Ex-AfD-Sprecher aus dem Kreis Leipzig wegen Hitlergruß verurteilt

Dresden

Weil er in aller Öffentlichkeit auf dem Altmarkt den Hitlergruß zeigte, wurde Horst J. vom Amtsgericht Dresden zu einer Geldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen à 30 Euro – insgesamt 2400 Euro – verurteilt. „Politische Meinungsäußerung muss möglich sein, das Zeigen von Symbolen früherer Gewaltherrschaft ist aber verboten“, erklärte der Richter bei der Urteilsverkündung am Donnerstag. Er sah es als erwiesen an, dass der 63-Jährige am 7. Juli 2019 im Vorfeld einer Pegida-Veranstaltung vor dem Eingang zur Altmarktgalerie den rechten Arm zum Hitlergruß hob.

Kein unbeschriebenes Blatt

Unabhängig voneinander bemerkten das zwei Gegendemonstranten, die die Polizei informierten. „Er fiel mir auf, weil er mit sich selbst sprach. Dann streckte er plötzlich den rechten Arm aus, die Finger angelegt“, sagte ein Zeuge. Horst J. hatte den Vorwurf gegenüber der Polizei bestritten, vor Gericht wollte er sich nicht äußern – weder zur Sache noch zur Person.

Dabei ist er sonst nicht so schweigsam. 2018 sorgte der ehemalige AfD-Sprecher des Kreisverbandes Landkreis Leipzig bundesweit für Schlagzeilen. Anlass waren seine rassistischen Äußerungen über einen Werbespot des Wurstproduzenten Rügenwalder.

Im Clip sitzen gut gelaunte Mitarbeiter des Unternehmens an einer Tafel und teilen sich Wurstbrote. Unter ihnen auch ein dunkelhäutiger Mann, der seit vielen Jahren in der Firma arbeitet. Horst J. nahm böse Anstoß am „harmonischen Integrieren ... von Bürgern aus Afrika in fröhlicher Genießerrunde“. Selbst die AfD distanzierte sich von seinem Jargon.

Nach der Rügenwalder-Affäre musste Horst J. seinen Posten räumen. Er sitzt aber weiter als einer von vier AfD-Abgeordneten im Bad Lausicker Stadtrat.

Von Monika Löffler/LVZ