Zum Jahrestag der Zerstörung von Chemnitz im Zweiten Weltkrieg haben am Samstagabend gut 1500 Menschen vor dem Rathaus der Stadt für Frieden und Völkerverständigung demonstriert. Das Motto der Veranstaltung war „Miteinander statt Nebeneinander“. Nach Angaben der Polizei verliefen mehrere angemeldete Kundgebungen in der Innenstadt am Samstag weitgehend störungsfrei. Die Polizei hatte 600 Beamte aus Sachsen und Brandenburg im Einsatz, um ein mögliches Zusammentreffen mit Rechtsextremen zu verhindern. Auch Wasserwerfer und Räumpanzer standen für den Fall der Fälle bereit.

Am Vormittag begann der so genannte „Friedenstag“ mit einer Kranzniederlegung auf dem städtischen Friedhof, an der sich laut Polizei etwa 100 Menschen beteiligten. Am Nachmittag vereinte ein Demonstrationszug unter dem Motto „Frieden und Demokratie“ nach Angaben der Polizei in der Spitze etwa 1500 Teilnehmer. Er war von einem linken Bündnis auf die Beine gestellt worden.

Rechtsextreme „Freie Sachsen“ marschieren auch

Parallel dazu hatten sich etwa 1500 Anhänger der rechtsextremen Kleinpartei „Freie Sachsen“ versammelt. Sie zogen in zwei Aufzügen durch die Stadt, vereinten sich später und zogen bis zum Bahnhofsvorplatz. Laut Polizei wurde der Aufzug zwischenzeitlich gestoppt und ein Banner vorübergehend in Verwahrung genommen.

„Zeitgleich zur Abschlusskundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz fanden sich mehr als zwei Dutzend Personen in der nahe gelegenen Straße der Nationen zusammen. Hierbei wurde Pyrotechnik gezündet und die Personen versuchten anfahrende Einsatzfahrzeuge zu blockieren“, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten ein Vordringen auf den Bahnhofsvorplatz verhindert und die Identität von 29 Leuten erfasst.

Chemnitzer Innenstadt 1945 zerstört

Teile von Chemnitz waren am 5. März 1945 bei Luftangriffen der Alliierten zerstört worden. Nach Angaben der Stadt starben in den Flammen und Trümmern 2100 Menschen. Mehr als 27 000 Wohnungen, viele Fabriken und Büros und öffentliche Gebäude wurden zerstört.

„Diese Nacht im Zweiten Weltkrieg veränderte für immer das Gesicht unserer Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner“, sagte der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD). Heute gehe es vor allem darum, Lehren aus der Vergangenheit für das Zusammenleben heute zu ziehen. „Ein friedliches Miteinander der Gesellschaft beginnt mit ehrlicher, aber auch wertschätzender Sprache, mit Respekt voreinander. Hass und Hetze - egal gegen wen - sind nie der richtige Weg. Weder in unserer Stadt noch darüber hinaus.“

