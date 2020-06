Dresden

Mehr Eigenverantwortung und weniger Verbote: Das am Wochenende in Kraft getretene Konzept der Landesregierung für mehr Lockerungen in der Corona-Pandemie ist nach Angaben des Innenministeriums zumindest zum Start aufgegangen. „Die Menschen gehen offenbar nicht leichtfertig mit den neuen Verordnungen um. Wir haben am Wochenende kaum Verstöße registriert“, sagte ein Sprecher vom Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden am Sonntag.

Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen seit Tagen verschwindend gering geblieben war, hatte die Landesregierung umfangreiche Lockerungen beschlossen, die seit Samstag gelten. Schwimmhallen, Thermen und Sauna öffnen wieder, Familienfeiern, Feriencamps, kleinere Messen, Elternabende dürfen wieder stattfinden und auch die Kontaktvorschriften wurden gelockert. Damit kehrt in der Corona-Krise in Sachsen immer mehr Normalität zurück. Nach Monaten waren auch erstmals wieder Besuche in Pflegeheimen erlaubt.

Zahl der Neuinfektionen nimmt leicht zu

Unterdessen nehmen in Sachsen die nachgewiesenen Neuinfektionen bei Corona weiterhin nur leicht zu. Am Sonntag wies die vom Gesundheitsministerium täglich veröffentlichte Statistik 5327 Fälle auf. Das waren sieben mehr als am Samstag. Die Anzahl der Todesopfer blieb stabil bei 213. Geschätzt etwa 4990 Menschen im Freistaat, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind inzwischen genesen.

Die Lage an den Grenzübergängen zu Tschechien blieb nach Angaben des Innenministeriums am Wochenende relativ entspannt. Es haben keine größeren Probleme gegeben. Tschechien hatte am Freitag nach etwa drei Monaten die Grenze für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn geöffnet.

Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hatte betont, dass die neue Corona-Schutzverordnung keine Verbotsverordnung mehr sein soll. Vielmehr sollten immer mehr Dinge ermöglicht werden. So sind zu Hause oder im öffentlichen Raum Treffen mit bis zu zehn Personen oder zwei Haushalten möglich. Verboten bleiben allerdings Jahrmärkte, Sportveranstaltungen mit Publikum, Disco-Besuch und Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern.

Ab Montag treten weitere Lockerungen an den Schulen in Sachsen in Kraft. So soll es Zeugnisübergaben und Abschlussfeiern geben können. Auch Elternabende, Elterngespräche oder Gremiensitzung können wieder erfolgen. Voraussetzung sind die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Auch Kitas können ihren Betrieb von Montag an etwas flexibler gestalten: Feste Gruppen sollen zwar bestehen bleiben, können aber künftig größer sein und durch mehr Erzieher betreut werden.

Die Schulbesuchspflicht an Grundschulen bleibt weiterhin ausgesetzt. Eltern können damit entscheiden, ob ihre Kinder in der Schule oder zu Hause lernen. Ein Wechselmodell sei aber nicht möglich, hieß es.

Von LVZ/dpa