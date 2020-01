Einstiger DHL-Projektleiter kämpft jetzt für Eisenbahn-Bürgerinitiative

Walkenried

Etwas einsam, aber resolut steht der Mann auf dem Bahnhof Nordhausen und blickt in die Kamera. „Mensch, ist das nicht...“, denkt so mancher der Zuschauer aus Mitteldeutschland, während sich das Publikum von Extra 3 schlappt lacht über den „Hammer der Woche“: den Geisterzug von Nordhausen nach Göttingen.

Der fährt durch fünf Thüringer Bahnhöfe, ohne dass Gäste einsteigen dürfen, sagt der Mann mit der runden Brille und erklärt: „Erst nach Passieren der einstigen innerdeutschen Grenze in Walkenried öffnen sich die Türen.“ Gegen diesen Irrsinn kämpfe die von im geleitete Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ an. Dann erfährt der Zuschauer den Namen des Mannes: Michael Reinboth.

Klar doch, der war mal Projektleiter für das DHL-Drehkreuz in Schkeuditz. 2008 ging das in Betrieb. Und was macht Michael Reinboth jetzt, wenn er nicht für bessere Zuganbindungen im Harz kämpft?

Engagiert für den Freundeskreis der Franckeschen Stiftungen

Um das zu erfahren, brauchen wir nicht weit zu reisen. Der 67-Jährige schlägt als Treff Halle vor. Reinboth ist seit 2005 Mitglied und seit vier Jahren Vorsitzender des Freundeskreises der Franckeschen Stiftungen. Eine seiner vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Der Freundeskreis habe weit über 1000 Mitglieder. Unter anderem kümmert sich der ehemalige DHL-Manager um die Vermehrung der Finanzen. Jährlich macht der Freundeskreis viel Geld locker für soziale Projekte, die Sanierung des historischen Ensembles oder wichtige Veranstaltungen rund um den bedeutenden Theologen und Pädagogen August Hermann Francke.

Mit Mitteldeutschland, speziell mit Leipzig und Halle fühle er sich besonders verbunden, sagt der gebürtige Niedersachse. Aufgewachsen ist er in Walkenried. „Das liegt unmittelbar an der einstigen innerdeutschen Grenze.“ Wenn Reinboth seine Verwandten im 18 Kilometer entfernten Nordhausen in der DDR besuchen wollte, musste er acht Stunden mit dem Zug fahren. „Keine wirkliche Strapaze“, fügt er schnell an. „Ich liebe es, mit dem Zug zu fahren.“ Die „Bekenntnisse eines Eisenbahn-Narren“ von Karl-Ernst Maedel gehören nicht von ungefähr zu seiner Lieblingslektüre. Er selbst befasse sich ebenfalls mit der Eisenbahngeschichte. Chroniken wie die über die Eisenbahnstrecke Northeim-Herzberg oder den ersten Lückenschluss im Reisezugverkehr nach der Wende stammen aus seiner Feder.

Helfer im Osten – es fährt kein Zug nach Walkenried

Als die Mauer fiel, wollte der Programmierer, der zu diesem Zeitpunkt im Darmstädter Post-Rechenzentrum arbeitete, als einer der ersten in den Osten und mit der Familie wieder zurück nach Walkenried. Doch statt Nordhausen ging es nach Sangerhausen – seiner ersten Station in den Neuen Ländern. Da es von dort keine direkte Zugverbindung in seinen Heimatort am Rande des Südharzes gab, musste er sich eine Wohnung nehmen.

Fortan führte er eine Wochenendehe. Umzüge in weitere Wohnungen folgten. Denn Reinboth übernahm schnell neue Aufgaben, baute erst das Paketzentrum der Deutschen Post in Radefeld auf, es folgten die Zentren Ottendorf-Okrilla, Neumark im Vogtland und weitere Zentren bei Erfurt und Berlin. In Halle war er für kurze Zeit Präsident der Post-Direktion im Herzen der Stadt. „Nicht der schönste Job“, sagt er heute, denn er musste den Standort abwickeln. Danach holte ihn die Firma in den Post-Tower nach Bonn, wo er den Paketbereich Deutschland leiten sollte.

