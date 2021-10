Nordsachsen

Marian Wendt (36, CDU) ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Vorsitzender des Petitionsausschusses. Der gebürtige Torgauer hatte 2013 (45,6 Prozent) – sowie erneut 2017 (32,8) – das Direktmandat im Wahlkreis Nordsachsen gewonnen. Der 36-Jährige hat bereits im September 2020 mitgeteilt, dass er nicht wieder kandidiert. Im Interview mit LVZ-Lokalchef Frank Pfütze spricht er nun über seinen Rückzug, sein Leben nach der politischen Karriere und den Ausgang der Bundestagswahl.

Wie viel Rückendeckung haben Sie gespürt oder vermisst?

100 Prozent wären auch hier schön, wünscht sich wohl jeder. Aber wir leben in einer Demokratie. Ich wurde bei allen Entscheidungen immer mit großer Mehrheit gewählt, das hat mich gefreut. Ich wollte nicht eine CDU, in der Einer die Meinung vorgibt und alle folgen.

Was wollten Sie?

Einen auch intern kritischen Umgang, um besser zu werden. Lieber 75 ehrliche Prozent als 100 Prozent geheuchelt. Es freut mich, dass ich da einen Stil geprägt habe, dass jeder zu Wort kommen konnte.

Hätten Sie weitergemacht, wenn sie auf dem Parteitag 2020 der Vorstand darum gebeten hätte?

Ich war sehr fest in meinem Entschluss. Es gab viele Wünsche, dass ich weitermache, das hat mich gefreut. Es war uns klar, dass es ein schwierige Wahlkampf wird. Aber auch nach erneutem Nachdenken, bin ich bei meiner Entscheidung geblieben.

Lesen Sie auch

Worauf freuen Sie sich nun am meisten?

Am meisten freue ich erstmal auf Familie und Freunde. Diese und sehr viele private Dinge hatte ich vernachlässigt. Jetzt möchte in diesem Bereich viel aufarbeiten.

Kennen Sie dieses Zitat: „Wir sind 13 Jahre veralbert worden, haben die Nase voll von Versprechen. Jeder hat was erzählt oder versprochen. Bis heute ist nichts passiert“. Und wissen Sie noch, wer das 2013 gesagt hat?

Ja, das war Frau Jäschke zum Thema Ortsumfahrung Wellaune.

Die auch 2021 noch in weiter Ferne scheint, oder?

Ja, leider. Ich kann den Frust und die Wut nachvollziehen, verstehe manche Dinge selber nicht.

Aktuell liegt es an einem Kreisverkehr, welcher in Bad Düben gebaut werden soll, die Veralberung geht ins 21 Jahr. Verstehen Sie das?

Nicht nachvollziehbar und ärgerlich.

Für Sie war die Ortsumfahrung ein Kernthema ...

Ich war motiviert, hatte Ideen, Dinge in meinem Wahlkreis anzuschieben. Sehr schnell hängt man dann im Verwaltungsapparat fest. Es wurde zu viel gesagt und es ist zu wenig passiert. Mich ärgert sehr oft die Umsetzung von guten Ideen und Projekten.

Was muss passieren

Es müssen viele mehr Leute in Verwaltungen arbeiten, die auch politisch engagiert und interessiert sind und die Themen engagiert voranbringen.

Warum dauert das alles so lange, wo sitzt er Schwarze Peter?

Eigentlich müsste ich die Straßenbauverwaltung anklagen. Im Gesetz steht, dass Wellaune ab 2030 umgesetzt werden muss. Ich erwarte, dass das eintritt. Gleiches Thema B 87 n.

Auch beim Thema Bürokratie ist die Zündschnur extrem kurz bei den Menschen ...

Ich persönlich bin immer für weniger Verwaltungsaufwand. Weniger Bürokratie ist jedoch oft nicht möglich. Die Coronahilfen sind ein Beispiel für eingedampfte Bürokratie. Eine Folge war, dass betrogen wurde. Wir müssen auch ausreisewillige Afghanen kontrollieren, um auszuschließen, abgeschobene Straftäter wieder einzufliegen mit der Bundeswehr.

Sie wollen sich mehr um die Familie kümmern. Der letzte Stand der Dinge ist, dass Ihre Prinzessin mit einem Prinzen durchgebrannt ist. Gibt es nach Romina Barth wieder eine Frau in ihrem Leben?

Ja, die gibt es. Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt mit meiner Partnerin. Sie kommt aber nicht aus Torgau.

Was bleibt nach acht Jahren Bundestag in Erinnerung?

Freundlichkeit, Herzlichkeit, Kollegialität über Fraktionsgrenzen hinweg. So erinnere ich mich an viele schöne Begegnungen auch mit Claudia Roth von den Grünen. Es bleibt die Demut, in den Bundestag eingezogen zu sein. Ich durfte Papst Franziskus treffen. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit Angela Merkel bleiben unvergessen. Beim THW-Gesetz konnte ich erreichen, dass eine Behörde die vom Steuerzahler finanziert wird, einer anderen, auf die das zutrifft keine Rechnung stellt. Dadurch kommt es zu mehr Unterstützung, das entlastet die Kommunen. Das ich das als Einzelner so voranbringen konnte, macht mich stolz. Im Gespräch mit Horst Seehofer habe ich das im Dezember 2019 in einem Gespräch verhandelt. Besonders dankbar bin ich aber für die vielen Menschen denen ich in Nordsachsen begegnen und kennenlernen durfte; viele einzelne Geschichten haben mich immer wieder berührt.

