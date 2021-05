Erstmals wieder Tourismus über Pfingsten – Rügen hofft auf frühere Gästeöffnung

Leipzig

Es war eher nur eine kleine Nachricht in dieser Woche. Aber sie verdeutlicht, wohin der Trend mit dem Start des Pfingstwochenendes in diesen Tagen geht. Zwei große Verkehrsclubs haben wieder Stauwarnungen herausgegeben. Sowohl ADAC als auch ACE erwarten die erste Reisewelle des Jahres mit entsprechenden Verkehrsstörungen. Natürlich werde es keine Mega-Staus wie vor der ersten Corona-Welle geben, aber es müsse im mitteldeutschen Raum vor allem auf Autobahnen Richtung Bayern, aber auch in Richtung Norden mit Behinderungen gerechnet werden, hieß es. Auch die Bahn rechnet über die Feiertage mit starkem Reiseverkehr und sehr gut ausgelasteten Zügen.

Drei Ferien fielen Corona zum Opfer

Deutschland geht also wieder auf Reisen, zumindest erstmal in den Kurzurlaub über ein langes Wochenende, das in einigen Bundesländern gleich noch in die Pfingstferien übergeht. Wie groß die Freude über das Comeback des Urlaubsgefühls ist, lässt sich aus dem Blick zurück ableiten. Die Herbstferien 2020 waren die letzten, an denen Urlaub außerhalb der eigenen Stadt oder Region noch möglich war. Danach standen Weihnachtsferien, Winterferien und Osterferien im Zeichen von Lockdown und Pandemie. Nichts ging mehr, nirgends. Langgebuchte Ski-Urlaube mussten genauso gestrichen werden wie beliebte Silvester-Kurztrips in europäische Metropolen. Der Reise-Weltmeister Deutschland blieb zu Hause, hoffte auf fallende Inzidenz-Werte und eine sinkende Zahl von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Nachdem Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) im Februar als erster öffentlich anmerkte, dass auch der Osterurlaub keine Chance haben werde („Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen“), war die Empörung bundesweit groß.

Länder-Flickenteppich aus Lockerungen

Am Ende kam es mit der dritten Corona-Welle noch schlimmer als von vielen erwartet. Auch Reisen über Ostern mussten ausfallen, doch fünf Wochen später erlebt das Urlaubsgefühl zum Start des Pfingstwochenendes sein Comeback. Mit fallenden Inzidenzen in fast allen Regionen sind die Bedingungen gut. Aber wohin soll die erste Reise gehen, wenn der Länder-Flickenteppich aus Öffnungen und Lockerungen bundesweit noch nicht überall die ganz große Ferienfreude aufkommen lässt? Während in Bayern die Hotels und Pensionen bei Inzidenzen unter 100 schon geöffnet haben, dürfen an der Ostsee und der Mecklenburger Seenplatte – traditionell beliebte Regionen für Gäste aus Mittekdeutschland – nur einheimische Dauercamper und Zweitwohnungsinhaber übernachten.

Rügen stemmt sich gegen späte Tourismusöffnung

Zu den Bundesländern, die ihre Herbergen wieder geöffnet haben, zählen zudem Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. In Mecklenburg-Vorpommern (MV) soll der Tourismus für Gäste aus anderen Bundesländern dagegen erst am 14. Juni wieder starten. Diese späte Öffnung sorgt bei der Tourismusbranche im Nordosten für Kritik. Nachdem der Landrat von Rügen/Vorpommern, Stefan Kerth (SPD), mit Verweis auf die niedrige Inzidenz von 20 mit früherer Öffnung ab 1. Juni gedroht hatte, will die Landesregierung mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) jetzt neu über die Lage beraten. Entschieden werden soll das am 31. Mai, es wird damit gerechnet, dass MV ab 1. Juni für alle Touristen wieder Hotels und Ferienwohnungen freigibt.

Bei Auslandsbuchungen Kreta ganz vorn

Während über Pfingsten und danach vor allem der Inland-Urlaub hoch im Kurs steht, sieht es für die kommenden Sommerferien schon wesentlich internationaler aus. Was aber auch daran liegt, dass viele Quartiere an der Ostsee im Juli und August schon weitgehend ausgebucht sind – und für manche Familie mittlerweile auch zu teuer. Die Erfahrungen des letzten Jahres hatten aber vielen klargemacht, dass in fragilen Corona-Zeiten der Urlaub vor der Haustür immer noch die sicherstes Variante ist.

Auch Istrien, Slowenien und Kroatien im Trend

Doch diese Einstellung ändert sich gerade. Eine Umfrage des Reise-Riesen TUI ergab, dass der neue deutsche Urlaubsfavorit die griechische Urlaubsinsel Kreta ist. Kristin Fügmann, Inhaberin eines Leipziger Reisebüros, bestätigt den Trend aus sächsischer Sicht. „Die Leute zieht es klar in die Sonne und ans Meer. Auch Reisen mit dem Auto stehen ganz oben auf der Wunschliste“, sagte die Reise-Expertin. Vor allem nach Slowenien, Istrien und zu den kroatischen Inseln gehe für viele die Reise.

Dass die Unsicherheit aber immer noch bei den Reise-Plänen mitschwingt, zeigt ein Trend. Zwei Drittel der Neubuchungen geht über Flex-Tarif. Bei sich verschlechternder Corona-Lage im Zielland kann bis 14 Tage vor Reisebeginn gebührenfrei umgebucht oder storniert werden.

Von André Böhmer