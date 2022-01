Erster Storch in Schkeuditz gelandet

Schkeuditz

Nicht nur Flugzeuge peilen Schkeuditz derzeit an: Ende Dezember ist auch der erste Storch in der Stadt gelandet. Eigentlich kämen die ersten Adebare erst im Februar aus ihren Winterquartieren zurück, heißt es von den Storchexperten. Die milden Temperaturen sorgten allerdings für zeitigere Rückflüge oder gar Überwinterungen.

Beringte Störchin in Schkeuditz

Am 29. Dezember wurde die Störchin mit der Ringnummer DEW 55T 519 zum ersten Mal in der Mühlstraße gesichtet. „Seit 2018 ist sie Stammgast in der Mühlstraße“, erklärt Horstbetreuer Manfred Seifert. Das lasse sich anhand der Ringnummer nachvollziehen, so wie auch der gesamte Vogelflug. „Im Winter fliegen die Störche in wärmere Regionen, um dort Nahrung zu finden“, so Seifert. Manche bis nach Afrika, andere bleiben beispielsweise in Spanien. Die milden Winter in Europa führen nun allerdings dazu, dass die Tiere immer früher zurückkehren.

Genügend Futter ist vorhanden

Das bestätigt auch Hobby-Ornithologe Dietmar Heyder aus Markranstädt. Seit mehr als 50 Jahren widmet er sich ehrenamtlich den Adebaren, beringt unter anderem alljährlich die Jungstörche. „Es ist einfach zu warm derzeit“, so der Storchexperte. „Ich habe ja sogar schon Stare gesehen.“ Er habe im Bereich Groitzsch und Pegau auch bereits einen Storch gesichtet, allerdings ohne Ring.

Storchberinger sucht Nachfolger

Normal ist für eine Rückkehr der ersten Tiere laut Heyder seit ein paar Jahren übrigens der Februar. „Da kommen die Spanier zurück, die haben es ja nicht so weit.“ Die Afrikaner, also jene Störche, die den Winter in Afrika verbringen, träfen dann normalerweise im April oder Anfang Mai ein.

Auch in diesem Jahr wird Heyder die Jungstörche wieder beringen. Für die Zukunft sucht er allerdings dringend nach einem Nachfolger. „Derzeit kann ich die Aufgabe noch erledigen“, erklärt der 78-Jährige. „Die Frage ist nur: Wie lange noch?“

Von Linda Polenz