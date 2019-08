Dresden

Der Freistaat Sachsen will deutliche Strafverschärfungen für Kriminelle durchsetzen, die Waffen – beispielsweise Messer – dabei haben. Justizminister Sebastian Gemkow (41, CDU) verspricht sich davon eine abschreckende Wirkung. Im Interview spricht er sich auch dafür aus, dass Opfern von Straftaten künftig besser geholfen werden soll.

Herr Gemkow, zuletzt haben zwei Messerattacken in Leipzig für Schlagzeilen gesorgt. Wie sehen Sie die Entwicklung – gibt es mehr solcher Angriffe?

Beim Blick auf die Zahlen fällt eindeutig auf: Die Straftaten mit Messern oder anderen Stichwaffen haben zugenommen. Der Anstieg ist bereits seit 2008 zu registrieren, wobei die meisten Fälle im Jahr 2016 verzeichnet wurden. Deshalb müssen wir schnell und auch entschlossen reagieren.

Wie soll diese Reaktion aussehen?

Man muss wissen: Bei Raub und Diebstahl gibt es bereits Strafverschärfungen, wenn jemand etwa Stichwaffen bei sich führt – bei Körperverletzungen dagegen nicht. Das ist unverständlich. Deshalb muss an dieser Stelle das Strafrecht unbedingt geändert und verschärft werden. Ganz wichtig ist: Damit könnte auch der gesteigerten Gefährlichkeit, wenn jemand ein Messer nur dabei hat, Rechnung getragen werden. Das Risiko ist einfach zu hoch, dass diese Waffen auch eingesetzt werden. Es hätte außerdem eine größere abschreckende Wirkung, wenn der sogenannte Qualifikationstatbestand eine härtere Bestrafung bei Körperverletzungen mit Messern vorsehen würde.

Was ließe sich allerdings vorbeugend tun – um Straftaten erst gar nicht geschehen zu lassen?

Den großen Beitrag zur Prävention leisten Polizei und Kommunen, wobei die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren in vielen Orten verbessert wurde. In Leipzig gibt es bereits eine Waffenverbotszone und auch verstärkte Streifen zeigen ihre Wirkung. Aber das ist nicht alles. Ich denke, dass durch konsequentere Strafverfolgung ein präventiver Effekt erreicht werden kann: Wenn klar ist, dass sich allein schon das Mitführen eines Messers bei einer Tat strafverschärfend auswirkt, hat das abschreckende Wirkung. Auf der Justizministerkonferenz Anfang Juni dieses Jahres hat Sachsen eine Reform der entsprechenden Straftatbestände befürwortet. Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. Jetzt ist das Bundesjustizministerium am Zug, einen tragfähigen Vorschlag auf den Tisch zu legen.

Die Strafverschärfung ist die eine Seite – von Polizisten ist immer wieder zu hören, dass mutmaßliche Täter häufig wieder auf freien Fuß kommen. Woran liegt das?

Zunächst einmal: Ich kann die Polizisten gut verstehen, genauso wie die Menschen, die sich darüber wundern. Rechtlich müssen aber Gründe für eine Untersuchungshaft vorliegen, erst dann können mutmaßliche Täter auch festgehalten werden – und das ist nicht immer der Fall. Allerdings werden seit September 2018 in Sachsen verstärkt die beschleunigten Verfahren durchgeführt. Seitdem sind diese Fälle, in denen potenzielle Täter nicht gleich wieder freigelassen werden müssen und möglicherweise neue Straftaten begehen können, massiv gestiegen. Bis zur Gerichtsverhandlung können diese Leute inhaftiert bleiben. Das ist ein klares Signal.

Staatsanwaltschaften und Gerichte haben schon jetzt hohe Aktenberge. Lässt sich die Ankündigung überhaupt richtig umsetzen?

In den vergangenen drei Jahren sind bereits 120 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen worden. Doch wir haben das Personal auch wegen eines anderen Grundes aufgestockt: Seit dem 1. März 2019 gilt eine weitere Rundverfügung des sächsischen Generalstaatsanwaltes, wonach deutlich weniger Verfahren aufgrund von Geringfügigkeit eingestellt werden sollen. Die Schwelle liegt im Regelfall bei einem Schaden von zehn Euro. Das führt zu einem erheblichen Mehraufwand von etwa 10 000 Fällen pro Jahr.

Es kursiert aber bereits der Spruch, von den Kleinen, die man hängt, und von den Großen, die laufen gelassen werden.

Das härtere Durchgreifen auch bei sogenannten Bagatelldelikten darf selbstverständlich nicht dazu führen, dass die größeren Verfahren liegen bleiben. Deshalb hat der Freistaat bereits 30 zusätzliche Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger und Geschäftsstellenpersonal eingestellt. Aktuell legen wir noch eine Schippe drauf: Die Ausschreibungen für weitere 15 Stellen für Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger laufen gerade. Damit erfolgt ein deutlicher Personalzuwachs, um unsere Null-Toleranz-Strategie zu untersetzen.

Können Sie dennoch nachvollziehen, dass das Sicherheitsgefühl vieler Menschen in den vergangenen Jahren gesunken ist?

Wer schon einmal von Straftaten wie Einbruch, Diebstahl oder körperlichen Übergriffen betroffen war – und diese Ermittlungsverfahren womöglich auch noch eingestellt wurden –, dessen Sicherheitsgefühl wird langfristig beeinträchtigt sein. Und viele kennen Freunde, Bekannte und Verwandte, denen schon einmal so etwas widerfahren ist. Das führt dazu, dass sich Unsicherheit breit macht – obwohl die zurückgehenden Gesamtzahlen der Kriminalitätsstatistik dieser Verunsicherung entgegenstehen. Natürlich muss jeder erwarten können, dass der Staat das Recht durchsetzt. Mein Ziel ist auch, dass Opfer stärker in den Vordergrund gerückt werden: Heutzutage wird viel für die Täter getan – und zu wenig für die Opfer. Deshalb müssen die Betroffenen künftig mehr Hilfe erhalten.

Ein Streitpunkt ist auch immer wieder, dass verurteilte ausländische Täter nicht abgeschoben werden. Weshalb ist das so?

Wenn es Straftaten sind, die eine gewisse Schwelle – beispielsweise Diebstahl oder Schwarzfahren – nicht überschreiten, sind diese kein Abschiebehindernis. Das heißt: Es darf abgeschoben werden. Anders sieht es bei schweren Straftaten aus, etwa schweren Körperverletzungen oder Vergewaltigungen – dann steht das Strafverfolgungsinteresse des Staates an erster Stelle und deshalb wird nicht abgeschoben. Verurteilte kommen in Deutschland in Haft, weil nicht gewährleistet ist, dass sie in ihrer Heimat tatsächlich die Strafe absitzen müssen.

Und das führt dazu, dass der Ausländeranteil in den Gefängnissen steigt?

Das ist eine Ursache, aber es wäre fatal, wenn ein verurteilter Straftäter möglicherweise kurze Zeit nach seiner Abschiebung wieder nach Deutschland zurückkehrt. Wenn die Strafe allerdings bei uns verbüßt ist, wird sofort aus dem Gefängnis heraus abgeschoben – und das passiert auch, zum Beispiel nach Tunesien. Daneben hat Deutschland Abkommen mit Polen, Tschechien und anderen Ländern, die bei uns verurteilte Straftäter in ihren jeweiligen Heimatländern inhaftieren. Wir schöpfen jede Möglichkeit aus, Gefangene zum Absitzen ihrer Strafe in diese Länder zu überstellen.

Interview: Andreas Debski

Von Andreas Debski