DHL-Projektleiter: „Nicht selten als Lügner bezeichnet“

2004 witterte der Harzer die Chance, seiner Heimat wieder näher zu kommen. Die Post-Tochter DHL hatte sich entschieden, ihr Drehkreuz von Brüssel nach Schkeuditz zu verlagern. In Bonn wollte man ihn aber nicht gehen lassen. „Das sei von der Position her ein Rückschritt, hieß es. Aber ich und auch meine Frau wollten unbedingt wieder nach Mitteldeutschland.“ Reinboth ließ nicht locker, büffelte Englisch und konnte neben seinen Chefs bei der Post letztlich auch die DHL-Bosse in Brüssel überzeugen.

Ein Kinderspiel seien die vier Jahre als Projektleiter für das Drehkreuz aber nicht gewesen. Mit dem damaligen Flughafenchef Eric Malitzke sei er mehrfach die Woche zu Bürgerversammlungen gegangen. In Turnhallen und Vereinsräumen ging es heiß her – wegen der geplanten Nachtflüge musste beim Schallschutz nachgebessert werden. „Ich habe die Ansiedlung immer verteidigt. Das bringt Arbeitsplätze, so mein Credo, vor allem für die, die keine Chance bei Porsche oder BMW hatten.“ Nicht selten sei er als Lügner hingestellt worden. Vor allem weil er gebetsmühlenartig versicherte, dass bei DHL einmal 3000 Leute arbeiten werden.

„ Deutschland kann auch Großprojekte

Wenn er heute mit der Bahn am Flughafen vorbeifährt, dann mit einem breiten Lächeln im Gesicht. „Allein DHL beschäftigt am Standort über 4000 Frauen und Männer, weitere 1000 im Umfeld.“ Dank zahlreicher Ansiedlungen im Automobil- und Logistikbereich boome es in der Region Halle-Leipzig. „Ohne DHL wäre das so nicht gekommen.“

Und dann sagt er: „Wir sind im Plan geblieben – bei den Kosten und bei der Zeit. Deutschland kann auch Großprojekte.“ Als Verdienst seines Team sieht er ferner an, dass man die automatische Verteilanlage für Postsendungen durchgeboxt hat. Ursprünglich sollte die Post händisch sortiert werden. Auch das Jobticket und die gute Anbindung an den Nahverkehr zählten zu den Erfolgen. „Viele der Beschäftigten haben kein Auto, die sind auf S-Bahn und Shuttle zum Unternehmen angewiesen.“

„Wenn es konkret wird, dann kneifen viele Sonntagsredner“

Stritt sich Reinboth als DHL-Projektleiter früher mit den Bürgerinitiativen, steht er heute als Ehrenamtlicher auf der anderen Seite. So kämpft er im Bürgerverein „Wir Walkenrieder“ für den Erhalt von Karsthöhlen und Felsformationen im Südharz, stemmt sich gegen den uneingeschränkten Abbau durch die Gipsindustrie. „Ich würde das nicht als Seitenwechsel bezeichnen“, sagt er. Dem Bürgerverein gehe es nicht darum, Fortschritt zu verhindern, sondern ihn im Einklang mit der Natur zu gestalten. Außerdem baut man im Dorfverein auch Bänke auf, pflegt Wanderwege und kümmert sich um den Weihnachtsmarkt im 2300-Einwohner-Ort. Und was die Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ angehe, da sei man ja für mehr Verkehr.

Gerade hat die Initiative eine Neuauflage des Harz-Kursbuchs herausgegeben. Ein Handbuch für alle, die den Harz mit Bahn und Bus erkunden wollen. „In ihren Sonntagsreden preisen Politiker gern das Leben auf dem Land. Aber wenn es konkret wird, kneifen sie“, sagt der Chef der Initiative und ist bei seinem derzeitigen Lieblingsthema: der Geisterzug von Nordhausen nach Göttingen. „Dass die Regionalbahn auf Thüringer Seite ohne Halt durchfährt, begründet man in Erfurt mit mangelnder Auslastung. Eine Farce“, schimpft Reinboth. „ Niedersachsen zahlt hingegen Stationsgebühren.“ Schon in Kürze, verspricht er, werde die Initiative erneut in Erfurt „Dampf machen“. Dass er hartnäckig sein kann, hat er schon mehrfach bewiesen.

Von Andreas Dunte