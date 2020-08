Dresden/Zinnwald

Wegen zu hoher Ozonkonzentration an der Messstation Schwartenberg (Mittelsachsen) hat das Landesamt für Umwelt am Sonntag vor Anstrengungen im Freien in der Region gewarnt. Vor allem sollte kein Ausdauersport betrieben werden, riet die Behörde in einer Mitteilung.

Die kritische Schwelle der Konzentration von 180 Milligramm pro Kubikmeter wurde danach am Mittag um 24 Milligramm pro Kubikmeter überschritten. Mit einem Rückgang könne in den Abendstunden gerechnet werden.

Anzeige

Lesen Sie auch: Das war der heißeste Ort Sachsens am Wochenende

Weitere LVZ+ Artikel

Bei zu hoher Konzentration reagieren besonders empfindliche Menschen zunächst unter anderem mit Schleimhautreizungen und Husten, oberhalb eines Wertes von 240 kann auch die körperliche Leistungsfähigkeit sinken.

Von dpa