Es geht wieder los: Schwimmen und Schwitzen im Bad Lausicker Riff

Bad Lausick

Die Freude war zweigeteilt. Erst als fest stand, dass das komplette Riff aus seinem Corona-Schlaf geweckt wird, dachte René Wünscher daran, die virtuellen Sektkorken knallen zu lassen. „Am Anfang war die Freude etwas getrübt“, sagt der 41-jährige Betriebsleiter. Denn als erste Nachricht aus Dresden kam, nur die Hallenbäder dürfen unter den verschärften 2G-Plus-Regeln wieder öffnen.

Naja, wenigstens das. „Eigentlich wollten wir auch die Sauna wieder in Betrieb nehmen“, erinnerte sich Wünscher, der seit März vergangenen Jahres die Leitung des Riff-Betriebs inne hat, als er die ersten zaghaften Öffnungssignale aus der Landeshauptstadt vernahm. Erst als einige Stunden später schwarz auf weiß geschrieben stand, die Saunen dürfen ebenfalls angeheizt werden, war klar: Das Riff startet wieder durch.

Lehren aus dem ersten Lockdown gezogen

Seit diesem Zeitpunkt hat der junge Mann, der bereits als Lehrling im Riff jede einzelnen Schraube und jeden noch so kleinen Stellhahn kennenlernte, keine freie Minute mehr. Seitdem könnten die Tage mehr als 24 Stunden haben. Es sei nämlich gar nicht so einfach, das Freizeitbad quasi von Null auf Einhundert hoch zu fahren. Wünscher machte klar, dass die Saunen nie komplett ausgekühlt und die Becken immer voll waren.

„Aus dem vorangegangenen Lockdown haben wir ja auch gelernt. Wir können die Saunen, also die große Block- und die Erdsauna, nie ganz ausschalten“, so Wünscher. Dort herrschten immer ganz angenehme 40 bis 45 Grad Celsius. Also nichts für die Freunde des gepflegten Schwitzens. „Aber die Temperaturen sind gut für die Saunen“, erklärte der Betriebsleiter. Nur so nehme das Holz keinen Schaden, das ja auf die mindestens doppelt so hohen Temperaturen eingestellt ist. „Die Becken können wir nicht ablassen. Aber wir mussten natürlich schauen, dass sich die Betriebskosten irgendwie in Grenzen halten“, erklärte er. Rund zwei Tage dauert es, bis die Saunen wieder richtig heiß laufen und die Becken wohlig warmes Wasser in sich tragen.

Nur wenige Mitarbeiter kündigen

Kurzum: Seit vergangenen Mittwoch dreht sich bei Wünscher jeder Gedanke um den reibungslosen Neustart. Die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit geschickt wurden, mussten wieder aktiviert werden. „Wir brauchen hier und heute jeden. Die Teamleiter haben ihre Leute angerufen und gesagt, dass es wieder los geht“, sagte Wünscher. Mehr als 80 Frauen und Männer kümmern sich in Normal-Zeiten hinter und vor den Kulissen um den reibungslosen Betrieb. Darin eingerechnet sind auch die Aushilfen. „Wir haben Gott sei Dank nur wenige Mitarbeiter verloren.“ Einige haben dennoch den Absprung gewagt. „Man muss ja auch verstehen, dass die Leute einen sicheren Arbeitsplatz und nicht von einer in die nächste Kurzarbeit geschickt werden wollen“, sagte der Betriebsleiter.

Niels Lorenz reinigt noch einmal den Whirlpool. Quelle: Thomas Kube

Ein paar Abstriche müssten die Riff-Besucher dann eben doch machen. „Wir können im Saunabereich nur mit einer kleinen, etwas abgespeckten Karte aufwarten“. Wünscher geht davon aus, dass die Gäste dafür Verständnis aufbringen, die nach ihrer Schwitzeinheit ihren Elektrolythaushalt wieder auf Vordermann bringen und den kleinen Hunger stillen wollen. „Das Telefon steht jetzt bei uns quasi nicht mehr still. Ununterbrochen fragen die Leute, wie und wann es weiter geht.“ Jetzt fällt dem Betriebsleiter die Antwort leicht. „Am Sonnabend“.

Stammgäste vermissen das Riff

Wenn auch noch kein Besucher durch die sich automatisch öffnenden Türen eingetreten ist und noch keiner die Reifenrutsche benutzt hat, die Erleichterung über den Neustart ist bei René Wünscher spürbar: „Seitdem ich hier Chef bin, kenne ich das Riff nur im Corona-Betrieb.“ Entweder keine oder weniger Besucher als im Normalfall. „Ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht.“

Wie sehr das Riff bei den Stammgästen vermisst wurde, zeigen die Anrufe, während der Wellness- und Spaßtempel geschlossen war. Es haben Gäste angerufen, die frohe Weihnachten gewünscht oder einfach gesagt haben, alle sollen durchhalten. „Wir haben ganz deutlich gemerkt, dass das Riff fester Bestandteil im Freizeitbereich hier im Landkreis ist“, so Wünscher. Der Rückhalt half ein bisschen über die Tage, Wochen und Monate hinweg, in denen die Becken ohne Schwimmer waren und Bänke in den Saunen leer blieben.

2G-Plus-Regeln müssen eingehalten werden

„Wir müssen uns jetzt überraschen lassen, wie viele Leute kommen werden.“ Die, die wieder nach Herzenslust planschen und mal wieder so richtig schwitzen wollen, müssen aber einige Vorschriften erfüllen. Wie gesagt: Es gelten die 2G-Plus-Regeln. Heißt: Geimpfte und Genesene erhalten mit einem tagesaktuellen Test Einlass. Kinder bis fünf Jahre sind von der Nachweispflicht befreit. Bis zwölf Jahre ist ein tagesaktueller Test nachzuweisen. Das Testzentrum des DRK ist dafür im Foyer vor Ort. Wer bereits geboostert ist, braucht keinen Test. „Wir haben einen Mitarbeiter von uns abgestellt, der alle Dokumente und natürlich den Personalausweis überprüft“, erklärte Wünscher das Procedere.

Das Riff hat jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 9 bis 22 Uhr sowie während der Ferien und an den Feiertagen in Sachsen von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Das Testzentrum des DRK bietet von Montag bis Freitag 9.30 bis 19.30 Uhr und Samstag und Sonntag 8.30 bis 19.30 Uhr seine Dienstleitung an.

Von Heiko Stets