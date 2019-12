Erzgebirge, Thüringer Wald oder Harz: Wo gibt es noch freie Gästebetten an den Festtagen?

Leipzig

Auch wenn die milde Witterung zum Winteranfang eher an den Frühlingsbeginn erinnert, blickt die Tourismusbranche in Mitteldeutschlands beliebtesten Feriengebieten zuversichtlich auf die bevorstehenden Feiertage. Und obwohl die meisten Betten in Hotels, Pensionen und Ferienhäusern im Erzgebirge, Thüringer Wald und Harz längst reserviert sind, haben Kurzentschlossene noch nahezu überall kleine Chancen auf einen Übernachtungsplatz.

Annaberg-Buchholz: Im Erzgebirge mit knapp über 30 000 Gästebetten sind über den Buchungsservice vereinzelt noch Kapazitäten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen buchbar, berichtet Ute Florl vom Tourismusverband Erzgebirge. „Schnee hin oder her – alternativ bieten sich auch spannende Ausflüge an“, sagt die Fachfrau. Neben historischen Bergstädten wie Freiberg, Marienberg, Annaberg-Buchholz und Schneeberg mit ihren prächtigen Kirchen und zahlreichen Museen gibt es noch echte Geheimtipps in der Welterbe-Montanregion. Florls Empfehlung ist die Schwibbogen-Ausstellung (bis 1. März) im Pferdegöpel Johanngeorgenstadt.

Telefon: 03733 1880013­erzgebirge-tourismus.de

Oberwiesenthal: „Über Weih­nachten haben wir noch ein paar wenige Betten frei. Zum Jahreswechsel allerdings sind alle 125 Zimmer gebucht“, berichtet Dieter Lenz vom Panoramahotel, das sich unmittelbar am Südhang des 1215 Meter hohen Fichtelbergs befindet. „Auf den Pisten vor unserem Haus kann man noch Ski laufen“, so der stellvertretende Hoteldirektor. Die Wintersportbedingungen auf den Pisten unweit der Grenze im benachbarten Tschechien seien jedoch ­besser.

Telefon: 037348 780 panoramahotel-oberwiesenthal.de

Auerbach: In der Region sächsisches und thüringisches Vogtland gibt es rund 10 000 Gästebetten in Hotels sowie etwa 2500 in Ferienwohnungen und Ferienhäusern. „Über Silvester ist weitgehend alles ausgebucht“, erklärt Bärbel Borchert. Für aktiven Wintersport sei es leider viel zu warm. Als Alternativen empfiehlt die Marketing-Chefin des Tourismusverbandes Vogtland ausgedehnte Waldspaziergänge, die Museumsbahnen in Schönheide, Greiz, Oelsnitz und die vielen Weihnachtsausstellungen, die noch bis Januar geöffnet haben. Bärbel Borcherts Geheimtipp für Silvester: „Auf einer Anhöhe – der Reuther Linde – im westlichen Vogtland hat man den für mich schönsten Blick über das ganze Vogtland und sieht zu Silvester die Feuerwerke mehrerer Städte und Dörfer.“

Telefon: 03744 1888654vogtland-tourismus.de

Dresden: „Über Weihnachten können wir über unseren Buchungs­service noch in allen Kategorien Angebote unterbreiten. Zum Jahreswechsel sind jedoch nur noch vereinzelte Unterkünfte für zwei bis drei Personen buchbar“, berichtet Nicole Hesse vom Tourismusverband Sächsische Schweiz. Ihre Tipps: ein Besuch der Eisbahn in ­ Königstein oder des Winterdorfs Schmilka.

Telefon: 03501 470144www.saechsische-schweiz.de

Friedrichroda: Auch in Thüringen sind zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel die Quartiere weitgehend ausgebucht. „Aber wir werden auch keinen kurzentschlossenen Besucher nach Hause schicken müssen“, betont Hagen Schierz, Kurdirektor von Friedrichroda-Finsterbergen. Die meisten der rund 2600 Betten in der Rennsteig-Region wurden frühzeitig reserviert. „Wandern bei sehr guter Luft macht auch Freude, wenn kein Schnee liegt“, sagt Schierz. Sein Tipp: Das „Fest zwischen den Jahren“ am 29. oder 30. Dezember in der Fußgängerzone von Fried­rich­­roda unter anderem mit Eisschnitzern.

Telefon: 03623 33200friedrichroda.info

Goslar: Die Gastgeber in den Harzer Orten von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sind sehr zufrieden mit der Buchungslage, kann Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband berichten. Kurzentschlossene sollten sich deshalb flexibel bei der Ortswahl zeigen. Im gesamten Harz stehen über 55 000 Betten in Beherbergungsbetrieben zur Verfügung. Die Tourismusexpertin empfiehlt Thermen- und Saunalandschaften zum Beispiel in Thale und Altenau. Ein weiterer Tipp von ihr: Vom 25. Dezember bis 4. Januar hat auf Schloss Wernigerode der Winter-Schloss-Markt seine Pforten geöffnet.

Telefon: 05321 34040harzinfo.de

Von Bernd Lähne