagswoche sollten dann Pullover und Wetterjacke griffbereit liegen. Zum 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, könnte der Kaltluftstrom fast ganz Deutschland im Griff haben. „In 1500 Meter Höhe werden dann voraussichtlich nur noch vier Grad minus gemessen. Das heißt, dass es dann in den Mittelgebirgen – zum Beispiel auf dem Brocken – die ersten Schneeflocken geben könnte“, so Jung.

Der erste Schnee auf dem Brocken wird in diesem Jahr zumindest nicht die Läufer der Brocken-Marathons überraschen. Der Lauf findet erst am 12. Oktober statt. Das war vor acht Jahren anders: Der erste Schnee auf dem höchsten Harzgipfel erwischte die Marathonis 2011 eiskalt. Quelle: Dpa

Tageshöchstwerte nur um die zehn Grad

Doch auch im Flachland wird es kühl. Die Tageshöchstwerte liegen dann über Mitteldeutschland nur noch bei 8 bis 11 Grad. Und am „Brückentag“ am 4. Oktober wird es vor allem am Morgen frisch auf dem Fahrrad: Im Raum Leipzig starten Frühaufsteher bei etwa 3 bis 4 Grad in den Tag.

Allein der Regen bleibt dann ein eher seltener Gast. Und insgesamt bleibt die Herbstprognose positiv: Die Langfristmodelle vom US-Dienst NOAA und Europäischem Wetterdienst gehen voneinem zu warmen Oktober und November aus.

Wintertrend: 3 Grad wärmer als normal!

Richtig tapfer müssen aber wohl Wintersportfans sein: Die Trends gehen auf der Temperaturskala immer weiter nach oben. „Schaut man sich die Monatsprognosen bis Februar 2020 an, so rechnet die NOAA nur noch mit zu warmen Monaten. Der Januar und der Februar könnten lokal um 3 Grad zu warm ausfallen. Dazu gebe es immer wieder Niederschläge und die würden meist als Regen fallen. Das sieht nach einem echten Warmluftwinter mit viel Niederschlag aus“, dämpft Wettermann Jung allzu große Hoffnungen auf weiße Landschaften.

Da schmilzt die Hoffnung auf einen richtigen Winter dahin: Nach der Langfristprognose des US-Wetterdienstes NOAA wird es bei uns im Januar bis zu drei Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Quelle: NOAA/Wetter.net

Prognose: Winter 2019/20 droht ganz auszufallen

Der viele Regen wäre nach der ganzen Trockenheit zwar nicht so schlecht, die große Wärme dürfte aber vielen Winterfreunden nicht gefallen. „Da muss man sich schon die Frage stellen, ob der kommende Winter nicht einfach ausfällt. Vielleicht gibt es kaum Schnee, zumindest im Flachland wird das eher schwierig werden. Auch eine längere frostige Phase ist aufgrund dieses aktuellen Trends eher unwahrscheinlich,“ so Jung.

Von Olaf Majer