Wenn man Bundestagsdebatten verfolgt, sind der Ton, Zwischenrufe und das Auftreten einiger Abgeordneter oft peinlich, beleidigend, verletzend und unter der Gürtellinie. Ist das normal geworden?

Es gibt mehr Stimmung und Polarisierung. Auch, weil mit der AfD eine Partei hinzugekommen ist, die den Bundestag eigentlich gar nicht als Vertreter der Menschen draußen akzeptiert. Der intensive Streit um Inhalte ist wichtig. In Ausschüssen, ohne Kamera, ist es sachlicher.

Was sagen Sie zum Wahlausgang in Deutschland und zum neuen Bundestag?

Das Ergebnis ist erschütternd, da gibt es kein Schönreden! In den Gesprächen an den Wahlständen wurde oft gesagt: Eure Direktkandidatin könnte ich wählen und auch die CDU, aber nicht mit eurem Spitzenkandidaten. Meiner Meinung trifft diese Einschätzung auf viele Menschen zu, die CDU wählen wollten, aber mit unserem Spitzenkandidaten unzufrieden waren. Insbesondere die Ostdeutschen hat Armin Laschet nicht erreicht

Hätten Sie dieses katastrophale Ergebnis für ihre Partei so erwartet?

Definitiv nicht. Klar, bei den Gesprächen im Wahlkampf war auch mal eine kritische Stimme dabei, aber wenn ich es mit meinem Wahlkampf 2017 vergleiche, war die Stimmung deutlich weniger von Hass geprägt. Letztlich bleibt festzuhalten, dass die SPD wohl die erfolgreichere Strategie gefahren ist und wir uns nun erneuern müssen.

Welche Mitschuld trägt Herr Wanderwitz für Sie?

Gern werden von den Wählern, wie von unseren Parteimitgliedern, echte Typen mit Ecken und Kanten gefordert. Das birgt aber das Risiko, dass die klaren Aussagen und Haltungen dann nicht bei Mehrheiten Gefallen finden. Marco Wanderwitz habe ich als Kollegen im Bundestag immer sehr geschätzt. Wenn man sich die Überlegungen hinter seinen in den Medien reduzierten Schlagzeilen anschaut, sich länger mit ihm unterhält, stimmt man ihm in großen Teilen zu. Doch besonders unsere schnelllebige Zeit bietet oft nur Gelegenheit für markige Sprüche und Schlagzeilen. Diese bleiben dann in den Köpfen haften. So war es anscheinend auch bei den Aussagen unseres Ostbeauftragten. Seine Worte empfanden einige Ostdeutsche als verletzend. Das war nicht so gemeint, aber kam eben so an. Auch daraus müssen wir lernen.

Nordsachsen liegt im hellblauen Sachsen-Trend ...

Wir haben den Wahlkreis verloren. Dieses Ergebnis macht mich traurig. Die vermeintliche Stärke der AfD ist aber vor allem unsere Schwäche. Die rechte Partei hat keine großen Stimmenzuwächse und sachsenweit sogar 2,4 Prozent verloren. Das zeigt, dass deren Wachstum begrenzt ist und wir in den nächsten Jahren alles dafür tun müssen, wieder stärker zu werden.

Kann die CDU zurückkommen und was muss passieren?

Nach der Bundestagswahl 2017 war es fast ausschließlich die Sächsische Union, die Konsequenzen zog. Die unzureichende Aufarbeitung auf Bundesebene hatte ich bereits in den vergangenen Jahren angeprangert. Ich bin mir sicher, unsere sächsischen Bundestagsabgeordneten zusammen mit unserem Landesvorsitzenden im Bundesvorstand bringen den Sachverstand für die notwendig Erneuerung mit. Und zudem bringen sich unsere Mitglieder mit ihrem Ohr an der Masse gut ein. Auf sie müssen wir hören, dann können wir unser Potenzial auch wieder ausschöpfen.

Wie geht es weiter mit ihnen? Womit werden Sie künftig ihre Brötchen verdienen, wohnen, leben?

Meinen Lebensmittelpunkt werde ich für die nächste Zeit etwas von Nordsachsen verlagern und zur Ruhe kommen. Zunächst werde ich mir noch einen persönlichen Lebenstraum erfüllen und im November mit einer Crew über den Atlantik segeln. Als Mensch bin ich mir bewusst, dass alles seine Zeit hat. So war auch die Niederlegung des Mandats sehr bewusst. Jetzt kommt ab Frühjahr etwas Neues und ich möchte in meinen neuen Aufgaben einen anderen Blick auf unserer Land und unser Nordsachsen bekommen. Meiner Heimat bleibe ich treu und natürlich bleibe ich auch Mitglied im CDU Kreisverband Nordsachsen.

Von Frank Pfütze